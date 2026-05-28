Trưởng Ban Kiểm soát Sonadezi bị khởi tố vì thất thoát tài sản
Hà Anh
28/05/2026, 15:31
Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban Kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.
Ngày 27/5/2026, Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp - Sonadezi (mã SNZ-UPCoM) công bố thông tin về việc nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng (1973), Trưởng Ban Kiểm soát SNZ để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Ngay sau đó, căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban Kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.
Kết thúc quý 1/2026, SNZ ghi nhận doanh thu giảm 19% so với cùng kỳ đạt 1.295 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế giảm 32% còn 336 tỷ đồng, giảm 32%.
THeo giải trình từ phía công ty, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 19,01% so với cùng kỳ, giảm chủ yếu từ hoạt động kinh doanh KCN; Giá vốn hàng bán giảm 10,59% làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 29,90% so với cùng; Lợi nhuận khác giảm 109,08% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 32,38% làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 32,22% so với cùng kỳ.
Về cơ cấu cổ đông, theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán do VSD lập ngày 08/10/2025, Tổng công ty Sonadezi có 470 cổ đông, trong đó: cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Đồng Nai sở hữu 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 469 cổ đông còn lại không phải là cổ đông lớn sở hữu 0,46% vốn điều lệ, trong đó, Tổng công ty Sonadezi đang sở hữu 8.200 cổ phiếu quỹ.
Như vậy, Tổng công ty Sonadezi không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, cụ thể: không có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, nhà nước sẽ giữ nguyên tỷ lộ sở hữu là 99,54% tại Tổng công ty Sonadezi đến năm 2025.
Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai và Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, quyết định lộ trình cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm Tổng công ty Sonadezi.
Lãnh đạo KDC tiếp tục đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu
Bà Vương Bửu Linh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 24/4 đến ngày 22/5. Tuy nhiên, bà Linh mới chỉ mua được 674.300 cổ phiếu, tương ứng 33,7% do điều kiện thị trường không thuận lợi.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) với tổng số tiền là 222,5 triệu đồng.
Nếu thành công, Rox Living sẽ tăng sở hữu từ gần 31,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,988% vốn lên gần 131,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,2% vốn tại MSB.
Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hình thức tăng vốn là do chủ sở hữu (Ngân hàng ACB) góp vốn thêm.
Theo thông báo trước đó, ông Hiểu Em cho biết bán 2 triệu cổ phiếu MWG nhằm tham gia vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.
