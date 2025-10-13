Petrovietnam quyết tâm vào danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030

Tốc độ tăng trưởng của Petrovietnam trong 5 năm qua so với nhiệm kỳ 2015-2020 đạt mức rất cao cả về quy mô và gia tăng giá trị. Đến năm 2025, tổng tài sản toàn Tập đoàn vượt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 247,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 29%. Tổng doanh thu tăng 49%, tổng lợi nhuận tăng 36%, nộp ngân sách tăng 33%...

Tại Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 13/10, thay mặt Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc Việt Nam (Petrovietnam), ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã trình bày tham luận với chủ đề "Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ PetroVietnam trong giữ vững vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển ngành Dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc".

NHIỀU CHỈ TIÊU ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRƯỚC 1- 2 NĂM

Đảng bộ Petrovietnam, với gần 14 nghìn đảng viên tại 943 tổ chức đảng - là hạt nhân chính trị thống nhất, toàn diện đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, dẫn dắt cả hệ thống đoàn kết, vượt khó, đề ra nhiều quyết sách, nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về tái tạo văn hóa Petrovietnam, Nghị quyết về thực hiện Chiến lược phát triển, Nghị quyết về tháo gỡ các dự án khó khăn…

Petrovietnam đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiều chỉ tiêu về đích trước từ 1-2 năm, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm do Thủ tướng Chính phủ giao với nhiều kỷ lục mới, đạt mức tăng trưởng từ 15-37,3%/ năm. Giá trị thương hiệu Petrovietnam đã tăng 3 lần, đạt gần 2 tỷ USD, luôn nằm trong TOP 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, khôi phục niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân đối với Petrovietnam.

Tốc độ tăng trưởng của Petrovietnam so với nhiệm kỳ 2015-2020 đạt mức rất cao cả về quy mô và gia tăng giá trị. Đến năm 2025, tổng tài sản toàn Tập đoàn vượt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 247,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 29%. Tổng doanh thu tăng 49%, tổng lợi nhuận tăng 36%, nộp ngân sách tăng 33%.

Petrovietnam đã đưa vào hoạt động hiệu quả, khởi công, triển khai 50 dự án trọng điểm, công trình lớn với tổng giá trị 560,8 ngàn tỷ đồng, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt, Sông Hậu 1, 2022, LNG Thị Vải, Đại hội 3, chuỗi khí điện Lô B…. Đồng thời, Tập đoàn cũng thực hiện tốt an sinh xã hội với giá trị trên 5.130 tỷ đồng, tăng 75% so với nhiệm kỳ trước.

Hằng năm, Petrovietnam cung cấp ổn định 90% khí đốt, trên 70% xăng dầu, trên 10% sản lượng điện cho nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cùng với việc hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quốc phòng, an ninh, ngoại giao trong các hoạt động dầu khí, Petrovietnam đã nghiên cứu, sản xuất thành công và cung ứng nhiên liệu đặc thù cho quốc phòng cho máy bay Su-30, tàu ngầm, đóng góp tích cực vào bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng đã làm chủ 27 công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng hoạt động tại 34 vùng, quốc gia trên thế giới.

Từ thực tiễn phong phú và dấu ấn sâu sắc của nhiệm kỳ vừa qua, Petrovietnam đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất, kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản trị đồng bộ, nhất quán từ trên xuống, bảo đảm hoạt động của tổ chức Đảng gắn chặt với chiến lược phát triển và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ hai, chủ động nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn, cập nhật, đề xuất sửa đổi, kiến tạo thể chế chính sách kịp thời, tháo gỡ vướng mắc.

Thứ ba, đổi mới tư duy lãnh đạo và phương thức quản trị theo chuẩn mực hiện đại. Coi đổi mới là động lực, đề cao kỷ luật, kỷ cương, quản trị rủi ro và quản trị biến động, lấy hiệu quả làm thước đo.

Thứ tư, phân cấp, phân quyền phù hợp với nguyên tắc quản trị tập trung và phân tán, phù hợp với năng lực, trình độ, quy mô và vai trò của các chủ thể trong chuỗi giá trị, đồng bộ với kiểm soát trách nhiệm và hiệu quả.

Thứ năm, là nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng nâng tầm tri thức và văn hóa doanh nghiệp, trọng dụng nhân tài, tôn vinh đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng cách để tạo nên sức lan tỏa tích cực và khối đại đoàn kết vững chắc.

TẬP TRUNG 3 GIẢI PHÁP TRỤ CỘT CHO NHIỆM KỲ 2025-2030

Petrovietnam xác định nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn phát triển đột phá, tốc độ nhanh, hiệu quả cao với sứ mệnh kép, vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa chuyển dịch xanh bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, Petrovietnam quán triệt định hướng của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là 8 chữ vàng mà Tổng Bí thư trao tặng nhân lễ kỷ niệm 55 năm thành lập là "Tiên phong, vượt trội, bền vững, toàn cầu". Petrovietnam đã xây dựng bộ giải pháp, trong đó tập trung vào 3 giải pháp trụ cột.

Thứ nhất: Giải pháp chiến lược hoàn thiện thể chế, cơ chế, chủ động đề xuất, tham mưu, xây dựng khung pháp lý đặc thù cho lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, kiến tạo cơ chế cạnh tranh vượt trội để thu hút các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược. Kiến nghị cấp có thẩm quyền cân đối nguồn lực cho doanh nghiệp đầu tàu, dẫn dắt.

Thứ hai: Petrovietnam thực hiện giải pháp trung tâm quản trị và quản lý doanh nghiệp với tư duy quản trị năng lượng tích hợp, chuỗi giá trị, hệ sinh thái toàn cầu, nâng cấp hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế, xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững, áp dụng OECD, ESG, kiểm soát, quản trị rủi ro.

Thứ ba: giải pháp đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ chiến lược như năng lượng ngoài khơi, nhiên liệu sạch, giảm phát thải, lưu trữ carbon và vật liệu mới, tăng cường đầu tư cho nhân tố phát triển, hình thành các trung tâm công nghệ năng lượng sinh thái, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, áp dụng hệ thống chỉ tiêu đo lường, hạch toán hiệu quả, đổi mới sáng tạo theo chuẩn hiện đại.

Thực hiện "các nghị quyết trụ cột" của Bộ Chính trị, Petrovietnam đã chủ động nghiên cứu, triển khai hoàn thiện khung quản trị theo mô hình tập đoàn công nghiệp năng lượng tích hợp, cập nhật chiến lược phát triển và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng phát triển.

Petrovietnam tin tưởng rằng khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước với những cơ chế đổi mới, đột phá, doanh nghiệp nhà nước nói chung và Petrovietnam nói riêng sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để bứt phá, phát huy vai trò chủ đạo, nòng cốt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Chính phủ, Petrovietnam sẽ tiếp tục quyết tâm để tiên phong dẫn dắt, bảo đảm hiệu quả vượt trội, phấn đấu tăng trưởng 2 con số phát triển bền vững và vươn tầm toàn cầu, tự tin đứng trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới với mục tiêu có tên trong danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030.