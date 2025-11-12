Phát hành trái phiếu chính phủ tăng hơn 63% trong tháng 10

Trong tháng 10/2025, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng 63,4% so với tháng trước, đạt 27.740 tỷ đồng. Dù vậy, tính chung 10 tháng, tổng giá trị phát hành mới đạt 283.429 tỷ đồng, tương đương 56,7% kế hoạch năm, phản ánh áp lực huy động vốn lớn trong giai đoạn nước rút cuối năm…

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, kênh Trái phiếu Chính phủ tháng 10/2025 ghi nhận sự phục hồi về khối lượng phát hành với 27.740 tỷ đồng, tăng 63,42% so với tháng 9. Trong tháng, Kho bạc Nhà nước tổ chức 20 phiên đấu thầu ở bốn kỳ hạn, tổng giá trị gọi thầu 67.500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 41,4%.

Cơ cấu trúng thầu cho thấy kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm ưu thế khi lên tới 65,3% tổng giá trị trúng thầu, tương đương 18.115 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm có giá trị trúng thầu là 8.497 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu so với giá trị gọi thầu là 54,8%; trong khi kỳ hạn 15 năm đạt 1.080 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 14,4%. Cuối cùng, kì hạn 30 năm chỉ đạt 48 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp là 1,9%.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành thông qua hình thức đấu thầu đạt 283.429 tỷ đồng, tương đương 56,7% so với kế hoạch phát hành cả năm là 500.000 tỷ đồng. Riêng tháng 10, giá trị phát hành hoàn thành 19,1% kế hoạch quý IV.

Lãi suất trúng thầu bình quân trong tháng tiếp tục xu hướng tăng so với tháng trước.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản cải thiện rõ rệt. Theo đó, tổng giá trị giao dịch thông thường (Outright) trong tháng 10 đạt 280.583 tỷ đồng, tăng 16,6% so với tháng trước; trong khi giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 107.306 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Mức thanh khoản trung bình mỗi ngày đối với giao dịch Outright là 12.199 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó giao dịch Repo có thanh khoản trung bình là 4.665 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thứ cấp, lần lượt là 33,1% và 33,7% trên tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục quay lại thị trường khi mua ròng 281 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 10, nâng tổng giá trị mua ròng luỹ kế từ đầu năm lên 2.739 tỷ đồng.

Cùng thời điểm trên, lợi suất Trái phiếu chính phủ ghi nhận tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với cuối tháng 9. Theo đó, lợi suất kỳ hạn 7 năm chỉ tăng 4.9 đcb, lợi suất các kỳ hạn dưới 7 năm tăng từ 10 – 11,4 đcb, trong khi lợi suất các kỳ hạn còn lại tăng mạnh hơn, từ 14,5 – 19,7 đcb so với cuối tháng trước.

Trong tháng 10/2025, thị trường ghi nhận 38 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 54.893 tỷ đồng và 4 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.299 tỷ đồng. Như vậy, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10/2025 hồi phục 13,1% so với tháng trước.

Tại thị trường thức cấp, theo dữ liệu do VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng đạt 101.755 tỷ đồng, với giá trị bình quân mỗi phiên giao dịch là 4.424 tỷ đồng, giảm 41% so với mức bình quân của tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến 31/10, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 481.944 tỷ đồng. Trong đó, 69% giá trị trái phiếu phát thuộc về nhóm ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp bất động sản chiếm 23% giá trị trái phiếu phát hành.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã mua lại 9.948 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong 2 tháng còn lại của năm 2025, sẽ có khoảng 32.731 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn và đến năm 2026, giá trị đáo hạn là 213,561 tỷ đồng

Về tình hình công bố thông tin bất thường, VBMA ghi nhận 5 mã trái phiếu bị ghi nhận chậm trả lãi với tổng giá trị 714 tỷ đồng.

Về diễn biến quốc tế, chỉ số DXY nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng, kết tháng ở mức 99.6 điểm giữa bối cảnh Fed có thể sẽ không thực hiện đợt hạ lãi suất cuối cùng trong năm.

Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạm dừng phát hành tín phiếu và duy trì mua giấy tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn, nhằm tiếp tục cung cấp thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) xuyên suốt tháng với tổng giá trị gần 283.829 tỷ đồng.

Chính sách điều hành này nhằm mục tiêu nới lỏng chính sách tiền tệ, tăng cung ứng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Mỹ và Việt Nam trong tháng cũng được thu hẹp, với mức chênh lệch ở kỳ hạn 5 năm là 54,6 điểm cơ bản và kỳ hạn 10 năm là 29 điểm cơ bản.