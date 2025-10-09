Trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tập trung ở nhóm ngân hàng và bất động sản

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), từ đầu năm đến 30/9, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 349.603 tỷ đồng. Trong đó, 73% giá trị thuộc về nhóm ngân hàng, bất động sản chiếm 18%. Ba tháng còn lại của năm, sẽ có khoảng 48.080 tỷ đáo hạn, bất động sản chiếm tỷ trọng 38%...

Theo dữ liệu do VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9/2025 giảm 48,12% so với tháng trước.

Tính đến hết ngày 30/9/2025, thị trường ghi nhận: (i) 26 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 23.204 tỷ đồng và (ii) 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 499 tỷ đồng. Như vậy, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9/2025 giảm 48,12% so với tháng trước.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9 (Nguồn: VBMA)

Lũy kế từ đầu năm đến 30/9, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 349.603 tỷ đồng. Trong đó, 73% giá trị trái phiếu phát thuộc về nhóm ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp bất động sản chiếm 18% giá trị trái phiếu phát hành.

Trong tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 19.509 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong 3 tháng còn lại của năm 2025, sẽ có khoảng 48.080 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 18.331 tỷ đồng, tương đương 38%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, ghi nhận 5 mã trái phiếu bị ghi nhận chậm trả lãi với tổng giá trị 150 tỷ đồng.

Cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm (Nguồn VBMA)

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng đạt 150.766 tỷ đồng, với giá trị bình quân mỗi phiên giao dịch là 7.538 tỷ đồng, tăng 45% so với mức bình quân của tháng trước.

Trong tháng 9/2025, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức tổng cộng 16 phiên đấu thầu Trái phiếu chính phủ tại 4 kỳ hạn với tổng giá trị gọi thầu là 54.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 31,4%.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 4 kỳ hạn bao gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm.

Dữ liệu từ VBMA cho thấy tỷ trọng lớn nhất thuộc về kỳ hạn 10 năm khi đạt 92,7% tổng giá trị trúng thầu, tương đương 15.730 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm có giá trị trúng thầu là 1.150 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu so với giá trị gọi thầu là 28,8%; trong khi kỳ hạn 30 năm chỉ đạt 95 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp là 4,8%. Cuối cùng, kì hạn 15 năm không trúng thầu.

So với tháng trước, VBMA cho biết lãi suất trúng thầu bình quân trong tháng 9 ghi nhận vẫn diễn biến tăng.

Giá trị phát hành Trái phiếu Chính phủ đến hết tháng 9/2025 (Nguồn VBMA)

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành thông qua hình thức đấu thầu đạt 255.689 tỷ đồng, tương đương 51,1% so với kế hoạch phát hành cả năm là 500.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu chính phủ phát hành trong quý III đạt 45,2% kế hoạch quý là 120.000 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9, kỳ hạn phát hành bình quân trong tháng là 9,77 năm, với lãi suất trúng thầu trung bình ở mức 3,52% mỗi năm.

Tại thị trường thứ cấp, trong tháng 9 năm 2025, tổng giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 240.613 tỷ đồng, giảm 18,9% so với tháng trước; trong khi giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 94.815 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thứ cấp, lần lượt là 27,3%; 36,7% và 29% trên tổng giá trị giao dịch. Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA)

Bên cạnh đó, mức thanh khoản trung bình mỗi ngày đối với giao dịch Outright là 12.031 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó giao dịch Repo có thanh khoản trung bình là 4.741 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ.

Trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bán ròng 676 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kéo tổng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm của khối ngoại xuống 2.458 tỷ đồng.

Cùng thời điểm trên, lợi suất Trái phiếu chính phủ ghi nhận tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với cuối tháng 8. Ngoại trừ lợi suất kỳ hạn 7 năm giảm 1.8 điểm cơ bản, thì lợi suất các kỳ hạn còn lại đều tăng từ 4.7 – 9.3 điểm cơ bản so với cuối tháng trước.

Chênh lệch lợi suất Trái phiếu Chính phủ Việt Nam và Mỹ (Nguồn VBMA)

Chỉ số DXY giảm trong hơn nửa đầu tháng, sau đó bật tăng trở lại khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất lần đầu tiên sau 9 tháng với lý do rủi ro gia tăng cho thị trường lao động.

Như vậy, chỉ số giá USD đã tăng từ mức đáy 96,2 điểm trong tháng 9 lên trên 98 điểm. Dù sụt nhẹ trong những ngày cuối tháng nhưng kết tháng Chỉ số DXY chốt ở mức 97,9 điểm.

Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tín phiếu nhưng duy trì mua giấy tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn, nhằm tiếp tục cung cấp thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) xuyên suốt tháng với tổng giá trị gần 277.304 tỷ đồng. Điều này tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng và điều hòa, cân đối thị trường tiền tệ.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Mỹ và Việt Nam trong tháng cũng được thu hẹp, với mức chênh lệch ở kỳ hạn 5 năm là 68,3 điểm cơ bản và kỳ hạn 10 năm là 53,7 điểm cơ bản.