Trang chủ Tài chính

Trái phiếu doanh nghiệp đổ dồn về ngân hàng và bất động sản

Phương Linh

10/09/2025, 16:14

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2025 đạt xấp xỉ 46.000 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với tháng 7. Đáng chú ý, 73% giá trị phát hành thuộc về nhóm ngân hàng, 17% là của bất động sản...

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng hơn 50% trong tháng 8
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng hơn 50% trong tháng 8

Dữ liệu do VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, tính đến hết ngày 31/8/2025, thị trường ghi nhận: (i) 37 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 39.357 tỷ đồng và (ii) 6 đợt phát hành ra công chúng trị giá 6.332 tỷ đồng.

Như vậy, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2025 tăng 52,58% so với tháng trước.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8 (Nguồn: VBMA)
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8 (Nguồn: VBMA)

Lũy kế từ đầu năm đến 31/8, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 311.725 tỷ đồng. Trong đó, 73% giá trị trái phiếu phát thuộc về nhóm ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp bất động sản chiếm 17% giá trị trái phiếu phát hành.

Cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm  (Nguồn VBMA)
Cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm  (Nguồn VBMA)

Trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 27.032 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong 4 tháng còn lại của năm 2025, sẽ có khoảng 69.740 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29.883 tỷ đồng, tương đương 49%. Ngoài ra, có 4 mã trái phiếu bị ghi nhận chậm trả lãi với tổng giá trị 313 tỷ đồng.

Giá trị phát hành tập trung chủ yếu ở  nhóm ngân hàng khi quy mô tín dụng mở rộng, tỷ lệ LDR ở đa số ngân hàng vượt quá 100%, buộc các ngân hàng phải vay nợ tìm nguồn bổ sung. Các ngành sản xuất, thương mại chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, tương ứng 3% và 1%...

(VnEconomy tổng hợp từ thị trường)

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng đạt 109.288 tỷ đồng, với giá trị bình quân mỗi phiên giao dịch là 5.204 tỷ đồng, giảm 9% so với mức bình quân của tháng 7.

Trong tháng 8/2025, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức tổng cộng 18 phiên đấu thầu Trái phiếu chính phủ tại 6 kỳ hạn với tổng giá trị gọi thầu là 48.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 23,9%.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 6 kỳ hạn bao gồm 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Số liệu từ VBMA cho thấy tỷ trọng lớn nhất thuộc về kỳ hạn 10 năm khi lên tới 86,8% tổng giá trị trúng thầu, tương đương 9.950 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm có giá trị trúng thầu là 350 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu so với giá trị gọi thầu là 14%; kỳ hạn 15 năm trúng thầu 1.105 tỷ đồng với tỷ lệ 9,6%; trong khi kỳ hạn 30 năm đạt 60 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp là 3%. So với tháng trước, lãi suất trúng thầu bình quân trong tháng 7 ghi nhận diễn biến tăng.

Giá trị phát hành Trái phiếu Chính phủ đến hết tháng 8/2025 (Nguồn VBMA)
Giá trị phát hành Trái phiếu Chính phủ đến hết tháng 8/2025 (Nguồn VBMA)

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị Trái phiếu chính phủ phát hành thông qua hình thức đấu thầu đạt 238.714 tỷ đồng, tương đương 47,7% so với kế hoạch phát hành cả năm là 500.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu chính phủ phát hành trong quý III đạt 31,1% kế hoạch quý là 120,000 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 8, kỳ hạn phát hành bình quân trong tháng là 10,43 năm, với lãi suất trúng thầu trung bình ở mức 3,37% mỗi năm.

Tại thị trường thứ cấp, trong tháng 8 năm 2025, tổng giá trị giao dịch thông thường (Outright) đạt 296.861 tỷ đồng, tăng 25,9% so với tháng trước; trong khi giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 93.501 tỷ đồng, giảm 25,6%. Mức thanh khoản trung bình mỗi ngày đối với giao dịch Outright là 14.136 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó giao dịch Repo có thanh khoản trung bình là 4.452 tỷ đồng, chỉ tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thứ cấp, lần lượt là 31,3% và 30% tổng giá trị giao dịch.

Trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua ròng 869 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm của khối ngoại lên 3,134 tỷ đồng.

Cùng thời điểm trên, lợi suất Trái phiếu chính phủ ghi nhận tăng ở tất cả các kỳ hạn so với cuối tháng 7. Trong đó, mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở kỳ hạn dưới 10 năm, với biên độ dao động từ 26,1 đến 32,6 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu ở các kỳ hạn còn lại ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, trong khoảng từ 17,5 đến 21,4 điểm cơ bản.

Kết thúc tháng 8, chỉ số USD quay lại xu hướng giảm giữa bối cảnh nhà giao dịch đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong tháng 9 khi báo cáo thị trường lao động tháng 8 cho thấy số việc làm tăng thêm thấp hơn nhiều so với dự báo.

Chênh lệch lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ và Việt Nam (Nguồn VBMA)
Chênh lệch lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ và Việt Nam (Nguồn VBMA)

Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước đã ngừng phát hành tín phiếu, tuy nhiên vẫn duy trì mua giá tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn trên kênh OMO với tổng giá trị gần 360.930 tỷ đồng nhằm hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp cũng như ổn định thị trường tiền tệ.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Mỹ và Việt Nam trong tháng cũng được thu hẹp, với mức chênh lệch ở kỳ hạn 5 năm là 67 điểm cơ bản và kỳ hạn 10 năm là 68 điểm cơ bản.

