Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Như Nguyệt
16/06/2026, 11:26
Trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả chủ trì hiệp thương là đòi hỏi khách quan của tiến trình phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng đồng thuận xã hội và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chiều 15/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ "Phát huy vai
trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong chủ trì hiệp thương thực
hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".
Bà Hà Thị Nga
- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cho biết hiện nay, khi
các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm
vụ đã trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò hiệp thương của Mặt trận cần
phải được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, thực chất hơn bao giờ hết.
Chính vì vậy, Đề tài có ý nghĩa quan trọng, có tính thiết thực
cao, phục vụ cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đề tài góp phần phát
huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong chủ trì hiệp
thương triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một
trong những yếu tố cốt lõi để khẳng định vai trò của Mặt trận trong giai đoạn
hiện nay.
Theo ông Phạm Hồng Thanh - Trưởng Phòng Tổng hợp - Thư ký,
Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài,
hoạt động chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chức năng có
tính đặc thù, thể hiện trực tiếp vị trí, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận
trong hệ thống chính trị nước ta.
Đây không chỉ là một quy trình tổ chức hoặc một
kỹ thuật phối hợp, mà là phương thức thực hành dân chủ, điều hòa lợi ích, tập hợp
trí tuệ và tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong khối đại đoàn kết toàn dân
tộc.
Phân tích bối cảnh mới, ông Phạm Hồng Thanh cho rằng hoạt động
chủ trì hiệp thương trong giai đoạn 2026 - 2031 sẽ chịu tác động trực tiếp của
yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị, chuyển đổi số, đa dạng hóa lợi ích xã hội,
nâng cao dân chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Vì vậy, nâng cao hiệu quả chủ trì hiệp thương không chỉ là
yêu cầu đổi mới nội tại của hệ thống Mặt trận, mà còn là đòi hỏi khách quan của
tiến trình phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng đồng thuận xã hội và
triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đề tài đã nêu ra 7 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả
chủ trì hiệp thương, bao gồm giải pháp hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp. Đây là giải
pháp nền tảng nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và khả thi cho hoạt
động chủ trì hiệp thương; Cần chuẩn hóa quy trình hiệp thương theo ba giai đoạn:
chuẩn bị, tổ chức và theo dõi thực hiện.
Giải pháp đổi mới phương thức tổ chức hiệp thương. Đây là giải
pháp đột phá nhằm làm cho hiệp thương trở thành quá trình dân chủ, chuyên nghiệp,
hiện đại và dựa trên bằng chứng.
Theo đó, cần mở rộng hình thức tham vấn trước hiệp thương; trong đó
có tọa đàm chuyên đề, hội thảo chuyên gia, khảo sát xã hội học, lấy ý kiến trực
tuyến, đối thoại với nhóm chịu tác động, tham vấn cộng đồng và tổng hợp ý kiến
từ cơ sở.
Sau hiệp thương, cần chuyển kết luận thành kế hoạch hành động cụ thể.
Mỗi nội dung thống nhất cần gắn với chủ thể phụ trách chịu trách nhiệm, chủ thể
phối hợp, thời hạn, chỉ số kết quả và cơ chế báo cáo.
Giải pháp tiếp theo là nâng cao chất lượng, năng lực của đội
ngũ cán bộ; chuyển đổi số và quản trị dữ liệu hiệp thương; tăng cường kiểm tra,
giám sát và đánh giá.
Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo
của Đảng và phối hợp của Nhà nước; bảo đảm điều kiện thực hiện như kinh phí, cơ
sở vật chất, hạ tầng công nghệ, nền tảng dữ liệu, tài liệu nghiệp vụ, đội ngũ
cán bộ và cơ chế phối hợp liên thông…
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