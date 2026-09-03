Thứ Năm, 03/09/2026
Menu

VnEconomy 81 năm quốc khánh

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Phát thải ngành dệt may toàn cầu tăng 6,3%, thách thức tham vọng "thời trang xanh" của EU

T Trọng Hoàng

Dù Liên minh châu Âu (EU) liên tục siết chặt các quy định nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may, lượng phát thải khí nhà kính của ngành thời trang toàn cầu vẫn tăng mạnh trong năm 2024. Điều này cho thấy những chính sách kiểm soát rác thải và thiết kế sản phẩm sẽ khó phát huy hiệu quả nếu không giải quyết được bài toán phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu…

Theo báo cáo của Apparel Impact Institute, quá trình xử lý dệt may chiếm khoảng 51% tổng lượng phát thải của ngành may mặc, trong khi 26% đến từ khâu sản xuất nguyên liệu thô. Ảnh: AP Photo/Ajit Solanki
Theo báo cáo của Apparel Impact Institute, quá trình xử lý dệt may chiếm khoảng 51% tổng lượng phát thải của ngành may mặc, trong khi 26% đến từ khâu sản xuất nguyên liệu thô. Ảnh: AP Photo/Ajit Solanki

Theo báo cáo Taking Stock of Progress Against the Roadmap to Net Zero 2026 do Apparel Impact Institute (AII) công bố, lượng phát thải khí nhà kính của ngành may mặc toàn cầu đã tăng 6,3% trong năm 2024 so với năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp xu hướng phát thải đi lên. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu sử dụng sợi dệt, đặc biệt là polyester có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch, tiếp tục gia tăng nhanh hơn tốc độ cải thiện công nghệ và chuyển đổi năng lượng sạch trong sản xuất.

Diễn biến này đặt ra thách thức lớn đối với EU - khu vực đang coi ngành dệt may là một trong những lĩnh vực trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính "sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ" sang kinh tế tuần hoàn.

Theo mục tiêu hiện nay, EU muốn giảm 45% lượng phát thải của ngành thời trang vào năm 2030 so với mức năm 2019. Tuy nhiên, với đà tăng sản xuất và tiêu thụ sợi tổng hợp trên phạm vi toàn cầu, mục tiêu này ngày càng trở nên khó đạt được.

THÁCH THỨC NẰM NGOÀI BIÊN GIỚI CHÂU ÂU

Một trong những khó khăn lớn nhất của EU là phần lớn tác động môi trường từ ngành thời trang không phát sinh trong lãnh thổ khối.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), khoảng 80-90% dấu chân carbon của ngành thời trang EU nằm ở các quốc gia ngoài châu Âu, nơi diễn ra các hoạt động sản xuất sợi, dệt, nhuộm và may mặc. Trong khi đó, các sản phẩm sau khi hết vòng đời lại quay trở về EU dưới dạng chất thải, với khoảng 12,6 triệu tấn rác thải dệt may được tạo ra mỗi năm.

Để xử lý vấn đề này, Brussels đang triển khai hàng loạt quy định mới như thiết kế sinh thái (Ecodesign), trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), hộ chiếu số cho sản phẩm và các quy định buộc doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với chất thải do mình tạo ra. Mục tiêu là kéo dài vòng đời sản phẩm, tăng khả năng tái sử dụng, tái chế và giảm lượng quần áo bị thải bỏ.

Tuy nhiên, báo cáo của AII cho rằng các chính sách về chất thải sẽ chỉ giải quyết được một phần vấn đề nếu phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Theo số liệu của World Integrated Trade Solution, Trung Quốc hiện là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất vào EU với kim ngạch hơn 26,5 tỷ euro, chiếm khoảng một phần ba tổng lượng hàng dệt may tiêu thụ tại châu Âu. Bangladesh đứng thứ hai, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam và Morocco. Điều này đồng nghĩa phần lớn lượng phát thải liên quan đến nhu cầu tiêu dùng của người châu Âu lại phát sinh tại các quốc gia sản xuất ở châu Á và các khu vực đang phát triển.

KHÂU XỬ LÝ DỆT MAY TẠO RA HƠN MỘT NỬA LƯỢNG PHÁT THẢI

Báo cáo cho thấy 51% lượng phát thải của toàn ngành thời trang đến từ khâu xử lý dệt may, bao gồm các công đoạn kéo sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất vải.

Trong khi đó, sản xuất nguyên liệu thô chiếm khoảng 26% tổng lượng phát thải. Điều này khiến các nhà máy sản xuất vải và sợi trở thành mắt xích quan trọng nhất trong quá trình khử carbon của ngành.

Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở này đặt tại những quốc gia mà nguồn điện sạch còn hạn chế, hạ tầng năng lượng tái tạo chưa phát triển hoặc chi phí chuyển đổi còn rất cao. Nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn để đầu tư hệ thống tiết kiệm năng lượng hoặc thay thế lò hơi đốt than bằng các công nghệ sạch hơn.

Theo AII, các thương hiệu thời trang cần chia sẻ nhiều hơn gánh nặng tài chính với nhà cung cấp thông qua các hợp đồng mua hàng dài hạn, cơ chế đồng tài trợ dự án và hợp tác sâu hơn trong quá trình chuyển đổi xanh. Nếu không, các mục tiêu phát thải sẽ khó chuyển hóa thành những khoản đầu tư cụ thể tại nhà máy.

CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MỚI LÀ CHÌA KHÓA

Dù bức tranh tổng thể còn nhiều thách thức, báo cáo vẫn ghi nhận một số tín hiệu tích cực. H&M đã giảm số lượng nhà máy trong chuỗi cung ứng còn sử dụng lò hơi đốt than từ 118 nhà máy năm 2022 xuống còn 10 nhà máy vào cuối năm 2025. Nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển sang sử dụng điện tái tạo, điện khí hóa các quy trình nhuộm, giặt và sấy bằng hệ thống bơm nhiệt công nghiệp.

Tại Áo, nhà sản xuất sợi cellulose Lenzing cùng tập đoàn năng lượng VERBUND đã đưa vào vận hành hệ thống power-to-heat công suất 14 MW, sử dụng điện tái tạo để tạo nhiệt phục vụ sản xuất công nghiệp thay thế nhiên liệu hóa thạch. Đây được xem là một trong những mô hình có thể nhân rộng tại các cơ sở dệt nhuộm tiêu thụ nhiều năng lượng.

Tuy vậy, AII cảnh báo rằng nếu ngành thời trang tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng hiện nay, lượng phát thải có thể lên tới 1,277 tỷ tấn CO₂ vào năm 2030, cao hơn rất nhiều so với mức khoảng 489 triệu tấn cần đạt để phù hợp với lộ trình giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C theo Hiệp định Paris.

Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi các nhà máy vận hành hiệu quả hơn và sử dụng nhiều năng lượng sạch hơn, những nỗ lực này vẫn khó bù đắp nếu sản lượng quần áo và việc sử dụng các loại sợi có cường độ phát thải cao như polyester tiếp tục tăng.

Đối với các quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam, Bangladesh hay Trung Quốc, xu hướng này cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu về giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong giai đoạn tới, năng lực sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và minh bạch dữ liệu carbon nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh không kém chi phí hay năng suất trong ngành dệt may toàn cầu.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Apparel Impact Institute VnEconomy chất thải dệt may VnEconomy EU VnEconomy giảm phát thải VnEconomy Kinh tế xanh VnEconomy Mô hình kinh tế tuần hoàn VnEconomy năng lượng tái tạo VnEconomy ngành dệt may VnEconomy phát thải khí nhà kính VnEconomy thời trang VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Cuba

Cuba "đặt cược" vào năng lượng tái tạo, tìm lối thoát khỏi khủng hoảng điện

Cuba từng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu mỏ nhập khẩu, đang chuyển mình mạnh mẽ với một "cách mạng xanh" chưa từng có khi đặt cược vào năng lượng mặt trời và gió. Trong bối cảnh khủng hoảng điện kéo dài và giá nhiên liệu leo thang, quốc đảo này đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp bền vững cho tương lai năng lượng của mình...

EU cho phép drone phun thuốc: Công nghệ xanh có thể phản tác dụng?

EU cho phép drone phun thuốc: Công nghệ xanh có thể phản tác dụng?

EU đang xem xét nới lỏng lệnh cấm phun thuốc bảo vệ thực vật từ trên không, mở đường cho việc sử dụng drone nhằm tăng độ chính xác và giảm lượng hóa chất trong nông nghiệp. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo công nghệ này cũng có thể khiến việc phun thuốc trở nên dễ dàng, thường xuyên hơn, qua đó làm gia tăng sự phụ thuộc của nông nghiệp vào hóa chất…

AI hướng ra đại dương để giải bài toán trung tâm dữ liệu

AI hướng ra đại dương để giải bài toán trung tâm dữ liệu

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo theo nhu cầu trung tâm dữ liệu chưa từng có, đồng thời làm gia tăng áp lực về điện năng, nước làm mát, đất đai và phát thải carbon. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ bắt đầu tìm kiếm một “không gian” mới ngoài đất liền: đại dương…

7,15 triệu USD thúc đẩy bảo tồn và phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên

7,15 triệu USD thúc đẩy bảo tồn và phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam chính thức khởi động Dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” (WTP), với nguồn tài trợ 7,15 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu (Global Environment Facility - GEF)...

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động xanh Pháp lý Thương hiệu xanh Diễn đàn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

208 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy