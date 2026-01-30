Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Phát thải từ nhựa có thể làm tổn hại sức khỏe toàn cầu tăng gấp đôi vào năm 2040

Trọng Hoàng

30/01/2026, 20:06

Một nghiên cứu mới đăng trên The Lancet Planetary Health cảnh báo phát thải trong toàn bộ vòng đời của nhựa - từ khai thác nhiên liệu hóa thạch đến sản xuất, tái chế và xử lý chất thải có thể khiến tổn hại đối với sức khỏe con người tăng hơn gấp đôi vào năm 2040, nếu xu hướng hiện nay không thay đổi...

Nhựa hiện diện khắp nơi - và những phát hiện mới cho thấy tác động tiêu cực của nó đối với sức khỏe con người. Ảnh: Danish Showkat/ZUMA/IMAGO
Nhựa hiện diện khắp nơi - và những phát hiện mới cho thấy tác động tiêu cực của nó đối với sức khỏe con người. Ảnh: Danish Showkat/ZUMA/IMAGO

Nhựa hiện diện ở khắp mọi nơi: trong cơ thể con người, dưới đáy đại dương và cả những vùng xa xôi của Bắc Cực. Không chỉ là vấn đề rác thải hay vi nhựa, các nhà khoa học ngày càng chỉ ra rằng chính phát thải trong toàn bộ vòng đời của nhựa mới là nguồn rủi ro lớn đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

PHÁT THẢI VÒNG ĐỜI NHỰA: “THỦ PHẠM BỊ BỎ QUÊN”

Theo nghiên cứu, tác nhân gây hại không nằm ở những mảnh nhựa nhìn thấy trong môi trường mà ở các loại khí và hạt ô nhiễm phát sinh trong suốt vòng đời của nhựa - từ khai thác dầu khí, sản xuất, vận chuyển cho tới tái chế và tiêu hủy.

Sử dụng nhựa trên thế giới. Nguồn: DW/OECD
Sử dụng nhựa trên thế giới. Nguồn: DW/OECD

Hiện nay, 99% nhựa được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, khiến ngành công nghiệp này gắn chặt với phát thải khí nhà kính, bụi mịn và các hóa chất độc hại. Nhựa được sử dụng rộng khắp trong bao bì, đồ gia dụng, quần áo, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế và lốp xe, trở thành vật liệu gần như không thể tránh khỏi trong nền kinh tế hiện đại.

Nghiên cứu ước tính rằng chỉ riêng các phát thải liên quan đến nhựa đã làm mất đi 83 triệu năm sống khỏe mạnh của dân số toàn cầu trong giai đoạn 2016 - 2040. Các tác động sức khỏe bao gồm gia tăng bệnh hô hấp, tim mạch, cũng như những hệ lụy gián tiếp từ biến đổi khí hậu.

Điển hình tại bang Louisiana (Mỹ), nơi hơn 200 nhà máy hóa dầu phục vụ sản xuất nhựa tập trung dọc một khu vực được gọi là “Hành lang Ung thư”. Nghiên cứu gần đây cho thấy nguy cơ ung thư tại đây cao gấp 11 lần so với ước tính chính thức, trong khi hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục mở rộng.

GÁNH NẶNG SỨC KHỎE NGÀY CÀNG LỚN THEO ĐÀ TĂNG SẢN XUẤT

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tiêu thụ nhựa toàn cầu có thể tăng gấp ba vào năm 2060. Khi sản xuất gia tăng, phát thải và gánh nặng sức khỏe cũng leo thang tương ứng.

Để lượng hóa tác động, nhóm nghiên cứu sử dụng chỉ số DALY (số năm sống điều chỉnh theo mức độ tàn tật) - thước đo tiêu chuẩn trong y tế công cộng. Một DALY tương đương một năm sống khỏe mạnh bị mất do tử vong sớm hoặc do suy giảm chất lượng sống vì bệnh tật.

Lấy năm 2016 làm mốc, các nhà khoa học ước tính khoảng 2,1 triệu năm sống khỏe mạnh đã bị mất trên toàn cầu do phát thải từ nhựa. Trong kịch bản “kinh doanh như hiện tại”, con số này sẽ tăng vọt lên hơn 4,5 triệu năm vào năm 2040, tức hơn gấp đôi chỉ sau chưa đầy 25 năm.

Dầu mỏ và khí tự nhiên là nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhựa. Ảnh: Gary Kazanjian/AP/picture alliance
Dầu mỏ và khí tự nhiên là nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhựa. Ảnh: Gary Kazanjian/AP/picture alliance

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất với mức sử dụng nhựa giảm, tỷ lệ tái chế cao hơn và quản lý chất thải hiệu quả hơn thì thế giới vẫn sẽ mất khoảng 2,6 triệu năm sống khỏe mạnh vào năm 2040, cao hơn đáng kể so với hiện tại.

Theo chuyên gia phát triển bền vững tại Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg (Đức) Walter Leal, hơn 4 triệu năm sống khỏe mạnh bị mất mỗi năm tương đương với khoảng 5 giờ sống khỏe mạnh bị mất cho mỗi người trên Trái Đất.

Ông Walter Leal nhấn mạnh rằng mặc dù nhựa hiện chiếm khoảng 4,5% tổng phát thải khí nhà kính do con người gây ra, thấp hơn năng lượng hay nông nghiệp nhưng vẫn là nguồn phát thải đáng kể các hạt gây ô nhiễm không khí.

GIẢM SẢN XUẤT NHỰA: TRỌNG TÂM CỦA CHÍNH SÁCH

Đáng chú ý, nghiên cứu này vẫn chưa tính đến nhiều rủi ro sức khỏe tiềm ẩn khác do thiếu dữ liệu toàn cầu, bao gồm tác động của vi nhựa và nano nhựa, cũng như các hóa chất độc hại có thể rò rỉ từ sản phẩm nhựa trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Theo đồng tác giả Megan Deeney (Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London), những con số hiện tại có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Bà cho rằng đã có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định cần hành động khẩn cấp nhằm kiểm soát vòng đời của nhựa.

Giải pháp hiệu quả nhất, theo các tác giả, là giảm sản xuất nhựa nguyên sinh, thay vì chỉ tập trung vào xử lý rác thải. Việc thay thế nhựa bằng vật liệu khác theo kiểu “một đổi một” cũng tiềm ẩn rủi ro môi trường mới nếu không được đánh giá đầy đủ.

Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách quan trọng. Trong đó có việc giảm tiêu dùng, loại bỏ các sản phẩm không cần thiết, thúc đẩy hệ thống tái sử dụng, chỉ sử dụng nhựa khi không có giải pháp thay thế khả thi, đồng thời cấm các hóa chất nguy hại trong sản xuất.

Về dài hạn, các chuyên gia kêu gọi xây dựng một hiệp ước toàn cầu về nhựa có tính ràng buộc pháp lý, bao trùm toàn bộ vòng đời của nhựa. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc về hiệp ước này đã thất bại vào năm ngoái, sau khi một số quốc gia sản xuất dầu mỏ phản đối các biện pháp hạn chế sản xuất mới.

Dù vậy, theo các nhà nghiên cứu, vẫn còn nhiều dư địa hành động ở cấp độ quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng để hạn chế tác động ngày càng lớn của nhựa đối với sức khỏe và môi trường.

Kinh tế tuần hoàn về rác thải nhựa: Nỗ lực nâng cao nhận thức người dân về “vòng xoay của hạt nhựa”

15:49, 21/06/2024

Kinh tế tuần hoàn về rác thải nhựa: Nỗ lực nâng cao nhận thức người dân về “vòng xoay của hạt nhựa”

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường nhưng chỉ 27% được tái chế

10:37, 18/10/2024

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường nhưng chỉ 27% được tái chế

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo về tuần hoàn rác thải nhựa

07:51, 27/02/2025

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo về tuần hoàn rác thải nhựa

Từ khóa:

biến đổi khí hậu giảm tiêu thụ nhựa hiệp ước toàn cầu về nhựa Kinh tế xanh nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nhựa nhựa và sức khỏe ô nhiễm môi trường từ nhựa phát thải nhựa rác thải nhựa Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vòng đời nhựa

Đọc thêm

Quy định mới trong thanh tra bảo vệ môi trường

Quy định mới trong thanh tra bảo vệ môi trường

Hoạt động thanh tra về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường không được công bố trước trong trường hợp cần thiết được thực hiện theo các quy định đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

RECAF hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái rừng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

RECAF hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái rừng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Dự án RECAF trị giá 102,5 triệu USD đã chính thức khởi động nhằm ứng phó với xu hướng gia tăng phát thải khí nhà kính và bảo vệ các hệ sinh thái rừng quan trọng. Đây là đòn bẩy kinh tế xanh, gắn bảo vệ rừng với tăng trưởng và sinh kế nông thôn...

Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh

Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh

Xây dựng báo cáo đánh giá sơ bộ thông qua việc rà soát hệ thống chính sách, phân tích các khoảng trống và tìm kiếm tiềm năng đầu tư xanh, các thực tiễn kinh tế biển xanh (như vận tải biển xanh, cảng xanh)…

Chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh quốc gia, mở ra nền kinh tế mới

Chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh quốc gia, mở ra nền kinh tế mới

Chuyển đổi xanh không phải là một gánh nặng mà là chiến lược cạnh tranh quốc gia. Đó không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn mang lại những cơ hội lớn, giá trị, mở ra một nền kinh tế carbon mới, một ngành xuất khẩu mới và một động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Nếu làm tốt chuyển đổi xanh, Việt Nam không chỉ giữ được thị phần xuất khẩu mà còn bước lên nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng...

Đóng cửa bãi rác Sầm Sơn từ ngày 31/1

Đóng cửa bãi rác Sầm Sơn từ ngày 31/1

Sau nhiều năm quá tải và gây áp lực lớn lên môi trường sống của người dân xung quanh, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn chính thức được chấp thuận đóng cửa từ ngày 31/1 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SABECO tôn vinh văn hóa Việt qua chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền"

Doanh nghiệp

2

Tại Việt Nam, không có giới hạn nào cho khát vọng của phụ nữ

Doanh nghiệp

3

Blog chứng khoán: Phục hồi diện rộng, tiền “nhặt” hàng chiết khấu

Chứng khoán

4

Thủ tướng đề nghị Texhong mở rộng đầu tư chiều sâu vào dệt may và các lĩnh vực khác

Tiêu điểm

5

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy