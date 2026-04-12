Phát thanh phải giữ vững “trận địa thông tin”, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, khẳng định quyết tâm đổi mới của ngành phát thanh trong kỷ nguyên số, đồng hành cùng mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tối 11/4, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 11–13/4.

Đêm khai mạc gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm kỷ nguyên mới”, thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được dàn dựng công phu với ba chương: Thanh âm khởi nguyên, Thanh âm di sản và Thanh âm kỷ nguyên mới, tái hiện hành trình phát triển của đất nước qua ngôn ngữ âm thanh, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại.

PHÁT THANH PHẢI TIÊN PHONG TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Tham dự lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với toàn ngành. Chủ đề của Liên hoan năm nay thể hiện rõ quyết tâm và sự đồng hành của phát thanh Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu chính trị sâu sắc trong bối cảnh mới.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát thanh Việt Nam cần góp phần tăng cường sức mạnh nội sinh của quốc gia, trước hết là sức mạnh của niềm tin, ý chí và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành cùng phát triển kinh tế – xã hội, lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phát thanh Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng, từ phương thức truyền thống sang hệ sinh thái đa nền tảng. Không gian phát sóng được mở rộng, nội dung ngày càng đa dạng, khả năng tiếp cận công chúng được nâng cao.

“Những chuyển động này tiếp tục khẳng định vai trò của phát thanh là kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhanh nhạy; góp phần định hướng dư luận, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt; thành quả của cách mạng khoa học – công nghệ tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh phát thanh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, giữ vững “trận địa thông tin”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, theo đó, không chỉ là dịp tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn là diễn đàn quan trọng để định hình hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Việc mở rộng nội dung, tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế, đưa các sản phẩm phát thanh số vào hệ thống dự thi cho thấy tư duy đổi mới, bắt nhịp xu thế phát triển của thời đại.

NĂM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỐI VỚI NGÀNH PHÁT THANH

Để Liên hoan thực sự lan tỏa giá trị và phát huy hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị ngành phát thanh tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò của phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi chương trình, mỗi tác phẩm phải truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nội dung theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có tính định hướng cao. Phát thanh không chỉ dừng ở việc đưa tin mà cần dẫn dắt nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối nội dung và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Thứ tư, phát huy vai trò của phát thanh như một diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Theo đó, cần tăng cường lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ năm, quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm phát thanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại. Đây được xác định là yếu tố quyết định chất lượng và uy tín của phát thanh trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, tiếp tục đưa phát thanh Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cho biết Liên hoan năm nay ghi nhận gần 100 tác phẩm podcast chất lượng. Podcast lần đầu trở thành hạng mục chính, khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng mạnh mẽ của âm thanh và quyết tâm đổi mới, hội nhập của ngành phát thanh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là hội thảo quốc tế với chủ đề “Podcast – đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số”, quy tụ hơn 500 chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung trao đổi về xu hướng, mô hình và giải pháp phát triển phát thanh số.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII có sự tham gia của 34 báo, đài phát thanh – truyền hình trên cả nước; hai trung tâm báo chí lớn và 17 đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 345 tác phẩm thuộc nhiều thể loại và dự kiến trao 220 giải thưởng.

Là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, Liên hoan tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn chuyên môn quan trọng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng phát thanh Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí hiện nay.