Phát triển công nghệ và hợp tác công – tư tại Việt Nam

Là một trong những nền tảng công nghệ hàng đầu Đông Nam Á, Grab có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển, triển khai các giải pháp số phục vụ hàng triệu người dùng tại khu vực. Tại Việt Nam, Grab không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn đồng hành trong quá trình chuyển đổi số thông qua các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực công nghệ và đầu tư vào nghiên cứu – phát triển (R&D). Ông Alex Hungate, Giám đốc vận hành của Grab chia sẻ với VnEconomy kinh nghiệm cũng như khuyến nghị đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Việt Nam đã xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột, nâng cao năng lực nội tại để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ông có chia sẻ gì về những hỗ trợ của Việt Nam đối với những doanh nghiệp như Grab?

Tôi muốn bày tỏ sự trân trọng đối với Chính phủ Việt Nam khi sẵn sàng lắng nghe phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp. Đây là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy chính phủ đang đi đúng hướng trong việc xây dựng một môi trường phát triển bền vững, năng động và cởi mở cho nền kinh tế số.

Grab tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng to lớn của Việt Nam và cam kết đóng góp vào hành trình tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đầu tư thành lập trung tâm R&D tại Việt Nam, nhằm khai thác nhân tài địa phương và đồng sáng tạo các giải pháp và sáng kiến ​​phục vụ không chỉ Việt Nam mà còn cho cả khu vực.

Grab là một công ty đã ứng dụng thành công khoa học công nghệ không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực. Ông có khuyến nghị gì cho Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam?

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn khi hoạt động tại Việt Nam và trong khu vực, tôi đề xuất bốn khuyến nghị nhằm góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách và giải pháp hiệu quả.

Thứ nhất, chúng ta nên tập trung phát triển các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm. ông nghệ và AIhúng ta phải luôn rõ ràng về những vấn đề giải quyết và giải quyết cho ai. hi các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế từ góc nhìn và nhu cầu thực tế của người dân, khả năng chúng được chấp nhận, ưa chuộng và lan tỏa sẽ cao hơn rất nhiều. Tại Grab, chúng tôi dành thời gian thực tế để thực sự hiểu nhu cầu của người dùng, đảm bảo rằng sự đổi mới mang lại giá trị hữu hình cho mọi người.

Thứ hai, chúng ta cần mạnh dạn khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). AI không chỉ là một công nghệ mới, mà còn là công nghệ có khả năng chuyển đổi toàn diện cách chúng ta sống, làm việc và vận hành. Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vươn để vươn lên một tầm cao mới với công nghệ mới này nếu biết tận dụng đúng thời điểm và đầu tư đúng hướng.

Thứ ba, tôi muốn nhấn mạnh vai trò thiết yếu của quan hệ đối tác công – tư. Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng nhau phát triển các giải pháp sáng tạo. Bằng cách học hỏi lẫn nhau và phát huy thế mạnh của nhau, chúng ta có thể tạo ra những đổi mới nhanh hơn và có tác động lớn hơn.

Cuối cùng, điều quan trọng là cần hành động nhanh và kịp thời. Để làm được điều đó, Việt Nam cần xây dựng các khuôn khổ pháp lý phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn nhất trong khu vực để hưởng lợi từ các công nghệ số. Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu có một sandbox, nơi Chính phủ có thể đặt ra các điều kiện để các thử nghiệm, ứng dụng công nghệ và cải tiến một cách rất, rất nhanh. Bằng cách đó, có thể hợp tác chặt chẽ với Chính phủ để duy trì tốc độ phát triển nhanh chóng.

Chúng tôi tin rằng với những cách tiếp cận này, Việt Nam có thể tiếp tục củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nội tại và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Ông có đề cập đến việc Việt Nam cần khuyến khích hợp tác công – tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần hợp tác và hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung, đóng góp vào trưởng kinh tế Việt Nam. Vậy từ phía Grab, công ty đã đồng hành với doanh nghiệp Việt như thế nào?

Từ góc độ doanh nghiệp, Grab cam kết tiếp tục đồng hành và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua hai lĩnh vực then chốt.

Trước tiên, với mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số cho các trên toàn quốc. húng tôi giúp các doanh nghiệp tiếp cận các kỹ năng số cần thiết, từ đó vận hành hiệu quả hơn thông qua các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, chúng tôi đã đặt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược về công nghệ, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực công nghệ tại địa phương. Grab mong muốn hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ địa phương, cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghệ vững mạnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển ngành công nghệ tại Việt Nam.

Grab là một công ty của Đông Nam Á, và tại Việt Nam, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn là đối tác trong phát triển đất nước. Chúng tôi tin rằng với tiềm năng to lớn của Việt Nam – một quốc gia có dân số trẻ, năng động và rất am hiểu công nghệ chúng ta có cơ hội lớn để cùng nhau phát triển công nghệ Việt Nam.