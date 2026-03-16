Không chỉ có dầu mỏ, Iran còn sở hữu tiềm năng năng lượng tái tạo lớn
Huy Tú
16/03/2026, 21:56
Dù sở hữu trữ lượng dầu khí hàng đầu thế giới, Iran lại có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho năng lượng tái tạo với hàng trăm ngày nắng mỗi năm và nhiều hành lang gió mạnh. Tuy nhiên, tỷ trọng của các nguồn năng lượng này trong hệ thống điện hiện vẫn rất nhỏ…
Việc Iran ký kết Hiệp định Paris
2016 (dù chưa chính thức phê chuẩn) đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong định
hướng chính sách năng lượng và khí hậu của quốc gia này. Trong bản Đóng góp do
quốc gia tự quyết định dự kiến (INDC), Iran cam kết giảm phát thải khí nhà kính
4% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào năm 2030 bằng nguồn lực
trong nước và có thể nâng mức giảm lên tới 12% nếu nhận được hỗ trợ tài chính
và chuyển giao công nghệ từ cộng đồng quốc tế.
Để thực hiện mục tiêu này, Tehran dự
kiến nâng tỷ trọng điện năng từ các nguồn tái tạo lên khoảng 7% trong cơ cấu điện
quốc gia. Mặc dù mục tiêu này còn khiêm tốn so với nhiều quốc gia khác nhưng đối
với một nền kinh tế vốn phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch, đây là một
bước chuyển có ý nghĩa chiến lược.
ĐỘNG
LỰC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Có nhiều lý do khiến Iran bắt đầu
chú trọng hơn đến năng lượng tái tạo, theo Eurasian Research Institute. Trước hết
là vấn đề an ninh năng lượng. Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ nhưng
nhu cầu năng lượng trong nước của Iran vẫn tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng tiêu
thụ điện của quốc gia này vào khoảng 6,5% mỗi năm và dự báo tổng nhu cầu điện
có thể đạt hơn 444 triệu MWh vào năm 2030.
Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục dựa
hoàn toàn vào dầu khí để sản xuất điện sẽ làm giảm lượng hydrocarbon có thể xuất
khẩu, qua đó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.
Ngoài ra, phát triển năng lượng tái
tạo giúp Iran giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong tiêu thụ nội địa,
qua đó dành nhiều dầu và khí hơn cho xuất khẩu- vốn là nguồn thu ngoại tệ quan
trọng của quốc gia. Tehran cũng kỳ vọng năng lượng tái tạo sẽ giúp Iran trở
thành một trung tâm năng lượng khu vực nhờ vị trí địa lý giữa Trung Đông, Trung
Á và Nam Á. Bên cạnh đó, việc phát triển các dự án điện mới còn nhằm thu hút vốn
đầu tư nước ngoài.
Sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran
(JCPOA) có hiệu lực vào năm 2016, nước này bắt đầu mở cửa mạnh hơn đối với các
nhà đầu tư quốc tế. Chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút khoảng 10 tỷ USD đầu
tư vào lĩnh vực năng lượng trước năm 2018 và lên tới 60 tỷ USD vào năm 2025.
Để đạt được mục tiêu này, Tehran đã
tiến hành cải cách chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu
tư. Một trong những bước đi quan trọng là việc sửa đổi luật năng lượng vào năm
2015 và tăng cường vai trò của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Iran (SUNA). SUNA chịu
trách nhiệm quản lý và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo trong nước.
Ngoài ra, Iran cũng áp dụng chính
sách giá mua điện ưu đãi (feed-in tariffs) cho các dự án năng lượng tái tạo.
Các nhà đầu tư được đảm bảo mua điện trong thời gian lên tới 20 năm, cùng với mức
thuế ưu đãi chỉ khoảng 15% đối với các công ty sử dụng thiết bị sản xuất trong
nước. Những chính sách này nhằm tạo ra lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư và giảm
rủi ro tài chính.
TIỀM
NĂNG GIÓ, MẶT TRỜI, ĐỊA NHIỆT VÀ THỦY ĐIỆN
Trong số các nguồn năng lượng tái tạo,
điện gió được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất tại Iran. Các dòng khí quyển
từ Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương tạo ra những hành lang gió tự
nhiên ổn định trên nhiều khu vực của đất nước, đặc biệt là tại miền Bắc và Đông Bắc.
Những năm gần đây, Iran đã từng bước
xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành điện gió. Hiện nước này đã có khoảng 15 trang
trại điện gió đang hoạt động, đồng thời tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án mới.
Một dự án đáng chú ý là trang trại điện gió trị giá 46 triệu USD tại tỉnh
Khuzestan, được phát triển với sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế.
Về phân bố địa lý, các dự án điện
gió chủ yếu tập trung tại những khu vực có điều kiện gió thuận lợi như Qazvin,
East Azerbaijan và Razavi Khorasan, trong đó tỉnh Qazvin nổi lên là trung tâm
phát triển điện gió lớn nhất của Iran.
Ngoài ra, năng lượng mặt trời cũng
được đánh giá là một nguồn tài nguyên chiến lược của Iran. Quốc gia này có
trung bình khoảng 300 ngày nắng mỗi năm, với mức bức xạ mặt trời cao, đặc biệt
tại các khu vực sa mạc ở miền trung và miền nam, theo Gulf International Forum.
Cường độ bức xạ trực tiếp tại nhiều khu vực đạt khoảng 5,5 kWh/m2 mỗi ngày, một
mức rất thuận lợi cho việc phát triển các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn cũng
như các hệ thống điện mặt trời phân tán.
Nhận thức được tiềm năng này, chính
phủ Iran đã đưa ra nhiều kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời. Trong
khuôn khổ các chương trình phát triển năng lượng quốc gia, Tehran dự kiến xây dựng
các “công viên năng lượng” tại nhiều khu vực có điều kiện bức xạ cao.
Một dự án
đáng chú ý là kế hoạch phát triển khu phức hợp năng lượng mặt trời tại
Khuzestan với công suất bổ sung khoảng 1.000 MW, được kỳ vọng trở thành một
trong những trung tâm điện mặt trời lớn của khu vực Trung Đông.
Trong những năm gần
đây, quá trình phát triển năng lượng tái tạo tại Iran đã có những bước tiến
đáng kể. Theo số liệu của Tổ chức Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng
Iran (SATBA), công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Iran đã tăng khoảng 157%
chỉ trong vòng 18 tháng, đạt 3.165 MW vào cuối năm 2025. Phần lớn mức tăng trưởng
này đến từ các dự án điện gió và điện mặt trời, cho thấy vai trò ngày càng quan
trọng của hai nguồn năng lượng này trong hệ thống điện quốc gia.
Trong bối cảnh Iran là một trong những
quốc gia thường xuyên đối mặt với tình trạng khan hiếm nước, yếu tố này càng
làm tăng tầm quan trọng của các nguồn năng lượng tái tạo.
Trong dài hạn, việc khai thác hiệu
quả tiềm năng gió và mặt trời không chỉ giúp Iran giảm sự phụ thuộc vào nhiên
liệu hóa thạch trong tiêu thụ nội địa mà còn mở ra khả năng xuất khẩu điện sang
các nước láng giềng. Với vị trí địa lý nằm giữa Trung Đông, Trung Á và Nam Á,
Iran có tiềm năng trở thành một trung tâm năng lượng khu vực, nơi các nguồn
năng lượng tái tạo đóng vai trò ngày càng lớn trong chiến lược phát triển kinh
tế và năng lượng của quốc gia.
Ngoài gió và mặt trời, Iran cũng có
tiềm năng đáng kể về năng lượng địa nhiệt. Các nghiên cứu chỉ ra khoảng 14 địa
điểm trên khắp lãnh thổ có điều kiện thuận lợi cho khai thác nguồn năng lượng
này. Một trong những dự án thử nghiệm đang được triển khai tại thành phố Meshkin
Shahr, nơi nhiều giếng địa nhiệt đã được khoan để phục vụ các nhà máy điện
trong tương lai.
Trong khi đó, thủy điện từng đóng
vai trò quan trọng trong hệ thống điện của Iran trong giai đoạn từ những năm
1950 đến đầu thế kỷ XXI, với tỷ trọng khoảng 14% tổng sản lượng điện. Tuy
nhiên, tình trạng hạn hán kéo dài trong những năm gần đây đã làm giảm đáng kể sản
lượng từ nguồn năng lượng này, khiến Iran phải tìm kiếm các nguồn thay thế
khác.
Mặc dù tiềm năng năng lượng tái tạo
của Iran rất lớn nhưng tỷ trọng của các nguồn năng lượng này trong hệ thống điện
hiện nay vẫn còn rất nhỏ. Tổng công suất điện của Iran vào khoảng 76.000 MW nhưng năng lượng tái tạo chỉ chiếm chưa đến 1%.
Xung đột Trung Đông: Cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo?
11:31, 12/03/2026
Năng lượng tái tạo giúp các quốc gia giảm tổn thương trước cú sốc dầu mỏ
14:30, 11/03/2026
Iran giữ vai trò quyết định khơi thông dòng chảy năng lượng toàn cầu
GE Vernova và Hitachi nghiên cứu triển khai lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á
Hai tập đoàn năng lượng GE Vernova và Hitachi vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu khả năng triển khai các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á, trong bối cảnh nhu cầu điện của khu vực tăng nhanh cùng áp lực đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và phát thải thấp...
Đầu tư chuyển đổi xanh là khoản đầu tư cho tương lai
Đầu tư chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng không thể đảo ngược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay. Tiêu chuẩn xanh dần trở thành "hộ chiếu thương mại" của thế kỷ 21, khi mà dấu chân carbon của sản phẩm bắt đầu quan trọng không kém chất lượng hay giá thành.
Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn
Sự bùng nổ của xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng khiến lượng pin lithium-ion thải bỏ tăng nhanh, đặt ra thách thức lớn về môi trường và nguồn cung kim loại chiến lược. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy phương pháp tái chế “xanh” dùng carbon dioxide và nước có thể thu hồi lithium với hiệu suất rất cao...
Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý
Hơn 2.500 tấn rác thải mỗi ngày đổ về các bãi chôn lấp đã hoạt động hàng chục năm nay ở Thanh Hóa. Bãi rác quá tải nghiêm trọng, nước rỉ rác chảy ra đồng ruộng, mùi hôi bao trùm khu dân cư, ruộng vườn bỏ hoang vì ô nhiễm...
Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp
Việc tuân thủ EPR không chỉ là nghĩa vụ pháp lý về môi trường mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ESG của thị trường quốc tế. Đặc biệt, điều này sẽ giúp tăng cường uy tín, cũng cố thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cung ứng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: