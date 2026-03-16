Thứ Hai, 16/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Không chỉ có dầu mỏ, Iran còn sở hữu tiềm năng năng lượng tái tạo lớn

Huy Tú

16/03/2026, 21:56

Dù sở hữu trữ lượng dầu khí hàng đầu thế giới, Iran lại có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho năng lượng tái tạo với hàng trăm ngày nắng mỗi năm và nhiều hành lang gió mạnh. Tuy nhiên, tỷ trọng của các nguồn năng lượng này trong hệ thống điện hiện vẫn rất nhỏ…

Nếu khai thác hiệu quả nguồn gió, mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác, Iran có thể đa dạng hóa hệ thống năng lượng và từng bước giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: Teheran Times

Việc Iran ký kết Hiệp định Paris 2016 (dù chưa chính thức phê chuẩn) đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong định hướng chính sách năng lượng và khí hậu của quốc gia này. Trong bản Đóng góp do quốc gia tự quyết định dự kiến (INDC), Iran cam kết giảm phát thải khí nhà kính 4% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào năm 2030 bằng nguồn lực trong nước và có thể nâng mức giảm lên tới 12% nếu nhận được hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ từ cộng đồng quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, Tehran dự kiến nâng tỷ trọng điện năng từ các nguồn tái tạo lên khoảng 7% trong cơ cấu điện quốc gia. Mặc dù mục tiêu này còn khiêm tốn so với nhiều quốc gia khác nhưng đối với một nền kinh tế vốn phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch, đây là một bước chuyển có ý nghĩa chiến lược.

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Có nhiều lý do khiến Iran bắt đầu chú trọng hơn đến năng lượng tái tạo, theo Eurasian Research Institute. Trước hết là vấn đề an ninh năng lượng. Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ nhưng nhu cầu năng lượng trong nước của Iran vẫn tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện của quốc gia này vào khoảng 6,5% mỗi năm và dự báo tổng nhu cầu điện có thể đạt hơn 444 triệu MWh vào năm 2030.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục dựa hoàn toàn vào dầu khí để sản xuất điện sẽ làm giảm lượng hydrocarbon có thể xuất khẩu, qua đó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Ngoài ra, phát triển năng lượng tái tạo giúp Iran giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong tiêu thụ nội địa, qua đó dành nhiều dầu và khí hơn cho xuất khẩu- vốn là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của quốc gia. Tehran cũng kỳ vọng năng lượng tái tạo sẽ giúp Iran trở thành một trung tâm năng lượng khu vực nhờ vị trí địa lý giữa Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Bên cạnh đó, việc phát triển các dự án điện mới còn nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) có hiệu lực vào năm 2016, nước này bắt đầu mở cửa mạnh hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút khoảng 10 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trước năm 2018 và lên tới 60 tỷ USD vào năm 2025.

Để đạt được mục tiêu này, Tehran đã tiến hành cải cách chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Một trong những bước đi quan trọng là việc sửa đổi luật năng lượng vào năm 2015 và tăng cường vai trò của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Iran (SUNA). SUNA chịu trách nhiệm quản lý và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo trong nước.

Ngoài ra, Iran cũng áp dụng chính sách giá mua điện ưu đãi (feed-in tariffs) cho các dự án năng lượng tái tạo. Các nhà đầu tư được đảm bảo mua điện trong thời gian lên tới 20 năm, cùng với mức thuế ưu đãi chỉ khoảng 15% đối với các công ty sử dụng thiết bị sản xuất trong nước. Những chính sách này nhằm tạo ra lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư và giảm rủi ro tài chính.

TIỀM NĂNG GIÓ, MẶT TRỜI, ĐỊA NHIỆT VÀ THỦY ĐIỆN

Trong số các nguồn năng lượng tái tạo, điện gió được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất tại Iran. Các dòng khí quyển từ Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương tạo ra những hành lang gió tự nhiên ổn định trên nhiều khu vực của đất nước, đặc biệt là tại miền Bắc và Đông Bắc.

Những năm gần đây, Iran đã từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành điện gió. Hiện nước này đã có khoảng 15 trang trại điện gió đang hoạt động, đồng thời tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án mới. Một dự án đáng chú ý là trang trại điện gió trị giá 46 triệu USD tại tỉnh Khuzestan, được phát triển với sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế.

Theo ước tính của Renewable Energy Organization of Iran, tổng tiềm năng điện gió của Iran có thể đạt khoảng 30.000 MW, một con số cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn so với mức khai thác hiện nay.

Về phân bố địa lý, các dự án điện gió chủ yếu tập trung tại những khu vực có điều kiện gió thuận lợi như Qazvin, East Azerbaijan và Razavi Khorasan, trong đó tỉnh Qazvin nổi lên là trung tâm phát triển điện gió lớn nhất của Iran.

Ngoài ra, năng lượng mặt trời cũng được đánh giá là một nguồn tài nguyên chiến lược của Iran. Quốc gia này có trung bình khoảng 300 ngày nắng mỗi năm, với mức bức xạ mặt trời cao, đặc biệt tại các khu vực sa mạc ở miền trung và miền nam, theo Gulf International Forum. Cường độ bức xạ trực tiếp tại nhiều khu vực đạt khoảng 5,5 kWh/m2 mỗi ngày, một mức rất thuận lợi cho việc phát triển các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn cũng như các hệ thống điện mặt trời phân tán.

Nhận thức được tiềm năng này, chính phủ Iran đã đưa ra nhiều kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời. Trong khuôn khổ các chương trình phát triển năng lượng quốc gia, Tehran dự kiến xây dựng các “công viên năng lượng” tại nhiều khu vực có điều kiện bức xạ cao.

Iran sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời và điện gió nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, với khoảng 300 ngày nắng mỗi năm và bức xạ mặt trời cao, đặc biệt tại các vùng trung tâm và phía nam. Nguồn ảnh: MEI

Một dự án đáng chú ý là kế hoạch phát triển khu phức hợp năng lượng mặt trời tại Khuzestan với công suất bổ sung khoảng 1.000 MW, được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm điện mặt trời lớn của khu vực Trung Đông.

Trong những năm gần đây, quá trình phát triển năng lượng tái tạo tại Iran đã có những bước tiến đáng kể. Theo số liệu của Tổ chức Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng Iran (SATBA), công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Iran đã tăng khoảng 157% chỉ trong vòng 18 tháng, đạt 3.165 MW vào cuối năm 2025. Phần lớn mức tăng trưởng này đến từ các dự án điện gió và điện mặt trời, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hai nguồn năng lượng này trong hệ thống điện quốc gia.

Ngoài việc góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, sự mở rộng của năng lượng tái tạo còn mang lại những lợi ích môi trường đáng kể. Theo SATBA, việc phát triển các dự án năng lượng sạch đã giúp Iran tiết kiệm khoảng 30 tỷ mét khối nhiên liệu hóa thạch và tránh phát thải khoảng 65 triệu tấn CO₂, đồng thời giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống.

Trong bối cảnh Iran là một trong những quốc gia thường xuyên đối mặt với tình trạng khan hiếm nước, yếu tố này càng làm tăng tầm quan trọng của các nguồn năng lượng tái tạo.

Trong dài hạn, việc khai thác hiệu quả tiềm năng gió và mặt trời không chỉ giúp Iran giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong tiêu thụ nội địa mà còn mở ra khả năng xuất khẩu điện sang các nước láng giềng. Với vị trí địa lý nằm giữa Trung Đông, Trung Á và Nam Á, Iran có tiềm năng trở thành một trung tâm năng lượng khu vực, nơi các nguồn năng lượng tái tạo đóng vai trò ngày càng lớn trong chiến lược phát triển kinh tế và năng lượng của quốc gia.

Ngoài gió và mặt trời, Iran cũng có tiềm năng đáng kể về năng lượng địa nhiệt. Các nghiên cứu chỉ ra khoảng 14 địa điểm trên khắp lãnh thổ có điều kiện thuận lợi cho khai thác nguồn năng lượng này. Một trong những dự án thử nghiệm đang được triển khai tại thành phố Meshkin Shahr, nơi nhiều giếng địa nhiệt đã được khoan để phục vụ các nhà máy điện trong tương lai.

Trong khi đó, thủy điện từng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện của Iran trong giai đoạn từ những năm 1950 đến đầu thế kỷ XXI, với tỷ trọng khoảng 14% tổng sản lượng điện. Tuy nhiên, tình trạng hạn hán kéo dài trong những năm gần đây đã làm giảm đáng kể sản lượng từ nguồn năng lượng này, khiến Iran phải tìm kiếm các nguồn thay thế khác.

Mặc dù tiềm năng năng lượng tái tạo của Iran rất lớn nhưng tỷ trọng của các nguồn năng lượng này trong hệ thống điện hiện nay vẫn còn rất nhỏ. Tổng công suất điện của Iran vào khoảng 76.000 MW nhưng năng lượng tái tạo chỉ chiếm chưa đến 1%.

Xung đột Trung Đông: Cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo?

11:31, 12/03/2026

Xung đột Trung Đông: Cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo?

Năng lượng tái tạo giúp các quốc gia giảm tổn thương trước cú sốc dầu mỏ

14:30, 11/03/2026

Năng lượng tái tạo giúp các quốc gia giảm tổn thương trước cú sốc dầu mỏ

Iran giữ vai trò quyết định khơi thông dòng chảy năng lượng toàn cầu

08:55, 16/03/2026

Iran giữ vai trò quyết định khơi thông dòng chảy năng lượng toàn cầu

Từ khóa:

dầu mỏ đầu tư năng lượng Iran điện gió Iran điện mặt trời giá dầu Giảm phát thải khí nhà kính Iran Kinh tế xanh năng lượng năng lượng địa nhiệt năng lượng tái tạo Iran xung đột Trung Đông

Đọc thêm

GE Vernova và Hitachi nghiên cứu triển khai lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á

GE Vernova và Hitachi nghiên cứu triển khai lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á

Hai tập đoàn năng lượng GE Vernova và Hitachi vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu khả năng triển khai các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á, trong bối cảnh nhu cầu điện của khu vực tăng nhanh cùng áp lực đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và phát thải thấp...

Đầu tư chuyển đổi xanh là khoản đầu tư cho tương lai

Đầu tư chuyển đổi xanh là khoản đầu tư cho tương lai

Đầu tư chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng không thể đảo ngược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay. Tiêu chuẩn xanh dần trở thành "hộ chiếu thương mại" của thế kỷ 21, khi mà dấu chân carbon của sản phẩm bắt đầu quan trọng không kém chất lượng hay giá thành.

Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn

Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn

Sự bùng nổ của xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng khiến lượng pin lithium-ion thải bỏ tăng nhanh, đặt ra thách thức lớn về môi trường và nguồn cung kim loại chiến lược. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy phương pháp tái chế “xanh” dùng carbon dioxide và nước có thể thu hồi lithium với hiệu suất rất cao...

Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý

Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý

Hơn 2.500 tấn rác thải mỗi ngày đổ về các bãi chôn lấp đã hoạt động hàng chục năm nay ở Thanh Hóa. Bãi rác quá tải nghiêm trọng, nước rỉ rác chảy ra đồng ruộng, mùi hôi bao trùm khu dân cư, ruộng vườn bỏ hoang vì ô nhiễm...

Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp

Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp

Việc tuân thủ EPR không chỉ là nghĩa vụ pháp lý về môi trường mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ESG của thị trường quốc tế. Đặc biệt, điều này sẽ giúp tăng cường uy tín, cũng cố thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cung ứng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Capella Group nắm 9,8% cổ phần tại DNSE, trở thành cổ đông lớn

Chứng khoán

2

Đồng EUR giảm giá so với cuối tuần trước

Tài chính

3

GE Vernova và Hitachi nghiên cứu triển khai lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) tại Đông Nam Á

Chuyển động xanh

4

Phát động chương trình nhân lực số thương mại điện tử Ecommerce Passport 2026

Kinh tế số

5

Sau cơn sốt vàng, nhà đầu tư cá nhân đổ xô giao dịch dầu

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy