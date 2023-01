Phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Tây Nguyên để giảm nhập khẩu

"Năng suất trồng ngô ở Tây Nguyên cao so với các vùng khác của cả nước (năng suất bình quân năm 2021 đạt 5,99 so với 4,93 tấn/ha của cả nước). So sánh hiệu quả kinh tế cho thấy cây ngô và cây sắn có khả năng cạnh tranh khá cao với các cây hàng năm khác ở Tây Nguyên. Giá ngô, sắn không quá cao, có khả năng cạnh tranh với ngô nhập khẩu (ngô: 5500 - 8000đ/kg; sắn: 4400 - 5500đ/kg)".

Ông Thái Hồng Lam – chuyên gia tư vấn kinh doanh cao cấp của Agriterra.