Phê duyệt kế hoạch đầu tư gần 4.000 tỷ đồng phát triển các tuyến hành lang đường thủy phía Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Xuân Nghi
12/11/2025, 18:48
Dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện có tổng mức đầu tư 3.899 tỷ đồng, được triển khai đầu tư theo phương thức đầu tư công...
Dự án nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả và an toàn của hai hành lang đường thủy trọng điểm khu vực phía Nam, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống logistics bền vững và giảm chi phí vận tải.
Dự án chia thành ba hợp phần, trong đó có hai hợp phần tập trung nâng cấp hai tuyến hành lang chính, là hành lang Đông Tây với tổng chiều dài khoảng 197 km và hợp phần nâng cấp hành lang Bắc Nam, kết nối các cảng từ Đồng Nai đến cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, chiều dài khoảng 82 km.
Cụ thể: Tuyến hành lang Đông Tây kết nối cảng cảng Cần Thơ và cảng TP.Hồ Chí Minh, được đầu tư nâng cấp tiêu chuẩn luồng cấp II. Hợp phần này sẽ hỗ trợ, nạo vét mở rộng các tuyến đường thủy tại sông Mang Thít, Chợ Lách, Rạch Lá, Trà Ôn và Rạch Kỳ Hôn (tỉnh Vĩnh Long); xây dựng kè tại Mang Thít, Chợ Lách và Rạch Lá để thích ứng với rủi ro xói lở do khí hậu gây ra; xây dựng lại cầu Chợ Lách 2 nhằm nâng cao tĩnh không cầu và tăng khẩu độ thông thuyền và có khả năng chống chọi tốt hơn với tình huống khi mực nước dâng cao.
Sau khi nâng cấp các đoạn sông, kênh này sẽ giảm khoảng cách vận chuyển khoảng 92 km so với tuyến hiện hữu, cho phép các tàu có tải trọng trên 300 tấn lưu thông.
Tuyến hành lang Bắc Nam kết nối các cảng từ Đồng Nai đến cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải có tổng chiều dài khoảng 82 km. Quy mô đầu tư mở rộng nạo vét và lắp đặt hệ thống báo hiệu, giúp tàu có trọng tải lên đến 5.000 DWT và tàu container 200 TEUs (tương đương 200 xe tải) hoạt động thuận lợi quanh năm.
Tổng mức đầu tư dự án hơn 163 triệu USD (khoảng hơn 3.899 tỷ đồng theo tỷ giá); trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) hơn 106 triệu USD, vốn đối ứng trong nước hơn 55 triệu USD. Dự án được triển khai tại các tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long (nay là Vĩnh Long), Long An (nay là Tây Ninh) và Đồng Nai, do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và Ban quản lý Dự án Hàng hải và đường thủy (Bộ Xây dựng) là đơn vị trực tiếp thực hiện.
Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2025 - 2029, theo kế hoạch có thể kéo dài đến 2030.
Trung tuần tháng 7/2024, WB đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 107 triệu USD cho Dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam nhằm nâng cấp hai hành lang đường thủy phía Nam gồm hành lang Bắc Nam và hành lang Đông Tây.
Tại quyết định phê duyệt, bà Mariam Sherman - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào - nhận định: Các tuyến đường thủy phía Nam của Việt Nam có tiềm năng to lớn trở thành giải pháp giao thông rẻ hơn, xanh hơn và an toàn hơn. Do đó, dự án trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh của vận tải đường thủy nội địa, giảm lượng khí thải carbon trong ngành vận tải và nâng cao khả năng cạnh tranh thương mại.
Các hành lang vận tải thủy này sẽ kết nối mạng lưới đường sắt (tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu dài 84 km và tuyến TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 174 km) và hệ thống cảng thủy nội địa, hàng không (sân bay Long Thành…) giúp tăng năng lực vận chuyển hàng hóa thông qua cảng biển khu vực TP.Hồ Chí Minh và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.
Ngày 04/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 931/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam”.
Tổng mức đầu tư của dự án là 168,795 triệu USD (tương đương 3.901,377 tỷ đồng) sử dụng vốn vay WB và khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Trong đó: Vốn vay WB là 107,273 triệu USD, tương đương 2.479,417 tỷ đồng; vốn do Chính phủ Úc viện trợ không hoàn lại là 0,582 triệu USD, tương đương 13,451 tỷ đồng; vốn đối ứng là 1.408,509 tỷ đồng, tương đương 60,94 triệu USD.
Không chỉ là một triển lãm thương mại, Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghiệp đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT & CONS 2025) còn là “diễn đàn chiến lược” của ngành đường sắt Việt Nam, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính cùng trao đổi, hiến kế và tìm kiếm mô hình hợp tác đầu tư khả thi...
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nâng cao vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới...
Đến đầu tháng 11, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 67.000 tỷ đồng, đạt gần 57% kế hoạch vốn Chính phủ giao. Thành phố yêu cầu các đơn vị xem giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tăng tốc thi công…
Ghi nhận những tín hiệu tích cực sau gần nửa năm ban hành Nghị quyết 68 với số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết ba ưu tiên chiến lược sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới để lan tỏa niềm tin kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: