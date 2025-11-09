Chủ Nhật, 09/11/2025

TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi công dự án trục Bắc - Nam vào cuối năm 2026

Thanh Thủy

09/11/2025, 23:16

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), dự kiến khởi công trong quý 4/2026…

Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: Giai Thụy
Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: Giai Thụy

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 - Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành). Theo kế hoạch, dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo hình thức hợp đồng BOT.

UBND Thành phố giao các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng kế hoạch. Sở Xây dựng được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị tham gia. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, cơ quan này sẽ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét và chỉ đạo xử lý kịp thời.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, lộ trình triển khai dự án được xác định cụ thể. Trong quý 4/2025, thành phố sẽ hoàn tất việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

Ngay sau đó, công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật sẽ được triển khai, dự kiến hoàn tất trong quý 3/2026. Dự án sẽ chính thức khởi công trong quý 4/2026.

Nếu đảm bảo tiến độ, đến quý 4/2028, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác, hình thành trục giao thông kết nối thông suốt khu Nam TP. Hồ Chí Minh với các tuyến cao tốc trọng điểm.

Dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và tăng cường liên kết vùng giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án cửa ngõ phía Nam này sẽ nâng cấp, mở rộng tuyến đường song song với đường Nguyễn Hữu Thọ từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 8,6 km; trong đó dự kiến sẽ xây đường trên cao dài 7,2 km.

Về quy mô đầu tư, công trình trên cao có chiều rộng với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h; tuyến dưới mặt đất và tuyến đường song hành hai bên sẽ rộng 3 làn xe mỗi bên, tốc độ tối đa 60 km/h. 

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.894 tỷ đồng (bao gồm lãi vay 530,75 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 - gồm hạng mục mở rộng và xây đường trên cao có kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng.

Dự án đường trục Bắc - Nam cùng với 3 dự án cửa ngõ khác còn lại gồm nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13, cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 22 và mở rộng Quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến Long An là bốn dự án trọng điểm được triển khai, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Đầu tư công dự án Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam đường Nguyễn Văn Linh hạ tầng Nghị quyết 98 TP. Hồ Chí Minh

VnEconomy