TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi công dự án trục Bắc - Nam vào cuối năm 2026

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Thanh Thủy
09/11/2025, 23:16
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), dự kiến khởi công trong quý 4/2026…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 - Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành). Theo kế hoạch, dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo hình thức hợp đồng BOT.
UBND Thành phố giao các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng kế hoạch. Sở Xây dựng được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị tham gia. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, cơ quan này sẽ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét và chỉ đạo xử lý kịp thời.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, lộ trình triển khai dự án được xác định cụ thể. Trong quý 4/2025, thành phố sẽ hoàn tất việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.
Ngay sau đó, công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật sẽ được triển khai, dự kiến hoàn tất trong quý 3/2026. Dự án sẽ chính thức khởi công trong quý 4/2026.
Nếu đảm bảo tiến độ, đến quý 4/2028, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác, hình thành trục giao thông kết nối thông suốt khu Nam TP. Hồ Chí Minh với các tuyến cao tốc trọng điểm.
Dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và tăng cường liên kết vùng giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Dự án cửa ngõ phía Nam này sẽ nâng cấp, mở rộng tuyến đường song song với đường Nguyễn Hữu Thọ từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 8,6 km; trong đó dự kiến sẽ xây đường trên cao dài 7,2 km.
Về quy mô đầu tư, công trình trên cao có chiều rộng với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h; tuyến dưới mặt đất và tuyến đường song hành hai bên sẽ rộng 3 làn xe mỗi bên, tốc độ tối đa 60 km/h.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.894 tỷ đồng (bao gồm lãi vay 530,75 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 - gồm hạng mục mở rộng và xây đường trên cao có kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng.
Dự án đường trục Bắc - Nam cùng với 3 dự án cửa ngõ khác còn lại gồm nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13, cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 22 và mở rộng Quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến Long An là bốn dự án trọng điểm được triển khai, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
18:13, 06/11/2025
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 287/2025/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026...
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không theo mô hình “trung tâm kép”, hướng tới vận hành theo chuẩn quốc tế 5 sao, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027...
Việc nâng cấp hệ thống soát vé nhằm tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, tăng cường an toàn và tiện lợi, đồng thời từng bước triển khai giao thông thông minh trong vận hành đường sắt đô thị tại Hà Nội...
TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận hồ sơ quan tâm của các nhà đầu tư dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2025...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: