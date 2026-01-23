Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở định hướng đầu tư, phát triển cảng hàng không này phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương...

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, phạm vi nghiên cứu quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên khoảng hơn 201 ha, thực hiện theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023, đồng thời xem xét khu vực lân cận liên quan đến tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật.

Nhiệm vụ lập quy hoạch được xây dựng trên quan điểm phát huy tối đa hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng hiện hữu, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong thời kỳ quy hoạch, đồng thời bảo đảm tính mở và linh hoạt trong phân kỳ đầu tư. Quy hoạch cũng được yêu cầu kết hợp hài hòa với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn khai thác và tối ưu hóa không gian sử dụng đất hàng không dân dụng của cảng.

Mục tiêu của nhiệm vụ lập quy hoạch là nghiên cứu, bố trí không gian hợp lý nhằm phát triển Cảng hàng không Điện Biên phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn.

Việc lập quy hoạch phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng, các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng và các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); bảo đảm yêu cầu quốc phòng – an ninh, an toàn khai thác và tính khả thi của quy hoạch.

Các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm khảo sát, điều tra, thu thập số liệu phục vụ công tác quy hoạch; phân tích, đánh giá hiện trạng và công suất kết cấu hạ tầng hiện hữu của cảng; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất các phương án quy hoạch cảng, bao gồm khu bay, khu mặt đất và các hạng mục liên quan; nghiên cứu bố trí các công trình nhằm tối ưu hóa công suất khai thác.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quy hoạch cũng xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng cùng các chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trong thời kỳ quy hoạch; đề xuất các yêu cầu về bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch; ước tính tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển và đề xuất phương án phân kỳ đầu tư phù hợp.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên theo kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch – Tài chính. Thời hạn lập quy hoạch trong quý II/2026, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam, với vai trò là cơ quan lập quy hoạch, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập, giám sát và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng sau khi quy hoạch được phê duyệt để phục vụ công tác quản lý ranh giới Cảng hàng không theo quy định.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), có trách nhiệm bảo đảm việc tài trợ tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.