Sẽ hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2026...

Tại phiên họp Quốc hội chiều ngày 29/10/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tham gia giải trình làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GÂY RA CÁC HÌNH THÁI THỜI TIẾT DỊ THƯỜNG

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình thế giới biến động phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cơ bản thì những khó khăn thách thức, nhất là biến đổi khí hậu đã gây ra các hình thái thời tiết dị thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 256 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế trên 61.000 tỷ đồng. Ngay tại thời điểm này, tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn...

Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự chung sức, đồng lòng của người dân doanh nghiệp, toàn ngành nông nghiệp và nôi trường đã nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc để đạt được những mục tiêu mà Bộ, ngành đề ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 3,83%, tất cả chỉ tiêu khác đều đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch của năm 2025. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 52,31 tỷ USD, xuất siêu gần 16 tỷ USD.

“Nông nghiệp đã khẳng định vị trí là một trong những trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia. Công tác quản lý về môi trường, khoáng sản, biển đảo... đều có những bước tiến quan trọng, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, ĐƯA ĐẤT ĐAI LÀ NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bên cạnh những kết quả, thành tựu nêu trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: tăng trưởng chưa ổn định, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp chưa cao; việc phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hiện đại vẫn còn hạn chế; công tác quản lý chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm ở một số nơi và một vài thời điểm còn nhiều bất cập...

Các đại biểu tại Phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội.

Thị trường xuất khẩu nông sản có nhiều khó khăn do nhiều nước trên thế giới đã quay trở lại bảo hộ sản xuất, tăng cường áp dụng các hàng rào kỹ thuật; thủ tục hành chính về đất đai và một số những việc khác của bộ, ngành còn chưa đảm bảo.

Công tác đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế; vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản, nhất là đất đai, nguồn nước vẫn còn chưa đạt hiệu quả mong muốn...

Vấn đề về khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu đang gặp thách thức lớn, cần có những giải pháp đồng bộ, căn cơ và tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn nữa.

Theo Bộ trưởng, trước những vấn đề đó, năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định đây là giai đoạn rất quan trọng để vững vàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, góp phần cùng cả nước thực hiện được các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội đặt ra.

Trong đó quan trọng nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển xanh, bền vững. Ngành nông nghiệp và môi trường đã đưa ra 18 chỉ tiêu rất tích cực để thực hiện từ nay đến năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu trên cần phải có chính sách phù hợp, Bộ trưởng cho biết ngay tại kỳ họp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì cùng các bộ, ngành tham mưu với Chính phủ trình với Quốc hội 4 công việc quan trọng.

Trong đó, Luật sửa đổi bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường tập trung vào ba nhóm vấn đề: phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh; tháo gỡ những điểm nghẽn cần phải xử lý ngay.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khai thác, sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên, khoáng sản của đất nước.

Bộ trưởng cũng nêu vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024.

“Khi được Quốc hội xem xét thông qua, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2026 là điều kiện để đưa đất đai thực sự là một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng trong kỳ họp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chính phủ trình với Quốc hội một chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở tích hợp 3 chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, những chính sách này nếu được Quốc hội thông qua khi triển khai thực hiện sẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hạn chế mà đại biểu Quốc hội đã nêu, tạo điều kiện cho phát triển đất nước trong thời gian tới.