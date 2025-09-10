Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15 phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Chiều ngày 10/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ ngành, doanh nghiệp về kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết đối với 5 nghị định quy định chi tiết, Bộ Tài chính phải hoàn thành dự thảo, trình Chính phủ 3 nghị định trước ngày 30/9/2025; Bộ Nội vụ hoàn thành, trình 2 dự thảo nghị định trước 30/10/2025.

Về kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, doanh nghiệp tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo quyết định, trình Thủ tướng trước ngày 15/9/2025.

Cho ý kiến về việc xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật số 68/2025/QH15 (nghị định về chế độ đặc thù cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quản lý doanh nghiệp xổ số; Lưu ký và bù trừ chứng khoán), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Tài chính phải hoàn thành trước ngày 15/12/2025. Với các nghị định về cơ chế hoạt động, tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng tán thành đề xuất xây dựng nghị định riêng phù hợp đặc thù.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết tận gốc rễ từng vấn đề. "Làm nhanh chừng nào thì sẽ ban hành sớm chừng ấy, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh và đề nghị Bộ Tài chính chủ trì; Bộ Tư pháp hỗ trợ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các doanh nghiệp; phấn đấu trước ngày 15/12/2025 ban hành hết các nghị định hướng dẫn.

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ việc xây dựng kế hoạch triển khai Luật số 68 nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn, phân công và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thi hành; bảo đảm kịp thời, toàn diện, thống nhất, động bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 3 dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật số 68 gồm: Nghị định quy định về giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định quy định một số nội dung về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về hai Nghị định giao Bộ Nội vụ chủ trì, Bộ Nội vụ cũng sẽ thực hiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên tại doanh nghiệp theo quy định.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng đề cập đến việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật (gồm các Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Luật số 68 do Bộ Tài chính chủ trì); tổ chức kiểm tra việc thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kinh phí, tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp; lãnh đạo các doanh nghiệp (Viettel, PVN, TKV, EVN, VNR, SCIC) và đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương đã góp ý đối với các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai thi hành luật; cơ chế tài chính; cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực đặc thù.

Đại diện các doanh nghiệp đồng thuận cao với nội dung đề xuất trong dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật số 68. Cho rằng Luật số 68 được ban hành đã giải quyết, tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc, các doanh nghiệp kỳ vọng các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 68 sẽ sớm được ban hành, tạo đủ không gian hoạt động, có cơ chế phù hợp với các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động đặc thù để các doanh nghiệp có thêm động lực phát triển mạnh mẽ, đi xa hơn nữa trong thời gian tới.