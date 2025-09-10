Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Minh Hiếu

10/09/2025, 21:50

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15 phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chiều ngày 10/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ ngành, doanh nghiệp về kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết đối với 5 nghị định quy định chi tiết, Bộ Tài chính phải hoàn thành dự thảo, trình Chính phủ 3 nghị định trước ngày 30/9/2025; Bộ Nội vụ hoàn thành, trình 2 dự thảo nghị định trước 30/10/2025.

Về kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, doanh nghiệp tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo quyết định, trình Thủ tướng trước ngày 15/9/2025.

Cho ý kiến về việc xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật số 68/2025/QH15 (nghị định về chế độ đặc thù cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quản lý doanh nghiệp xổ số; Lưu ký và bù trừ chứng khoán), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Tài chính phải hoàn thành trước ngày 15/12/2025. Với các nghị định về cơ chế hoạt động, tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng tán thành đề xuất xây dựng nghị định riêng phù hợp đặc thù.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết tận gốc rễ từng vấn đề. "Làm nhanh chừng nào thì sẽ ban hành sớm chừng ấy, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh và đề nghị Bộ Tài chính chủ trì; Bộ Tư pháp hỗ trợ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các doanh nghiệp; phấn đấu trước ngày 15/12/2025 ban hành hết các nghị định hướng dẫn.

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ việc xây dựng kế hoạch triển khai Luật số 68 nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn, phân công và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thi hành; bảo đảm kịp thời, toàn diện, thống nhất, động bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 3 dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật số 68 gồm: Nghị định quy định về giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định quy định một số nội dung về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về hai Nghị định giao Bộ Nội vụ chủ trì, Bộ Nội vụ cũng sẽ thực hiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên tại doanh nghiệp theo quy định.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng đề cập đến việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật (gồm các Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đặc thù theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Luật số 68 do Bộ Tài chính chủ trì); tổ chức kiểm tra việc thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kinh phí, tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp; lãnh đạo các doanh nghiệp (Viettel, PVN, TKV, EVN, VNR, SCIC) và đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương đã góp ý đối với các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai thi hành luật; cơ chế tài chính; cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực đặc thù.

Đại diện các doanh nghiệp đồng thuận cao với nội dung đề xuất trong dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật số 68. Cho rằng Luật số 68 được ban hành đã giải quyết, tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc, các doanh nghiệp kỳ vọng các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 68 sẽ sớm được ban hành, tạo đủ không gian hoạt động, có cơ chế phù hợp với các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động đặc thù để các doanh nghiệp có thêm động lực phát triển mạnh mẽ, đi xa hơn nữa trong thời gian tới.

Đọc thêm

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

AI chủ quyền không chỉ bảo vệ dữ liệu quốc gia mà còn mở ra động lực tăng trưởng kinh tế số. Phát triển công nghệ lõi, hạ tầng và ứng dụng AI nhằm phục vụ các ngành trọng điểm sẽ giúp Việt Nam tự chủ trong kỷ nguyên số.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Sáng 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ...

Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đây, Bộ Tài chính được giao hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 25/9…

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Ngày 9/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành văn bản số 1121/TTg-QHĐP về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

SMC vào diện cảnh báo từ ngày 16/9, quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng từ nhóm Group Novaland

Doanh nghiệp niêm yết

2

Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Tháng 8, thanh khoản trên UPCoM tăng 17,7% so với tháng 7

Chứng khoán

4

Khối ngoại bán ròng cực "rát" hơn 3.000 tỷ

Chứng khoán

5

Quỹ ngoại: Hàng loạt câu chuyện đang hỗ trợ tái định giá thị trường chứng khoán

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: