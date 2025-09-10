Thanh khoản thấp cùng diễn biến ổn định đang tạo điều kiện để VN-Index duy trì nhịp tích lũy

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/9/2025

Kết phiên VN-Index tăng 5,94 điểm, tương đương 0,36% lên mốc 1.643,26 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 0,22 điểm, tương đương 0,08% xuống 274,6 điểm

Nhiều khả năng VN-Index hướng đến thử thách vùng kháng cự gần nằm tại 1.650-1.665 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng đến thử thách vùng kháng cự gần nằm tại 1.650-1.665 điểm. Tuy vậy, áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn còn hiện hữu khi chưa có các nhịp thử thách lớn đối với lực cầu giá thấp tại quanh đường xu hướng tăng ngắn hạn trong phiên hôm qua. Chúng tôi để ngỏ khả năng thị trường sẽ có thêm lần kiểm định lại đường xu hướng tăng này trong các phiên tiếp theo, thậm chí thị trường vẫn còn đó rủi ro giảm về vùng hỗ trợ 1.545-1.565 điểm nếu không bảo toàn được vùng hỗ trợ quanh 1.615 điểm.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật của thị trường để cơ cấu danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro ngắn hạn. Cần tuân thủ kỷ luật bán các vị thế ngắn hạn nếu vi phạm ngưỡng trailing stop.

Các hoạt động mua trading T+ chỉ nên thực hiện nếu thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.623-1.628 điểm”.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1.610 – 1.670 để tìm điểm cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Ngưỡng 1.645 trở thành ngưỡng kháng cự của VN-Index ngày hôm nay. Sau một ngày giằng co trước ngưỡng này, chỉ số đóng cửa tại mốc 1.643,26 điểm, tăng gần 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn, đặc biệt bán ròng gần 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Thanh khoản sụt giảm mạnh trong ngày hôm nay cho thấy tâm lý thị trường còn e dè. Trong những phiên tới, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1.610 – 1.670 để tìm điểm cân bằng. Biên độ dao động nên thu hẹp dần để hình thành nền giá vững chắc hơn”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy sau tăng mạnh, đầu cơ đột biến

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy sau tăng mạnh, đầu cơ đột biến. Đây là diễn biến tương đối hợp lý trong giai đoạn hiện nay. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp với vùng kháng cự 1.650 điểm - 1.670 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng tích cực trở lại khi vượt lên vùng kháng cự quanh 1.650 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất.

Sau giai đoạn tăng mạnh, thanh khoản rất đột biến. Thanh khoản thị trường đang nhanh chóng giảm mạnh với khối lượng giao dịch trên HOSE dưới 01 tỷ cổ phiếu/phiên. Diễn biến này khá phù hợp với những nhận định của chúng tôi trước đây. Các hoạt động đầu cơ nóng đã giảm mạnh. Thị trường cần giai đoạn cân bằng để đánh giá triển vọng tăng trưởng mới khi gần kết thúc quí 3. Điểm tích cực là với thanh khoản ở mức thấp, nhà đầu tư có thể đánh giá các cổ phiếu chất lượng tốt, có khẳ năng phục hồi mạnh mẽ, dẫn dắt thị trường trong xu hướng trung dài hạn của thị trường vẫn đang tăng trưởng. Với triển vọng thị trường sẽ được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp khi Báo cáo Phân loại quốc gia cổ phiếu tháng 9/2025 sẽ được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 7/10/2025 tới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể duy trì sự hồi phục hướng tới mốc 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index đóng cửa tăng 5 điểm lên mức 1.643. Thị trường tiếp tục hồi phục nhờ lực kéo cuối phiên ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và nhóm Ngân hàng (như VCB, CTG).

VN-Index tiếp tục có 1 phiên hồi phục khi áp lực bán đã giảm bớt. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường suy giảm tiếp tục cho thấy nhà đầu tư đang lưỡng lự tại vùng này của chỉ số. Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index có thể duy trì sự hồi phục hướng tới mốc MA20 ngày quanh mức 1.650 điểm. Nhà đầu tư nên tiếp tục tận dụng các phiên hồi phục để giảm tỷ trọng về mức cân bằng”.

Thị trường có thể sẽ giảm điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ giảm điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, đường trung bình 20 phiên đang là ngưỡng kháng cự ngắn hạn đối với các chỉ số, đặc biệt rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và chúng tôi đánh giá thị trường mới chỉ đang ở nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng mức hồi phục vẫn rất khiêm tốn, trong khi thanh khoản vẫn suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa mua mới trong giai đoạn này”.

Dòng tiền mua chủ động vẫn luân chuyển trong thị trường giúp VN Index cân bằng

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tương tự phiên hôm qua với nến Hammer nhờ nỗ lực của nhóm vốn hóa lớn cùng lực cầu gia tăng cuối phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, diễn biến của các chỉ báo chính như RSI và MACD chưa ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý so với phiên hôm qua thêm phần củng cố cho vận động kiểm tra động lực quanh vùng 1.630-1.650. Chỉ báo CMF neo giữ trên mốc 0 và đi ngang cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn luân chuyển trong thị trường, giúp VN-Index cân bằng và đồng thời tạo ra sự phân hóa giữa các cổ phiếu trên thị trường.

Ở khung đồ thị giờ , chỉ số chung kết phiên với nến Marubozu full, đồng thời chỉ báo RSI hướng lên trong khi chỉ báo MACD cho tín hiệu hình thành đáy, giúp xác nhận nhịp hồi phục của thị trường. Tuy nhiên, VN-Index đang tiến gần tới mốc 1.650, tương đương đường kháng cự Senkouspan B, cũng như kháng cự đường MA20 nên cần chú ý khả năng giằng co xảy ra quanh mốc điểm này.

VN-Index tiếp tục nỗ lực hồi phục nhờ sự dẫn dắt chính đến từ nhóm blue-chips. Tuy nhiên, với việc thanh khoản duy trì dưới ngưỡng trung bình 20 phiên cùng diễn biến phân hóa trên thị trường, có thể thấy dòng tiền đang có xu hướ ng tập trung vào một số nhóm ngành/cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực hoặc có câu chuyện riêng. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng vận động của dòng tiền và giải ngân ở những mã đã xác nhận vùng hỗ trợ thành công với sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động thuộc một số nhóm như Ngân hàng, Bán lẻ, Dầu khí”.

Chỉ số sẽ tiếp tục nỗ lực phục hồi về vùng 1.650-1.660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index tăng trên thanh khoản giảm cho thấy sự thận trọng từ lực mua ngắn hạn. Trong ngày mai, chỉ số sẽ tiếp tục nỗ lực phục hồi về vùng 1.650-1.660 điểm và áp lực bán nhiều khả năng sẽ lấn át trở lại bởi giai đoạn điều chỉnh vẫn chưa kết thúc”

Thanh khoản thấp cùng diễn biến ổn định hiện tại đang tạo điều kiện để VN-Index duy trì nhịp tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.643,26 điểm, tăng 5,94 điểm (+0,36%). KLGD khớp lệnh 834 triệu đơn vị.

Chỉ số VN-Index tiếp đà hồi phục và thiết lập đáy mới cao hơn trong phiên, qua đó tiếp tục củng cố cho trạng thái cân bằng ngắn hạn. Bối cảnh thanh khoản thấp cùng diễn biến ổn định hiện tại đang tạo điều kiện để chỉ số duy trì nhịp tích lũy trước khi hình thành chuyển động mới rõ nét hơn.

Vùng 1.650 – 1.660 là kháng cự cần lưu ý; trong khi hỗ trợ gần duy trì quanh 1.610”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.