Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tăng cường an toàn, an ninh hàng không trên toàn quốc

Gia Huy

23/09/2025, 11:35

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trên cả nước...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 12/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có việc xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tiến độ và phù hợp với các điều ước quốc tế.

Đồng thời, Cục Hàng không cần đánh giá toàn diện năng lực giám sát an toàn, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giám sát viên theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Ứng dụng khoa học – công nghệ được coi là giải pháp then chốt, với mục tiêu số hóa quản lý cấp phép nhân viên, giám sát an toàn và cung cấp dịch vụ, qua đó tinh gọn quy trình, tiết kiệm chi phí. Cục Hàng không cũng cần xây dựng chương trình văn hóa an toàn hàng không, đẩy mạnh tuyên truyền tại các cảng để lan tỏa thông điệp an toàn, an ninh.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cần sớm hoàn thiện Đề án thành lập Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và Đề án Trung tâm dữ liệu an toàn hàng không, tạo cơ sở cho việc chia sẻ thông tin, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro. Việc rà soát, nâng cấp hạ tầng và xử lý kịp thời sự cố kỹ thuật cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác giám sát an toàn phải được triển khai quyết liệt, thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay, Bộ đề nghị chủ động tham mưu cho UBND địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái và các chướng ngại vật vi phạm độ cao tĩnh không.

Các địa phương cũng phải kiểm soát chim, động vật quanh sân bay và tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực lân cận.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tăng cường kiểm tra hệ thống, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; đồng thời đào tạo, diễn tập để nâng cao khả năng ứng phó sự cố.

Với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp chặt với cơ quan chức năng ngăn chặn nguy cơ can thiệp bất hợp pháp bằng thiết bị bay không người lái; đồng thời thường xuyên kiểm tra, khắc phục sự cố tại đường băng, đường lăn và sân đỗ.

Đối với các hãng hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn diện việc tuân thủ quy định, tiêu chuẩn an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ, tỷ lệ đúng giờ khởi hành; bảo đảm công tác bảo dưỡng, khai thác tàu bay đúng chuẩn.

Các hãng cần chuẩn bị nguồn nhân lực, công nghệ cho kế hoạch phát triển đội bay, đồng thời quán triệt phi công tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai thác, nhất là trong giai đoạn lăn, cất và hạ cánh.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg và báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

15:53, 28/08/2025

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường an toàn, an ninh hàng không

11:24, 13/08/2025

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường an toàn, an ninh hàng không

Đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

07:57, 15/09/2025

Đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Từ khóa:

an ninh hàng không đầu tư hàng không Siết chặt an ninh hàng không

Đọc thêm

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính nhằm hợp nhất các quy định báo cáo, hiện đại hóa hệ thống thu thập dữ liệu và cung cấp một bức tranh toàn diện, chính xác hơn về "sức khỏe" tài chính quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 21/35 khu tái định cư, tạo cơ sở để tỉnh phấn đấu khởi công xây dựng đồng loạt trong tháng 10/2025 và cơ bản hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2026...

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cũng như các ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A đúng kế hoạch vào cuối năm 2025...

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

Trong bối cảnh Việt Nam cơ bản hoàn thiện khoảng 70% khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề quan trọng là làm thế nào để sao chép mô hình quốc tế nhưng vẫn chọn lọc và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh, điều kiện trong nước…

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

TP.HCM đang chuẩn bị cho một bước phát triển căn bản trong hệ thống giao thông công cộng, đó là khởi công đồng loạt 9 tuyến metro vào năm 2027, với tổng vốn đầu tư sơ bộ lên đến khoảng 44 tỷ USD...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thế giới

2

Hậu sáp nhập, Quy Nhơn hội tụ đủ điều kiện để trở thành “đầu tàu” tăng trưởng của Gia Lai

Bất động sản

3

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Kinh tế số

4

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

5

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy