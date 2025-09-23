Tăng cường an toàn, an ninh hàng không trên toàn quốc

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trên cả nước...

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 12/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có việc xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tiến độ và phù hợp với các điều ước quốc tế.

Đồng thời, Cục Hàng không cần đánh giá toàn diện năng lực giám sát an toàn, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giám sát viên theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Ứng dụng khoa học – công nghệ được coi là giải pháp then chốt, với mục tiêu số hóa quản lý cấp phép nhân viên, giám sát an toàn và cung cấp dịch vụ, qua đó tinh gọn quy trình, tiết kiệm chi phí. Cục Hàng không cũng cần xây dựng chương trình văn hóa an toàn hàng không, đẩy mạnh tuyên truyền tại các cảng để lan tỏa thông điệp an toàn, an ninh.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cần sớm hoàn thiện Đề án thành lập Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và Đề án Trung tâm dữ liệu an toàn hàng không, tạo cơ sở cho việc chia sẻ thông tin, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro. Việc rà soát, nâng cấp hạ tầng và xử lý kịp thời sự cố kỹ thuật cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác giám sát an toàn phải được triển khai quyết liệt, thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay, Bộ đề nghị chủ động tham mưu cho UBND địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái và các chướng ngại vật vi phạm độ cao tĩnh không.

Các địa phương cũng phải kiểm soát chim, động vật quanh sân bay và tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực lân cận.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tăng cường kiểm tra hệ thống, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; đồng thời đào tạo, diễn tập để nâng cao khả năng ứng phó sự cố.

Với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp chặt với cơ quan chức năng ngăn chặn nguy cơ can thiệp bất hợp pháp bằng thiết bị bay không người lái; đồng thời thường xuyên kiểm tra, khắc phục sự cố tại đường băng, đường lăn và sân đỗ.

Đối với các hãng hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn diện việc tuân thủ quy định, tiêu chuẩn an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ, tỷ lệ đúng giờ khởi hành; bảo đảm công tác bảo dưỡng, khai thác tàu bay đúng chuẩn.

Các hãng cần chuẩn bị nguồn nhân lực, công nghệ cho kế hoạch phát triển đội bay, đồng thời quán triệt phi công tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai thác, nhất là trong giai đoạn lăn, cất và hạ cánh.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg và báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.