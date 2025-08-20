Cao Bằng khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh
Ngày 19/8/2025, tại Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), công trình giao thông trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc...
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức tại 80 điểm cầu trên cả nước.
Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường cho biết dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Tuyến cao tốc từng bước hình thành, mở ra kỳ vọng lớn về thay đổi hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả hai tỉnh.
Theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, việc giai đoạn 1 của dự án được triển khai hiệu quả đã tạo nền tảng vững chắc, là động lực quan trọng để các chính quyền hai tỉnh và liên danh nhà đầu tư triển khai giai đoạn 2 của dự án.
“Với quyết tâm của các bên, dự án sẽ được hoàn thành sớm hơn một năm so với kế hoạch. Đây là thành tích mang tính kỷ lục, đặc biệt trong lịch sử ngành giao thông Việt Nam”, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cũng đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo dự án, UBND tỉnh, nhà đầu tư và đơn vị thi công cần tập trung giải quyết nhanh gọn các khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và tái định cư, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công chuyên nghiệp, quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.
Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn mang ý nghĩa chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối với các dự án Hữu Nghị – Chi Lăng và Bắc Giang – Lạng Sơn, hình thành trục giao thương huyết mạch từ Việt Nam sang Trung Quốc và châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Bắc. Đây cũng là một phần trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh để dự án thành công cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các bên liên quan, đặc biệt là sự ủng hộ từ tỉnh Lạng Sơn nhằm hoàn thiện toàn tuyến cao tốc, qua đó tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của cả hai tỉnh và khu vực Đông Bắc trong thời gian tới.
Cũng tại Lễ khởi công, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho biết dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026, nhưng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về mục tiêu thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025, nhà đầu tư đồng thời là tổng thầu thi công đã điều chỉnh kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để rút ngắn gần 10 tháng tiến độ trong điều kiện địa hình - địa chất phức tạp bậc nhất, thời tiết không thuận lợi đặc biệt trong 3 tháng mưa vừa qua.
"Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 hoàn thành thông tuyến sẽ trở thành một kỳ tích mới, và khi cả hai giai đoạn được khép lại, đó sẽ là dấu ấn tri ân Cao Bằng của những người làm hạ tầng, đồng thời là lời cảm ơn sâu sắc gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm đã động viên doanh nghiệp", ông Hoàng nói.
Khi dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, kết hợp với các tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng, sẽ hình thành trục giao thông cao tốc chiến lược nối liền từ Thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng.
Tuyến đường này không chỉ mở ra hành lang kết nối mới, kích hoạt tiềm năng vùng biên viễn, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và góp phần củng cố vững chắc an ninh - quốc phòng Tổ quốc.
Để phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công - tư (PPP), ông Hồ Minh Hoàng kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện chính sách, tạo niềm tin và sự an tâm cho doanh nghiệp. Chỉ khi đó, khu vực tư nhân mới có thể phát triển bền vững và toàn tâm toàn lực đồng hành cùng Nhà nước thực hiện những công trình lớn.
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công vào ngày 1/1/2024, với chiều dài 93,35km, bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt.
Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện theo hình thức PPP, với quy mô mở rộng 93,35km của giai đoạn 1 và xây dựng thêm 26,47km tuyến mới nối đến cửa khẩu Trà Lĩnh. Tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 8.400 tỷ đồng (69,58%). Ở giai đoạn này bao gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi được xây mới. Dự kiến dự án giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 12/2027.
Liên danh nhà đầu tư tham gia gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 568, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Đầu tư ĐCT 559 và Công ty Cổ phần Tân Thành.
