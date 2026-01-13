Thứ Ba, 13/01/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Thay đổi kế hoạch, Tổng giám đốc VNS không mua vào như dự kiến

Hà Anh

13/01/2026, 14:20

Hiện, ông Duy vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,7%.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.

Ông Đặng Thành Duy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Cụ thể: ông Đặng Thành Duy - Tổng giám đốc VNS đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu từ ngày 10/12-9/1/2026. Tuy nhiên do thay đổi kế hoạch ông Duy không mua vào và ông Duy vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,7%.

Bố mẹ ông Duy là ông Đặng Phước Thành đang sở hữu 16.907.888 cổ phiếu, chiếm 24,92%, bà Ngô Thúy Vân đang sở hữu 8.080.590 cổ phiếu, chiếm 11,91%. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm người liên quan nắm giữ bao gồm cả ông Duy đang sở hữu 28.878.020 cổ phiếu, chiếm 42,56%.

Trước đó, ông Lê Hải Đoàn - thành viên HĐQT VNS. Đồng thời là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Hipt; Giám đốc và là đại diện theo pháp luật của CTCP VBP đăng ký mua 5.494.700 cổ phiếu, từ ngày 1/12 đến ngày 30/12/2025. Tuy nhiên kết thúc thời gian trên do không đạt kỳ vọng về giá ông Đoàn chỉ mua được 1.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 4,28 triệu cổ phiếu, chiếm 6,31% và người có liên quan lên hơn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 17,71%.

Tương tự, CTCP Tư vấn Kim Ngưu, do ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên HĐQT VNS là người đại diện ủy quyền phần vốn cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Kim Ngưu đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, từ ngày 31/10-28/11/2025. Tuy nhiên do thị trường không đạt kỳ vọng, công ty này chỉ bán được 89.300 cổ phiếu. Qua đó, giảm số lượng nắm giữ xuống hơn 8,5 triệu cổ phiếu, chiếm 12,54%.

Kết thúc quý 3/2025, VNS báo lãi trên BCTC công ty mẹ giảm hơn 60% còn gần 7,8 tỷ; lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất giảm 55,9% còn gần 9,3 tỷ. Nguyên nhân là do trong quý 3/2025, doanh thu kinh doanh của công ty đã giảm 11,7% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2025 lãi 33,35 tỷ (cùng kỳ đạt 59,92 tỷ đồng).

