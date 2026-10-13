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[Phóng sự ảnh]: Công viên Thủ Lệ trước giờ quy hoạch lại

S Song Hoàng (Hoàng Thế Việt)

Từng là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội, Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) hiện đang trong tình trạng xuống cấp và bị lấn át bởi các dịch vụ tàu lượn, đu quay, bóng nước, hàng quán. UBND phường Giảng Võ hiện đang niêm yết công khai và lấy ý kiến cộng đồng đến hết ngày 8/11 về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên này…

Khu vực nuôi nhốt voi châu Á tại Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Song Hoàng
Khu vực nuôi nhốt voi châu Á tại Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Song Hoàng

Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội (hiện nay là vườn thú duy nhất của thủ đô) là một trong những địa điểm đẹp nổi tiếng và lâu đời của thủ đô, được xây dựng từ năm 1975-1976. Đến nay, sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, công viên đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

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Hình ảnh vườn thú duy nhất giữa Thủ đô lộn xộn, xô bồ không chỉ làm mất đi mỹ quan vốn có, mà còn để lại nhiều tiếc nuối, thất vọng cho du khách mỗi khi ghé thăm.
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Không khá hơn khu vực trên bờ, mặt nước Công viên Thủ Lệ cũng đang bị biến tướng bởi chuỗi dịch vụ giải trí. Hàng loạt nhà chơi bóng nước, bến thuyền đạp thiên nga được cơi nới, vá víu chắp vá, biến hồ nước thơ mộng ngày nào thành một không gian xuống cấp, mất mỹ quan...
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Sự xuất hiện tràn lan của các hàng quán khắp nơi khiến du khách có cảm giác như đang lạc vào một khu hội chợ thương mại thay vì không gian yên bình của một công viên, vườn thú.
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Tàu lượn, đu quay từ lâu đã trở thành 'đặc sản' của Vườn thú Thủ Lệ, đẩy những giá trị cốt lõi về bảo tồn động vật và không gian xanh lùi xa về phía sau...
Khu vực nuôi nhốt thú nằm kề cận nhà dân cũng là một điều gây băn khoăn tại Công viên Thủ Lệ. Ranh giới mong manh giữa vườn thú và khu dân cư khiến khoảng cách an toàn không được bảo đảm, kéo theo vô số bất tiện về mùi hôi, tiếng ồn cho người dân lẫn sự ngột ngạt cho đàn thú...
Khu vực nuôi nhốt thú nằm kề cận nhà dân cũng là một điều gây băn khoăn tại Công viên Thủ Lệ. Ranh giới mong manh giữa vườn thú và khu dân cư khiến khoảng cách an toàn không được bảo đảm, kéo theo vô số bất tiện về mùi hôi, tiếng ồn cho người dân lẫn sự ngột ngạt cho đàn thú...
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Theo UBND phường Giảng Võ, nhiều chuồng trại tại Thủ Lệ đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ, bong rộp. Không gian trưng bày còn chật hẹp, đơn điệu; thiết kế chuồng lồng hẹp, bê tông hóa cao gây khó khăn cho việc chăm sóc và nâng cao phúc lợi động vật.
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Trước hiện trạng xuống cấp và lộn xộn của Công viên Thủ Lệ, việc quy hoạch lại là yêu cầu cấp thiết đang được đặt ra. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đang được lấy ý kiến công khai không chỉ là lời giải cho những bất cập kéo dài, mà còn là cơ hội để trả lại cho Hà Nội một 'lá phổi xanh' đúng nghĩa, xanh - sạch - văn minh.

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