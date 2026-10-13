[Phóng sự ảnh]: Công viên Thủ Lệ trước giờ quy hoạch lại

Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội (hiện nay là vườn thú duy nhất của thủ đô) là một trong những địa điểm đẹp nổi tiếng và lâu đời của thủ đô, được xây dựng từ năm 1975-1976. Đến nay, sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, công viên đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Các đối tượng lừa đảo trên mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường, xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản…
Chính phủ đề xuất sửa đổi 6 luật trong lĩnh vực y tế nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng minh bạch trong quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế...
Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh và sử dụng khí N2O để sử dụng cho mục đích y tế, với mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng...
Các bị can đã soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài nhằm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 40 triệu USD (tương đương hơn 923 tỷ đồng)...
Lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra sáng 14/10. Sau lễ truy điệu, 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố....
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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