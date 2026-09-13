Phóng sự ảnh: Chờ ngày sông Nhuệ hồi sinh với dự án 75.000 tỷ đồng

Hà Nội đang bước vào cuộc chỉnh trang, tái thiết đô thị quy mô lớn, trong đó việc quy hoạch, cải tạo và hồi sinh các dòng sông là một nhiệm vụ cấp thiết. Tháng 7 vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 75.000 tỷ đồng...

Dọc hai bờ sông Nhuệ đoạn qua phường Xuân Phương có nhiều công trình, nhà ở xuống cấp, nhếch nhác; lòng sông cũng bị lấn chiếm ở một số vị trí.

Sông Nhuệ dài khoảng 76 km, trong đó 61,5 km chảy qua địa bàn Hà Nội, trải dài trên 19 xã, phường; phần còn lại nằm trên địa phận Ninh Bình. Tuyến sông bắt đầu từ cống Liên Mạc, thuộc phường Đông Ngạc, và kết thúc trên địa bàn Hà Nội tại xã Ứng Hòa.

Không chỉ có vai trò cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sông Nhuệ còn đảm nhiệm chức năng tiêu thoát nước cho khu vực nội đô Hà Nội, góp phần quan trọng vào hệ thống thủy lợi và thoát nước của thành phố.

Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm, lấn chiếm hành lang, xây dựng và sử dụng đất ven sông không đúng quy định diễn ra ở nhiều nơi, khiến dòng chảy bị thu hẹp, cảnh quan bị xâm hại và môi trường ngày càng xuống cấp.

Dọc theo 2 bên sông Nhuệ, hàng loạt các nhà xưởng, nhà tạm kéo dài nhiều km được mọc lên như nấm sau mưa. Điều đáng nói là những tồn tại này không phải mới xuất hiện, mà đã kéo dài trong nhiều năm.

"Chiến thuật" đổ đất, rác thải rồi vây lấn dần ra lòng sông Nhuệ được các hộ dân thực hiện một cách âm thầm, bền bỉ nhưng không quá khó để phát hiện.

Cùng với rác thải là lượng nước thải của hàng ngàn nhà xưởng không qua xử lý được xả thẳng ra sông Nhuệ. Theo thống kê của TP Hà Nội, lưu vực sông Nhuệ có khoảng 2.521 nguồn thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh; khu, cụm công nghiệp; cơ sở y tế và làng nghề. Lượng lớn nước thải sinh hoạt và sản xuất chưa được xử lý triệt để trước khi đổ ra sông đang tạo áp lực lớn lên môi trường nước.

Hàng ngày lượng rác thải được âm thầm tuồn ra mép sông khiến dòng sông Nhuệ mỗi ngày co hẹp dẫn tới việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Tại đoạn sông chạy qua phường Đại Mỗ, có tình trạng xây dựng bờ kè kiên cố để lấn chiếm hành lang sông.

Nhiều năm qua, dòng sông hiếm khi trở lại màu đỏ phù sa, thay vào đó là màu đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Hệ thống nhà xưởng sản xuất tạm bợ kéo dài nhiều km vây chặt 2 bên bờ khiến sông Nhuệ trở thành 1 dòng sông chết, tình trạng ô nhiễm mỗi ngày thêm trầm trọng.

Nhà xưởng tạm bợ mọc lên khắp nơi...

Đoạn qua phường Phú Đô, nhiều điểm bị biến thành điểm tập kết rác thải, phế thải xây dựng...

Trước thực trạng ô nhiễm kéo dài, lòng sông bồi lấp, hạ tầng ven sông xuống cấp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 75.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho dòng sông, triển khai trên toàn tuyến từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã, phường.