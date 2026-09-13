Phóng sự ảnh: Chờ ngày sông Nhuệ hồi sinh với dự án 75.000 tỷ đồng

Sông Nhuệ dài khoảng 76 km, trong đó 61,5 km chảy qua địa bàn Hà Nội, trải dài trên 19 xã, phường; phần còn lại nằm trên địa phận Ninh Bình. Tuyến sông bắt đầu từ cống Liên Mạc, thuộc phường Đông Ngạc, và kết thúc trên địa bàn Hà Nội tại xã Ứng Hòa.
Không chỉ có vai trò cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sông Nhuệ còn đảm nhiệm chức năng tiêu thoát nước cho khu vực nội đô Hà Nội, góp phần quan trọng vào hệ thống thủy lợi và thoát nước của thành phố.
Mưa lớn kéo dài từ tối 11/9 đến ngày 12/9 khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị dâng cao, nhiều điểm ngầm, tràn bị ngập, giao thông chia cắt tạm thời. Tại Huế, hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng, và kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh…
Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày, thời gian nghỉ từ ngày 4 - 10/2/2027, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi...
Bộ Nội vụ cho biết đối với những trường hợp được xác định việc áp dụng chính sách theo Nghị định 178 không đúng đối tượng, các đơn vị phải kịp thời khắc phục, thu hồi khoản chế độ đã chi trả...
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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