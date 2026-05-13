[Phóng sự ảnh]: Gắn kết FDI với doanh nghiệp Việt, nâng sức cạnh tranh cho nền kinh tế

13/05/2026, 18:10

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng thảo luận các giải pháp thu hút FDI chất lượng cao, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tạo sức bật cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam lần thứ 6 (Vietnam Connect Forum - VCF 2026) đã chính thức khai mạc.

Vietnam Connect Forum - VCF 2026 với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam chủ trì tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, lãnh đạo các bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...
Sự kiện còn có sự tham dự của hơn 300 lãnh đạo các hiệp hội xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn doanh nghiệp trong nước cùng nhiều chuyên gia kinh tế, đầu tư, thương mại và phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tầm quan trọng của Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, Phó Thủ tướng cho rằng đây là không gian đối thoại thiết thực, góp phần kết nối khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.   
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, Diễn đàn cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp các khuyến nghị chính sách có giá trị, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn mới.
Diễn đàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp FDI, bởi đây là dịp để các nhà đầu tư nước ngoài cập nhật định hướng chính sách, xu hướng dịch chuyển dòng vốn và các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, Diễn đàn cũng mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tăng cường hợp lực giữa hai khu vực kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững và dài hạn.
Ông Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cho rằng định hướng của Việt Nam là hình thành “thế hệ FDI mới”, không chỉ mang vốn đầu tư mà còn mang theo tri thức, công nghệ và năng lực quản trị hiện đại; đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển.
Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, FDI cũng gia tăng mạnh trong lĩnh vực bất động sản, không chỉ ở các dự án du lịch, nghỉ dưỡng mà còn mở rộng sang bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân và mức độ thực hiện các dự án FDI nhìn chung ở mức cao, đây là tín hiệu rất tích cực, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam nhận định xét trên bình diện toàn cầu, ASEAN hiện là một trong những khu vực thu hút FDI mạnh nhất thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và châu Âu. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư trong khu vực. Nếu đặt cạnh các nền kinh tế có quy mô tương đồng như Malaysia, Thái Lan và Philippines, lượng vốn FDI vào Việt Nam đang vượt trội rõ rệt”, ông Quang nhận định. 
Trong khuôn khổ Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam, sáng ngày 13/5 đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với đoàn hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.
Đánh giá cao nội dung chương trình diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2026, ông Nguyễn Quang Nghị Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định: Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi chính sách giữa các doanh nghiệp mà còn là cơ hội để các cơ quan Trung ương lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội và chuyên gia về những vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.
Ông Nguyễn Quang Nghị cho rằng, những năm qua cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang tiếp tục thể hiện niềm tin tích cực với chính sách và định hướng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam trong thời gian tới. 
UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc

Liên kết FDI và doanh nghiệp nội: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng mới

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển 2026, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy thu hút FDI nhằm tạo liên kết, cộng hưởng thực chất với doanh nghiệp trong nước...

Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới

Tại chương trình làm việc với ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của quốc gia....

Kết nối và hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước: Chìa khóa cho “FDI thế hệ mới”

Trong bối cảnh dòng chảy vốn toàn cầu đang có nhiều biến động, việc định vị lại vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và mối liên kết với khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với Việt Nam…

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Tại Diễn đàn Vietnam Connect Forum 2026, đại diện UOB Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi bật trong thu hút FDI so với khu vực, đồng thời chỉ ra dư địa lớn của các kênh dẫn vốn xuyên biên giới và thị trường trái phiếu trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng giai đoạn tới ngày càng gia tăng…

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc

Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ "thu hút FDI đại trà” sang “hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững”. FDI thế hệ mới mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

