Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa

Dũng Huỳnh

13/05/2026, 15:06

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 tập trung thảo luận các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy kết nối sâu hơn giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Quang cảnh Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026. Ảnh: Việt Dũng

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng.

Diễn đàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam chủ trì tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Diễn đàn cũng nhận được sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, lãnh đạo các bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và hơn 300 lãnh đạo các hiệp hội xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp FDI và các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn doanh nghiệp trong nước cùng nhiều chuyên gia kinh tế, đầu tư, thương mại và phát triển bền vững.  

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cho biết Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam được Tạp chí Kinh tế Việt Nam thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao khởi xướng từ năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Chương trình Rồng Vàng dành cho khu vực FDI.

Ông Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, phát biểu khai mạc Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026. Ảnh: Việt Dũng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa Chính phủ, địa phương với các đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp; tạo không gian trao đổi về cơ chế, chính sách và thúc đẩy sự đồng hành giữa các bên trong quá trình phát triển.

“Sau 5 lần tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam đã trở thành kênh trao đổi chính sách uy tín với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước cùng các chuyên gia kinh tế”, lãnh đạo Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết.

Diễn đàn năm nay do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Theo đại diện Ban tổ chức, diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi chính sách mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, giữa tầm nhìn quốc tế với khát vọng phát triển của Việt Nam.

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam không chỉ là nơi trao đổi chính sách mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, giữa tầm nhìn quốc tế với khát vọng phát triển của Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt, cùng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu, vị chuyên gia kinh tế nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường chính sách ổn định, nền kinh tế năng động, vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp khoảng 20% GDP, hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm trực tiếp cho hàng triệu lao động. Nhiều tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất chiến lược, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, mức độ liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa tại nhiều ngành còn thấp; số doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu chưa nhiều. Hoạt động chuyển giao công nghệ và hiệu ứng lan tỏa sang khu vực kinh tế trong nước chưa đạt như kỳ vọng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nội địa còn gặp khó khăn về công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực quản trị để đáp ứng yêu cầu quốc tế; còn doanh nghiệp FDI phần lớn hình thành chuỗi cung ứng tương đối khép kín và phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái bên ngoài.

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng định hướng của Việt Nam là hình thành “thế hệ FDI mới”, không chỉ mang vốn đầu tư mà còn mang theo tri thức, công nghệ và năng lực quản trị hiện đại; đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn năm nay tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và cơ chế thúc đẩy liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chiến lược thu hút FDI vào Việt Nam: Chuyển từ thu hút sang lựa chọn chiến lược

HSBC: Việt Nam duy trì lợi thế tăng trưởng từ thương mại và FDI

Liên kết FDI và doanh nghiệp nội: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng mới

Liên kết FDI và doanh nghiệp nội: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng mới

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển 2026, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy thu hút FDI nhằm tạo liên kết, cộng hưởng thực chất với doanh nghiệp trong nước...

[Phóng sự ảnh]: Gắn kết FDI với doanh nghiệp Việt, nâng sức cạnh tranh cho nền kinh tế

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng thảo luận các giải pháp thu hút FDI chất lượng cao, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tạo sức bật cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới

Tại chương trình làm việc với ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của quốc gia....

Kết nối và hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước: Chìa khóa cho “FDI thế hệ mới”

Trong bối cảnh dòng chảy vốn toàn cầu đang có nhiều biến động, việc định vị lại vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và mối liên kết với khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với Việt Nam…

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Tại Diễn đàn Vietnam Connect Forum 2026, đại diện UOB Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi bật trong thu hút FDI so với khu vực, đồng thời chỉ ra dư địa lớn của các kênh dẫn vốn xuyên biên giới và thị trường trái phiếu trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng giai đoạn tới ngày càng gia tăng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

