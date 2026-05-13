Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa
Dũng Huỳnh
13/05/2026, 15:06
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 tập trung thảo luận các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy kết nối sâu hơn giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Ngày 13/5, tại Hà Nội, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam
Connect Forum 2026) lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong
giai đoạn mới”.
Diễn đàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam chủ trì tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Diễn đàn cũng nhận được sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, lãnh đạo các bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và hơn 300 lãnh đạo các hiệp hội xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp FDI và các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn doanh nghiệp trong nước cùng nhiều chuyên gia kinh tế, đầu tư, thương mại và phát triển bền vững.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học
Kinh tế Việt Nam, cho biết Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam được Tạp chí
Kinh tế Việt Nam thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao
khởi xướng từ năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Chương trình Rồng Vàng dành cho
khu vực FDI.
Theo Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam,
diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa Chính phủ, địa phương với
các đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp; tạo không gian trao đổi về cơ
chế, chính sách và thúc đẩy sự đồng hành giữa các bên trong quá trình phát
triển.
“Sau 5 lần tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM, Diễn đàn Nhịp
cầu phát triển Việt Nam đã trở thành kênh trao đổi chính sách uy tín với sự
tham gia của các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội, doanh nghiệp FDI, doanh
nghiệp trong nước cùng các chuyên gia kinh tế”, lãnh đạo Hội Khoa học Kinh tế
Việt Nam cho biết.
Diễn đàn năm nay do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam
phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược tổ chức dưới sự chỉ đạo nội
dung của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Theo đại diện Ban tổ chức, diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi chính sách mà
còn là cầu nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, giữa tầm nhìn
quốc tế với khát vọng phát triển của Việt Nam.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay
gắt, cùng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển dòng vốn đầu tư
toàn cầu, vị chuyên gia kinh tế nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm
đến hấp dẫn nhờ môi trường chính sách ổn định, nền kinh tế năng động, vị trí
chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực và mạng lưới các hiệp định thương mại
tự do thế hệ mới.
Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của
nền kinh tế Việt Nam, đóng góp khoảng 20% GDP, hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và
tạo việc làm trực tiếp cho hàng triệu lao động. Nhiều tập đoàn công nghệ và
công nghiệp lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất chiến
lược, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, mức
độ liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế; tỷ lệ
nội địa hóa tại nhiều ngành còn thấp; số doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào
chuỗi giá trị toàn cầu chưa nhiều. Hoạt động chuyển giao công nghệ và hiệu ứng
lan tỏa sang khu vực kinh tế trong nước chưa đạt như kỳ vọng.
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nội địa còn gặp khó khăn về công nghệ,
nguồn nhân lực và năng lực quản trị để đáp ứng yêu cầu quốc tế; còn doanh
nghiệp FDI phần lớn hình thành chuỗi cung ứng tương đối khép kín và phụ thuộc
nhiều vào hệ sinh thái bên ngoài.
Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng định hướng
của Việt Nam là hình thành “thế hệ FDI mới”, không chỉ mang vốn đầu tư mà còn
mang theo tri thức, công nghệ và năng lực quản trị hiện đại; đồng thời tăng
cường hợp tác, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước để cùng phát
triển.
Theo Ban tổ chức, diễn đàn năm nay tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề trọng
tâm, gồm: giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh
vực Việt Nam ưu tiên và cơ chế thúc đẩy liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp FDI
với doanh nghiệp trong nước, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá
trị toàn cầu.
