Phong trào thi đua phải có nội dung, thiết thực, tránh hình thức

Ngày 28/10, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030.

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG PHẢI GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh vận hành mô hình tổ chức mới, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới”, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thật sự đổi mới, không chỉ trong Cơ quan mà cần hướng tới những tổ chức, cá nhân trong xã hội cùng đồng hành với Mặt trận thực hiện nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó khơi dậy tinh thần cống hiến, cộng đồng trách nhiệm của xã hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị về nhận thức, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thống nhất cao công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng do Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm phát động và triển khai thực hiện.

Thi đua phải đi đôi với biểu dương khen thưởng. Người người thi đua, đơn vị nào cũng phải thi đua, mỗi người một việc và đánh giá hiệu quả thi đua thông qua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Về tổ chức các phong trào thi đua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Phong trào thi đua phải có nội dung, hình thức, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của mỗi tổ chức, tránh hình thức. Phải lựa chọn một đến hai phong trào thi đua điển hình để từ đó xây dựng phù hợp với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phải phát động phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cần chủ động xây dựng đề án để thực hiện phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, trọng tâm là quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; có tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm.

Bên cạnh đó nghiên cứu xây dựng một phong trào thi đua đồng hành cùng học sinh biên cương, với mục tiêu đồng hành, giúp đỡ trẻ em học sinh biên cương về điều kiện ăn ở, đi học, đồ dùng học tập, công cụ công nghệ số…

PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đóng góp trí tuệ, tham gia nghiên cứu xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là chiến lược chưa từng có trong lịch sử.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Văn Chiến tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan.

Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết, sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Vì vậy phải xây dựng, nghiên cứu và nâng tầm chiến lược đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới lên một tầm cao mới.

“Phải triển khai tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt ở các cấp theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là một diễn đàn lớn, mỗi lần tổ chức sẽ là một chủ đề để nhân dân bày tỏ”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải đổi mới, nâng tầm trình độ, năng lực thực thi công vụ; nêu cao tính chủ động, tận tụy và quan trọng nhất phải khách quan, trung thực; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

“Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các văn bản của Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chúng ta phải xây dựng, phát động phong trào thi đua có nội dung, có chương trình hành động, có thang điểm, có cách tổng kết, có sơ kết một cách đầy đủ để thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của giai đoạn mới”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng, chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo của Cơ quan, thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, thi đua để đóng góp công sức vào các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, do Chính phủ phát động.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng phong trào thi đua của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong gian đoạn tới sẽ phát triển lên tầm cao mới và gặt hái được nhiều thành tích lớn hơn nữa.