Doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh: Amata đề xuất phát triển khu công nghiệp công nghệ cao

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Nguyệt Hà
05/11/2025, 10:35
Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan bước vào giai đoạn mới, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh được xem là điểm đến trọng tâm của dòng vốn đầu tư Thái Lan với hàng loạt tập đoàn lớn như Amata, SCG, Central Group, Siam City Cement…
Chiều 3/11, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, cùng đoàn doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam.
TP.HỒ CHÍ MINH LÀ THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ LỚN NHẤT CỦA THÁI LAN TẠI VIỆT NAM
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Urawadee Sriphiromya bày tỏ lòng cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã cử đại diện tới chia buồn tại Lãnh sự quán Thái Lan trước sự ra đi của Vương Thái hậu Sirikit, đồng thời gửi lời cảm ơn về sự quan tâm, hỗ trợ mà chính quyền TP.HCM đã dành cho cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan trong thời gian qua.
Bà Urawadee cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.Hồ Chí Minh trở thành địa bàn có quy mô dân số và thị trường đầu tư lớn nhất của Thái Lan tại Việt Nam, với sự hiện diện của hàng loạt tập đoàn hàng đầu như Tổ hợp lọc hoá dầu Long Sơn (SCG), Central Group, BIJ, Siam City Cement, cùng bốn ngân hàng thương mại lớn và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, bán lẻ, y tế, logistics.
“Các doanh nghiệp Thái Lan nhìn thấy nhiều tiềm năng đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, logistics và y tế. Một tập đoàn bán lẻ lớn của Thái Lan cũng đang làm việc với Thành phố để xây dựng một trung tâm thương mại cao cấp mới,” bà Urawadee chia sẻ.
Bà Đại sứ nhấn mạnh, năm 2026 sẽ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Hai nước đang tiến hành các bước để nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, với ba trụ cột hợp tác trọng tâm: kết nối kinh tế – kết nối cơ sở hạ tầng – kết nối con người.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, ông Vikrom Kromadit, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Amata, đã có phần trao đổi đáng chú ý về định hướng đầu tư của Amata tại Việt Nam.
Ông cho biết năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Amata. Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Amata đã xây dựng hơn 140 km2 khu công nghiệp tại nhiều quốc gia, thu hút hơn 1.600 nhà máy, góp phần tạo ra trên 50 tỷ USD GDP từ các doanh nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái của tập đoàn.
AMATA ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Riêng tại Việt Nam, Amata đã hiện diện hơn 30 năm với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, trong đó hơn một nửa tập trung tại Đồng Nai. Tính đến năm 2024, các khu công nghiệp của Amata tại Việt Nam đã thu hút hơn 8 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, trở thành một trong những nhà phát triển hạ tầng công nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
Đại diện Amata tại Việt Nam, bà Somhatai Panichewa cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu đề xuất đầu tư khu công nghiệp mới tại khu vực Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.Hồ Chí Minh) với tổng vốn đầu tư tối thiểu 180 triệu USD, tập trung vào các ngành công nghệ cao, logistics và khu đô thị thông minh.
“Chúng tôi đã hợp tác cùng đối tác Nhật Bản để hoàn thiện quy hoạch tổng thể và báo cáo khả thi. Nếu được TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương, Amata sẵn sàng trình bày chi tiết và triển khai ngay dự án,” bà Somhatai khẳng định.
Tập đoàn cũng mời lãnh đạo TP.HCM sang thăm các “thành phố thông minh Amata” tại Thái Lan và khu công nghiệp Amata Biên Hòa để tham khảo mô hình phát triển đô thị – công nghiệp xanh mà Amata đang áp dụng.
TP.HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN, SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN NHÀ ĐẦU TƯ THÁI LAN
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan là “mối quan hệ giữa hai người bạn trong ngôi nhà ASEAN”, với kết quả hợp tác kinh tế – thương mại hết sức tích cực. Hiện Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam, và là một trong những đối tác thương mại hàng đầu trong khu vực.
Theo ông Nguyễn Văn Được, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, TP.Hồ Chí Minh đang mở rộng mạnh mẽ không gian phát triển: Bình Dương (cũ) được định hướng là trung tâm công nghiệp; Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển, trọng tâm là năng lượng, hóa dầu và logistics; trong khi khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính và kinh tế số.
“Nếu không có gì thay đổi, ngay trong tháng 11, trung tâm tài chính quốc tế TP.Hồ Chí Minh sẽ chính thức được thành lập,” Chủ tịch Thành phố chia sẻ, đồng thời cho biết trong 8,3 tỷ USD vốn FDI hiện có, hơn 2 tỷ USD được đầu tư vào lĩnh vực kinh tế số – minh chứng cho sức hút ngày càng tăng của TP.Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên chuyển đổi số và công nghiệp 4.0.
Ông Nguyễn Văn Được khẳng định: “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Thành phố. Khó khăn của doanh nghiệp chính là thách thức của chúng tôi. TP.Hồ Chí Minh luôn đồng hành, chia sẻ và mong muốn thu hút thêm các nhà đầu tư Thái Lan, trong đó có Amata, đến tìm hiểu và đầu tư tại Thành phố mới.”
Với đề xuất đầu tư của Amata, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá đây là dự án phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp – logistics của Thành phố, đồng thời giao Sở Tài chính làm đầu mối trực tiếp làm việc với Tập đoàn để rà soát, hướng dẫn quy trình và sớm hoàn thiện hồ sơ.
Hoan nghênh năng lực và kinh nghiệm của Amata trong phát triển các khu công nghiệp hiện đại tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương đầu tư khu công nghiệp mới của Amata tại TP.Hồ Chí Minh, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ mở rộng sang các khu vực công nghiệp lân cận như Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu”.
Người đứng đầu chính quyền TP.Hồ Chí Minh khẳng định: Thành phố đặc biệt khuyến khích các dự án công nghệ cao, sản xuất xanh và phát thải ròng bằng không, coi đây là trụ cột quan trọng của tăng trưởng bền vững. Ông cũng bày tỏ mong muốn Amata, với kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới đối tác toàn cầu sẽ đóng vai trò tiên phong trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Buổi tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang xúc tiến hàng loạt hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976–2026). Hai nước đã nhất trí tăng cường kết nối nhân dân, trong đó có việc mở thêm các đường bay và tăng tần suất chuyến bay giữa hai nước – đặc biệt từ TP.Hồ Chí Minh.
Bà Urawadee Sriphiromya cho biết: “Tuần trước, chúng tôi đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để thảo luận về việc mở thêm các đường bay mới. Mong lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ để tăng cường kết nối giao thương, du lịch giữa hai nước.”
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đầu tư, logistics, công nghiệp xanh và đô thị thông minh, góp phần hiện thực hóa cam kết chung: “Việt Nam và Thái Lan cùng phát triển thịnh vượng, cùng hướng tới tương lai bền vững của khu vực ASEAN.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ không thể trì hoãn, không chỉ vì danh dự quốc gia mà còn vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản"...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai một loạt các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường ngoài nước, giúp tăng trưởng kinh tế…
Niềm tin của người tiêu dùng trong mua sắm online lâu nay bị suy giảm do hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Online Friday 2025 sẽ hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch và lành mạnh với sự chung tay của tất cả các bên…
Mỹ vừa tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam và một số quốc gia khác theo Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển, tạo “khoảng thở” quan trọng cho ngành ghẹ duy trì thị trường xuất khẩu chủ lực. Đồng thời, khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ mở ra cơ hội giảm thuế về 0% đối với một số sản phẩm cá ngừ, hứa hẹn tăng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam tại thị trường này...
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão số 11 (Matmo), song kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 10/2025 của TKV vẫn tăng trưởng tích cực. Không chỉ sản lượng than đạt kế hoạch, mà các sản phẩm chủ lực như alumin, đồng, điện đều ghi nhận tăng trưởng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: