Phú Yên công khai 6 dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

6 dự án kể trên là: Khu dân cư Phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, gồm 387 căn nhà ở (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 72 làm chủ đầu tư); Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, 388 căn (Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên); Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An, 460 căn (Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng My Hoàng Dương và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Hưng).

Ngoài ra còn 3 dự án căn hộ chung cư ở TP. Tuy Hòa: Khu công trình hỗn hợp 77-79 Nguyễn Du với 594 căn nhà ở (Công ty cổ phần Biển Phú Yên); Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Bất động sản An Phước); Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo, phường 6 (Công ty cổ phần Đầu tư Number 1 Land).

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án trên triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, sớm đưa dự án vào hoạt động. Khi có nhu cầu huy động vốn để phát triển nhà ở theo hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản kèm hồ sơ có liên quan gửi Sở Xây dựng để được xem xét giải quyết theo quy định.

Trường hợp ký hợp đồng huy động vốn không đúng với quy định về nhà ở hình thành trong tương lai, khi chưa được Sở Xây dựng xác nhận bằng văn bản thì không được pháp luật công nhận, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho người tham gia góp vốn.

Trên thực tế, theo số liệu nghiên cứu từ các đơn vị khảo sát thị trường cho thấy, tiền ứng trước từ khách hàng mua nhà ở chiếm khoảng 18% tỷ trọng huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trong nhiều năm qua. Đây là kênh dẫn vốn quan trọng, tuy nhiên những quy định về sử dụng kênh vốn này lại chưa thực sự chặt chẽ, khiến cho quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện kéo dài, gây bất ổn đến tình hình an ninh, trật tự.

Trước tình hình này, một số chuyên gia kiến nghị, pháp luật cần có chế tài đủ mạnh để buộc chủ đầu tư chỉ được sử dụng vốn huy động trước của khách hàng đúng mục đích, nhằm hoàn thành dự án bất động sản và bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng. Đặc biệt, số tiền mà người mua nhà đóng theo tiến độ, có thể nghiên cứu mở một tài khoản đóng tại ngân hàng, tiến độ xây dựng đến đâu thì ngân hàng giải ngân đến đó. Với cách làm này, ngân hàng sẽ là bên thứ 3 tham gia vào dự án như vai trò giám sát, quản lý dòng tiền của người mua nhà..