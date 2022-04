Phú Yên công khai các dự án phát triển nhà ở chưa được khai thác kinh doanh

Cụ thể đến cuối tháng 3/2022, tỉnh Phú Yên có dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, TP. Tuy Hòa do Công ty TNHH Bích Hợp làm chủ đầu tư, với khu B vẫn còn 117 căn chưa có thông báo cho phép khai thác kinh doanh. Trong đó 39 căn là để bán, 78 căn để cho thuê mua theo quy định. Qua tìm hiểu, quy mô đầu tư dự án gồm nhà ở: 393 căn nhà liền kề (khu A: 176 căn; khu B: 217 căn) và công trình hạ tầng xã hội như nhà trẻ, trung tâm thương mại, khu dịch vụ…

Ngoài ra, dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (khu A) do Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên làm chủ đầu tư, tính đến thời điểm hiện nay cũng chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chủ trương đầu tư dự án và quy định của pháp luật về đất đai. Được biết, dự án do UBND tỉnh quyết định và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND. Quy mô lên tới 16,9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 240,46 tỷ đồng. Đất ở của dự án gồm 466 lô đất nền nhà phố biệt thự.

Dự án khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 72 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 1615/UBND-ĐTXD, có quy mô 12,35 ha. Hiện dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Bên cạnh những dự án trên, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đồng thời chỉ ra hàng loạt dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn như: dự án khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng My Hoàng Dương và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Hưng làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 3, phía đông đường Hùng Vương, TP. Tuy Hòa do Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát làm chủ đầu tư;

Dự án khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương, TP. Tuy Hòa do Công ty cổ phần bất động sản An Phước làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Tuy Hòa, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Number 1 Land.

Cũng theo thông báo, các dự án đã có chủ đầu tư và đang trong giai đoạn đấu giá - đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: dự án khu đô thị liền kề phía bắc đường Trần Phú (giai đoạn 1); dự án khu đô thị mới Hòa Vinh, huyện Đông Hòa; dự án khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại Bình Kiến; dự án khu đô thị hỗn hợp DL-2, xã An Phú, TP. Tuy Hòa;

Khu đô thị thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An; khu đô thị Ngọc Lãng, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa; khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, TP. Tuy Hòa; khu nhà ở hỗn hợp cao cấp số 07 phía Tây đường Hùng Vương, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa.

Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu giao dịch về nhà ở tại các dự án cần yêu cầu chủ dự án (chủ đầu tư) cung cấp đầy đủ thông tin về tính pháp lý của dự án, các loại giấy tờ, như: giấy chứng nhận đầu tư/kinh doanh, quy hoạch/bản đồ/bản vẽ chi tiết, giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, giấy phép xây dựng trước khi giao dịch.