PMI đạt 51,8 điểm: Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng tích cực, sẵn sàng cho nửa cuối năm

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 6/2026 đạt 51,8 điểm, cho thấy đà tăng trưởng được duy trì dù giảm nhẹ so với tháng trước. Sản lượng ghi nhận mức tăng nhanh nhất bốn tháng nhờ đơn hàng mới dồi dào và áp lực lạm phát hạ nhiệt. Bất chấp việc làm sụt giảm, các doanh nghiệp vẫn lạc quan, tạo tiền đề thuận lợi cho tăng trưởng trong nửa cuối năm…

Tăng trưởng ngành sản xuất Việt Nam được duy trì trong tháng 6/2026 khi số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng. Ảnh minh họa.

Sáng 1/7/2026, S&P Global công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 6/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Sản lượng tăng đáng kể trong khi số lượng đơn đặt hàng mới duy trì tăng; Áp lực lạm phát giảm mạnh; và việc làm tiếp tục giảm.

DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG TRONG THÁNG 6

Báo cáo của S&P Global ghi nhận: Tăng trưởng ngành sản xuất Việt Nam được duy trì trong tháng 6 khi số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng và áp lực lạm phát giảm bớt.

Hoạt động mua hàng cũng tiếp tục tăng trong tháng 6, nhưng tình trạng chậm trễ của chuỗi cung ứng vẫn diễn ra khiến tồn kho hàng hóa đầu vào giảm mạnh. Số lượng nhân viên cũng giảm khi năng lực sản xuất trong ngành còn dư thừa.

PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt kết quả 51,8 điểm trong tháng 6, giảm so với mức 52,8 của tháng 5 nhưng vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm và từ đó cho thấy sự cải thiện của sức khỏe ngành sản xuất. Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện theo từng tháng trong suốt năm qua.

Sau khi tăng trở lại vào tháng 5, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong tháng 6 khi các thành viên nhóm khảo sát báo cáo nhu cầu khách hàng cải thiện. Mức cải thiện mới nhất là mạnh, mặc dù là nhẹ hơn kỳ khảo sát trước. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng nhưng mức độ tăng nhẹ và nhỏ hơn so với tổng số lượng đơn đặt hàng mới.

“Lần tăng mới này của số lượng đơn đặt hàng mới đã giúp hỗ trợ duy trì tăng sản lượng sản xuất. Sản lượng đã tăng tháng thứ 14 liên tiếp, và tốc độ tăng là đáng kể và là nhanh nhất kể từ tháng 2”, báo cáo của S&P Global nhận định; đồng thời cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng và yêu cầu sản xuất tăng đã khuyến khích các nhà sản xuất gia tăng hoạt động mua hàng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6. Tương tự trường hợp của sản lượng, tốc độ tăng đã nhanh hơn một chút so với tháng 5.

Mặc dù hoạt động mua hàng có một lần tăng tiếp theo đáng kể, tồn kho hàng hóa đầu vào đã giảm mạnh và nhanh hơn trong tháng 6. Trên thực tế, mức giảm này là đáng chú ý nhất trong một năm. Trong một số trường hợp, hàng hóa đầu vào đã được dùng cho sản xuất chứ không phải lưu kho, trong khi những khó khăn trong khâu nhập khẩu hàng hóa cũng được nhắc đến.

Trên thực tế, việc mua hàng hóa đầu vào nhìn chung vẫn là khó khăn cho các công ty khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài. Tuy nhiên mức độ suy giảm hiệu suất hoạt động của người bán hàng chỉ là nhỏ và là ít đáng kể nhất trong thời gian bốn tháng.

NIỀM TIN KINH DOANH LÊN CAO NHẤT 4 THÁNG

Theo báo cáo của S&P Global, chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6, nhưng tốc độ tăng đã chậm hơn nhiều so với tháng 5 và là thấp nhất kể từ đầu năm. Ở những nơi giá cả đầu vào tăng, các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân là do tình trạng khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu và chi phí vận tải tăng. Tương tự, tốc độ tăng giá đầu ra cũng giảm trong tháng 6 và đạt mức thấp của sáu tháng.

Trái ngược với bức tranh nhìn chung là tích cực trong tháng 6, việc làm tiếp tục giảm, và đây là lần giảm tháng thứ tư liên tiếp. Mặc dù chỉ là nhẹ, mức giảm lần này là mạnh hơn so với tháng 5 khi một số công ty báo cáo tình trạng nhân viên nghỉ việc. Mặc dù lực lượng lao động giảm, lượng công việc chưa thực hiện tiếp tục giảm, và tốc độ giảm là mạnh.

Các nhà sản xuất vẫn lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới, và niềm tin kinh doanh đã tăng thành mức cao của bốn tháng. Những hy vọng về số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, sự phát triển sản phẩm mới và nỗ lực mở rộng hoạt động là những nhân tố hỗ trợ cho tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, tâm lý kinh doanh vẫn thấp hơn mức được ghi nhận vào thời điểm trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết ngành sản xuất Việt Nam kết thúc nửa đầu năm 2026 với một ghi nhận tích cực, khi cả số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng đều duy trì đà tăng.

Điều đáng khích lệ là người tham gia khảo sát PMI kỳ này cho rằng tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu đang được cải thiện của khách hàng nhiều hơn so với bởi những nỗ lực tăng tồn kho mang tính phòng ngừa như đã được ghi nhận là nhân tố hỗ trợ tăng trưởng trong tháng 5. Nỗ lực tăng hàng tồn kho giảm có khả năng đã phản ánh mức hạ nhiệt đáng kể của áp lực lạm phát trong tháng.

Điều kém tích cực trong tháng 6 là việc làm tiếp tục giảm mặc dù sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng, từ đó cho thấy khối lượng công việc vẫn còn cần thời gian trước khi quay về mức có thể tạo áp lực lên công suất.

Nhìn chung, ngành sản xuất bước vào nửa cuối năm trên một nền tảng tích cực, và các công ty sẽ ở vị trí thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng nếu chúng ta có thể chứng kiến một môi trường quốc tế ổn định hơn trong thời gian còn lại của năm 2026.