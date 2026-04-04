PV Drilling ra mắt giàn khoan PV DRILLING IX, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh thị trường khoan dầu khí khu vực bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn bằng việc đầu tư và đưa vào hoạt động giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX từ đầu tháng 4/2026 – một trong những dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Nhìn lại thấy rằng, trong vòng chưa tròn một năm, PV Drilling liên tiếp ghi dấu hai cột mốc quan trọng, từ lễ đặt tên giàn khoan PV DRILLING VIII đến sự kiện ra mắt PV DRILLING IX. Khoảng cách 7 tháng giữa hai lễ đặt tên giàn khoan không chỉ là thời gian, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường khoan đang hồi phục rõ nét

Phát biểu tại buổi lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX vào sáng ngày 27/3/2026 tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC, TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Cường – Tổng giám đốc PV Drilling nhấn mạnh, PV Drilling xác định việc chủ động năng lực kỹ thuật, thiết bị, nhân lực và chất lượng dịch vụ là nền tảng cốt lõi để đảm bảo tự chủ trong cung cấp giàn khoan, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường trong tương lai.

Hiện nay, PV Drilling đang cung cấp dịch vụ cho hơn 10 giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á; riêng tại Việt Nam, doanh nghiệp vận hành một giàn sở hữu và thuê thêm 4 giàn tự nâng từ nước ngoài, cho thấy nguồn cung vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh đó, PV DRILLING IX được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung giàn khoan, góp phần duy trì ổn định hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại thị trường trong nước và khu vực.

Từ cảng Esbjerg (Đan Mạch), giàn PV DRILLING IX di chuyển sang Rotterdam (Hà Lan), trước khi được vận chuyển bằng tàu chuyên dụng, vượt hơn 12.800 hải lý về Việt Nam vào cuối tháng 12/2025. Ảnh: PV Drilling.

PV DRILLING IX là giàn khoan tự nâng đa năng được đóng theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn Friede & Goldman JU2000E, với trang thiết bị hiện đại từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới như NOV/SLB, hoạt động tại các khu vực Biển Bắc, Trung Đông và Đông Nam Á, độ sâu đáy biển lớn nhất là 129,5 m.

Giàn PV DRILLING IX, được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất, như khoan, ráp dụng cần khoan tự động, các trang thiết bị đầy đủ cho hoạt động hỗ trợ khoan song hành,… đáp ứng các giếng khoan yêu cầu nhiệt độ cao - áp suất cao (HPHT). Giàn PV DRILLING IX có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 30.000 ft (tương đương 9.144m); và sức chứa lên đến 170 người làm việc trực tiếp trên giàn khoan.

Được đóng mới năm 2016 và từng vận hành hiệu quả và an toàn tại Biển Bắc, giàn PV DRILLING IX được PV Drilling tiếp nhận và triển khai tái khởi động toàn diện. Trong giai đoạn đầu tại Đan Mạch, từ tháng 9/2025, giàn hoàn tất kiểm tra và chạy thử theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tổ chức đăng kiểm quốc tế ABS. Sau đó, giàn rời cảng Esbjerg (Đan Mạch), di chuyển qua Rotterdam (Hà Lan) trước khi được vận chuyển về Việt Nam bằng tàu chuyên dụng, vượt hành trình hơn 12.800 hải lý và cập cảng tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC, TP Hồ Chí Minh an toàn, vào ngày 25/12/2025.

Sau khi về nước, giàn PV DRILLING IX tiếp tục hoàn tất công tác tái khởi động với các hạng mục quan trọng như kiểm tra dưới nước (UWILD), đại tu thiết bị, nâng cấp hệ thống công nghệ và khu nhà ở lên 170 người, sẵn sàng đưa vào hoạt động từ tháng 4/2026.

Giàn khoan PV DRILLING IX ở Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV Drilling.

Việc chính thức đặt tên PV DRILLING IX không chỉ đánh dấu mốc hoàn tất quá trình tái khởi động mà còn mở ra chặng đường vận hành mới, nâng tổng số giàn khoan của PV Drilling lên 7 giàn, gồm 6 giàn tự nâng (jack-up) và một giàn khoan nước sâu (TAD). Sự kiện này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Drilling trên thị trường khu vực, đồng thời củng cố vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ kỹ thuật dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Trong đội hình giàn khoan sở hữu của PV Drilling: 100% giàn khoan đã có hợp đồng và đang hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei với hiệu suất vận hành cao, an toàn. PV DRILLING IX là giàn khoan trẻ nhất, hiện đại nhất của PV Drilling sẽ tiếp tục nối dài chuỗi giá trị này.

Đánh giá về dự án, ông Lê Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc Petrovietnam ghi nhận và biểu dương nỗ lực, quyết tâm của PV Drilling trong việc chuẩn bị và đưa giàn khoan PV DRILLING IX vào hoạt động. Theo ông, thị trường khoan dầu khí đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét với nhu cầu tăng cao, công suất sử dụng cải thiện và giá thuê giàn có xu hướng đi lên. Điều này mở ra cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, dự án đầu tư giàn khoan PV DRILLING IX còn góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, người lao động Việt Nam, hướng tới xây dựng lực lượng nhân sự có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển bền vững chuỗi dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong nước.

Lễ gắn biển công trình giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX. Ảnh: PV Drilling.

Đặc biệt, sự kiện đưa giàn khoan PV DRILLING IX vào hoạt động diễn ra trong không khí rất ý nghĩa, hướng đến chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của PV Drilling (26/11/2001 – 26/11/2026) – hành trình khẳng định bản lĩnh tiên phong và khát vọng vươn xa của nhà thầu khoan dầu khí Việt Nam.