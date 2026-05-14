Trang chủ Thị trường

EC dự kiến dừng điều tra sản phẩm nhựa PET của Việt Nam

Vũ Khuê

14/05/2026, 16:18

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến chấm dứt điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET của Việt Nam sau khi nguyên đơn rút đơn kiện. Kết quả này giúp doanh nghiệp tránh bị áp thuế, đảm bảo ổn định hoạt động xuất khẩu sang thị trường EU...

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) sau gần một năm kể từ khi vụ việc chính thức được khởi xướng, ngày 8/5/2026, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố dự kiến chấm dứt vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET của Việt Nam...

Trước đó, vào tháng 5/2025, EC đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa PET của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở đơn kiện của PET Europe thông qua đại diện pháp lý là hãng luật O’Connor & Company.

Trong quá trình điều tra, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đã phải tham gia cung cấp dữ liệu chi tiết liên quan đến hoạt động sản xuất, chi phí, doanh số bán hàng và xuất khẩu nhằm chứng minh rằng sản phẩm PET của Việt Nam không gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa EU.

Đến ngày 1/5/2026, hãng luật O’Connor & Company, đại diện cho PET Europe đã gửi thư tới EC thông báo chính thức rút đơn kiện đã nộp.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đánh giá tác động đối với lợi ích của EU, EC cho biết việc chấm dứt điều tra được đánh giá là không gây tổn hại đến ngành sản xuất nội địa của EU.

Trên cơ sở đó, cơ quan này dự kiến sẽ chính thức khép lại vụ điều tra trong thời gian tới. Nếu quyết định chấm dứt được ban hành chính thức, sản phẩm nhựa PET của Việt Nam sẽ không bị áp dụng thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu vào thị trường EU.

Các luật sư nhận định đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh EU vẫn đang là một trong những thị trường xuất khẩu có giá trị cao và yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với ngành nhựa.

Cho dù vụ việc đang theo hướng tích cực, song Cục Phòng vệ Thương mại vẫn khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan cần tiếp tục theo dõi sát các bước xử lý cuối cùng từ phía EC.

Theo thông báo hiện tại, các bên liên quan vẫn có quyền gửi ý kiến phản hồi đối với dự kiến chấm dứt điều tra trước ngày 18/5/2026. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn khép lại cho đến khi EC ban hành văn bản chính thức.

Ngoài ra, vụ việc cũng cho thấy xu hướng gia tăng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu lớn đối với hàng hóa Việt Nam. Ngay cả trong trường hợp kết quả cuối cùng thuận lợi, doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra đáng kể nguồn lực về thời gian, nhân sự và chi phí pháp lý để tham gia quá trình điều tra.

Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nhựa PET của Việt Nam cần tiếp tục củng cố hệ thống lưu trữ dữ liệu kế toán, xuất khẩu, tăng cường kiểm soát giá bán và chủ động xây dựng cơ chế ứng phó với các vụ việc trong tương lai.

Việc chuẩn bị sớm và duy trì khả năng hợp tác hiệu quả với cơ quan điều tra nước ngoài sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm như EU.

Để đảm bảo lợi ích chính đáng của mình, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nên tìm hiểu quy định, trình tự điều tra của các vụ việc phòng vệ thương mại và chủ động liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại, các công ty luật Việt Nam có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chống bán phá giá, phòng vệ thương mại để nhận được hỗ trợ kịp thời.

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET Việt Nam

07:36, 28/05/2025

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET Việt Nam

Australia chính thức không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông cán nóng Việt Nam

15:12, 24/12/2025

Australia chính thức không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông cán nóng Việt Nam

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng Việt Nam

00:09, 15/03/2026

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng Việt Nam

biện pháp phòng vệ thương mại Cục Phòng vệ thương mại điều tra chống bán phá giá doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam dữ liệu kế toán xuất khẩu O’Connor & Company PET Europe sản phẩm nhựa PET Việt Nam thị trường EU Ủy ban châu Âu

Đưa hương vị nguyên bản núi rừng Lai Châu đến người tiêu dùng Thủ đô

“Sức sống hàng Việt” sẽ đưa người tiêu dùng Thủ đô bước vào hành trình khám phá hương vị nguyên bản của núi rừng Lai Châu với hàng loạt đặc sản đặc trưng như: Thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn đậm vị mắc khén, gạo Séng Cù , trà Shan tuyết Than Uyên hậu ngọt sâu, đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, tinh bột nghệ đỏ…

Nông sản Việt cần thích ứng với Nghị định 280 của Trung Quốc và quy định RCEP mới

Trước những thay đổi trong quy định nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc và yêu cầu ngày càng cao từ Hiệp định RCEP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị tại Đắk Lắk nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới…

Các hãng xe cạnh tranh gay gắt, người dùng có thêm nhiều cơ hội sở hữu ô tô

Sức mua cải thiện kết hợp với chính sách giảm từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ cùng lãi suất vay ưu đãi đã tạo sức hấp dẫn kéo người tiêu dùng quay trở lại hoạt động mua sắm ô tô, đặc biệt trước thời điểm du lịch hè.

Hoa Kỳ dẫn đầu các cuộc điều tra phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam

Với 77 vụ việc, Hoa Kỳ hiện dẫn đầu về số cuộc điều tra phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam. Xu hướng này đang gia tăng tần suất, mở rộng từ nông sản sang công nghiệp chế tạo, đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải chủ động ứng phó trước các quy trình pháp lý ngày càng khắt khe...

Ngành vận tải biển lên các phương án tránh eo biển Hormuz

Với eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài, các hãng vận tải biển toàn cầu đang phải tìm kiếm các phương án mới để duy trì hoạt động thương mại...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc lo ngại về chiến tranh hơn là thuế quan Mỹ

