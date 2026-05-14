EC dự kiến dừng điều tra sản phẩm nhựa PET của Việt Nam

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến chấm dứt điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET của Việt Nam sau khi nguyên đơn rút đơn kiện. Kết quả này giúp doanh nghiệp tránh bị áp thuế, đảm bảo ổn định hoạt động xuất khẩu sang thị trường EU...

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) sau gần một năm kể từ khi vụ việc chính thức được khởi xướng, ngày 8/5/2026, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố dự kiến chấm dứt vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET của Việt Nam...

Trước đó, vào tháng 5/2025, EC đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa PET của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở đơn kiện của PET Europe thông qua đại diện pháp lý là hãng luật O’Connor & Company.

Trong quá trình điều tra, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đã phải tham gia cung cấp dữ liệu chi tiết liên quan đến hoạt động sản xuất, chi phí, doanh số bán hàng và xuất khẩu nhằm chứng minh rằng sản phẩm PET của Việt Nam không gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa EU.

Đến ngày 1/5/2026, hãng luật O’Connor & Company, đại diện cho PET Europe đã gửi thư tới EC thông báo chính thức rút đơn kiện đã nộp.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đánh giá tác động đối với lợi ích của EU, EC cho biết việc chấm dứt điều tra được đánh giá là không gây tổn hại đến ngành sản xuất nội địa của EU.

Trên cơ sở đó, cơ quan này dự kiến sẽ chính thức khép lại vụ điều tra trong thời gian tới. Nếu quyết định chấm dứt được ban hành chính thức, sản phẩm nhựa PET của Việt Nam sẽ không bị áp dụng thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu vào thị trường EU.

Các luật sư nhận định đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh EU vẫn đang là một trong những thị trường xuất khẩu có giá trị cao và yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với ngành nhựa.

Cho dù vụ việc đang theo hướng tích cực, song Cục Phòng vệ Thương mại vẫn khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan cần tiếp tục theo dõi sát các bước xử lý cuối cùng từ phía EC.

Theo thông báo hiện tại, các bên liên quan vẫn có quyền gửi ý kiến phản hồi đối với dự kiến chấm dứt điều tra trước ngày 18/5/2026. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn khép lại cho đến khi EC ban hành văn bản chính thức.

Ngoài ra, vụ việc cũng cho thấy xu hướng gia tăng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu lớn đối với hàng hóa Việt Nam. Ngay cả trong trường hợp kết quả cuối cùng thuận lợi, doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra đáng kể nguồn lực về thời gian, nhân sự và chi phí pháp lý để tham gia quá trình điều tra.

Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nhựa PET của Việt Nam cần tiếp tục củng cố hệ thống lưu trữ dữ liệu kế toán, xuất khẩu, tăng cường kiểm soát giá bán và chủ động xây dựng cơ chế ứng phó với các vụ việc trong tương lai.

Việc chuẩn bị sớm và duy trì khả năng hợp tác hiệu quả với cơ quan điều tra nước ngoài sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm như EU.

Để đảm bảo lợi ích chính đáng của mình, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nên tìm hiểu quy định, trình tự điều tra của các vụ việc phòng vệ thương mại và chủ động liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại, các công ty luật Việt Nam có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chống bán phá giá, phòng vệ thương mại để nhận được hỗ trợ kịp thời.