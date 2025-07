Quảng Ngãi: GRDP tăng 11,51% trong 6 tháng đầu năm

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (mới) 6 tháng đầu năm 2025 ước tính đạt 41.690,8 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 11,51% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 6.628,4 tỷ đồng, tăng 3,53%, đóng góp 0,60 điểm phần trăm vào mức tăng chung GRDP. Khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 15.931,1 tỷ đồng, tăng 19,32%, đóng góp 6,90 điểm phần trăm (trong đó công nghiệp đạt 12.865,2 tỷ đồng, tăng 21,53%, đóng góp 6,10 điểm phần trăm). Khu vực dịch vụ đạt 13.483,5 tỷ đồng, tăng 8,33%, đóng góp 2,77 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 5.647,9 tỷ đồng, tăng 8,88%, đóng góp 1,23 điểm phần trăm.

Tính theo giá hiện hành, GRDP 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 85.881,6 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 13.895,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,18%; Khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 34.433,4 tỷ đồng, chiếm 40,09%, trong đó công nghiệp đạt 28.947,4 tỷ đồng, chiếm 33,71%; Khu vực dịch vụ đạt 26.098,1 tỷ đồng, chiếm 30,39%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 11.454,2 tỷ đồng, chiếm 13,34%.

Đáng chú ý, lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ) trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhiều sản phẩm công nghiệp tăng cao như: Sản phẩm lọc dầu ước tăng 34,3%3 ; thép ước tăng 23,6%; điện sản xuất ước tăng 41,6%; điện thương phẩm ước tăng 20,9%; giày da các loại ước tăng 37,9%; sợi ước tăng 12,2%; dăm gỗ nguyên liệu giấy ước tăng 26,8%; tinh bột mỳ ước tăng 17,7%...

Về chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 18,67% so với cùng kỳ, tiếp tục xu hướng phục hồi sản xuất của một số ngành công nghiệp trọng điểm. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng mạnh 201,61%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,32%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 18,67%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,63%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm ước đạt 43.359,2 tỷ đồng, tăng 12,66% so với cùng kỳ4 và đạt 51,2% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,16% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 3.296 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ và đạt 53,7% kế hoạch năm.

Cảng cá Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh Ngô Anh Văn

Lĩnh vực Du lịch có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, ước 6 tháng đầu năm, thu hút khách du lịch đến tỉnh đạt 1.197 nghìn lượt, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 63% kế hoạch năm, trong đó, khách quốc tế ước đạt 40,9 nghìn lượt, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, đạt 114% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 1.188 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt 9 đồ án Quy hoạch phân khu theo quy định; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn; có 05 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.707 tỷ đồng.