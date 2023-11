Quảng Ngãi thông qua nghị quyết về Quy hoạch Khu đô thị Đông Nam Dung Quất

Ngày 13/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thống nhất và thông qua 8 nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý là hai nghị quyết về: Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất và Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn.

Cá về cảng Lý Sơn. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn là quy hoạch rất quan trọng nhằm định hướng phát triển Lý Sơn trong tương lai, xây dựng Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển đảo theo đúng Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá rất cao Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn; đồng thời nhấn mạnh quy hoạch đã định hướng đúng đắn những giải pháp góp phần tôn tạo, quản lý, khai thác hiệu quả những giá trị lịch sử, văn hóa của đảo Lý Sơn.

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích tự nhiên gần 10km2; dân số trên 21.000 nguời, có khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác.

Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra). Huyện có 02 đảo là: Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi), gồm 03 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình (Đảo Bé).

Nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của Khu kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, vị thế này của Lý Sơn đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có nhiều điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Đối với Nghị quyết Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất, theo quy hoạch là đô thị có quy mô 7.345,16ha thuộc các xã Bình Hải, Bình Châu, Bình Trị, Bình Phước, Bình Hòa, Bình Thanh và Bình Tân Phú của huyện Bình Sơn. Khu đô thị được quy hoạch trở thành Trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài chính của Khu kinh tế Dung Quất. Nơi đây là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng phía Đông Nam của Khu kinh tế Dung Quất, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh. Về quy mô dân số dự báo của Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất đến năm 2045 là 200.000 người.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng việc các đại biểu HĐND thông qua các nghị quyết quan trọng và phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình của nghị quyết tại địa phương về lĩnh vực đất đai là cơ sở để triển khai thủ tục về đất đai của các khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án…

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, các nghị quyết về Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất và Quy hoạch Phân khu xây dựng đô thị Lý Sơn là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu hút đầu tư trên địa bàn; các nghị quyết về đất đai là cơ sở pháp lý thực hiện các dự án trên địa bàn của tỉnh.