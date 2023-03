Quảng Ninh thu từ du lịch hơn 6.500 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Hiện đang là mùa có nhiều lễ hội đầu năm, nên lượng khách du lịch cũng tập trung nhiều về các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như: Khu di tích danh thắng Yên Tử, di tích nhà Trần tại Đông Triều, đền Cửa Ông, chùa Cái Bầu...

Nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho du khách yên tâm tham quan, trải nghiệm các danh lam, thắng cảnh, UBND Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, các đơn vị, địa phương đang hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, cần luôn nghiêm túc, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tốt môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp, tạo sự thoải mái cho du khách. Đồng thời, đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực trọng điểm du lịch.

Đáng chú ý, ngay trong 2 tháng đầu năm thị trường khách tàu biển quốc tế đã có dấu hiệu hồi phục mạnh. Cụ thể, vào ngày 22/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã đón tàu biển Silver Spirit đưa 500 khách du lịch quốc tế cập cầu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Được biết, đây là chuyến tàu biển thứ 3 tới Quảng Ninh sau khi dịch được kiểm soát.

Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ lữ hành Saigontourist tại Quảng Ninh thông tin, ngoài chuyến tàu biển “xông đất” kể trên, từ nay đến tháng 4, đơn vị dự kiến tiếp tục đưa 6 chuyến tàu biển có sức chứa từ 500 - 2.000 khách đến Hạ Long.

Năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 2 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 32.400 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh dự kiến tổ chức gần 200 sự kiện, hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Trong đó, nổi bật nhất là các sự kiện cuối tháng 4/2023 tại thành phố Hạ Long như: Chương trình Carnaval Hạ Long 2023, hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP thành phố Hạ Long, lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; chương trình “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản”...

Trước mắt, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan đến hoạt động du lịch, nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu, xúc tiến quảng bá, kết nối du lịch Quảng Ninh trong năm 2023.

Đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường du lịch, tăng cường thu hút hoạt động du lịch nội tỉnh, nội địa, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường quốc tế, ngành Du lịch tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động thu hút đầu tư du lịch, nâng cao công tác quản lý hoạt động du lịch góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, ngành cần khảo sát và xây dựng các sản phẩm du lịch mới..

Trong một kế hoạch dài hơn. Hiện tại, Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng Đề án phát triển bền vững ngành Du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. nhằm xác định các định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, thích ứng an toàn, phát triển nhanh và là điểm đến du lịch uy tín, có vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bản Dự thảo đề xuất 12 chương trình, sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế du lịch Quảng Ninh. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi năm, du lịch Quảng Ninh đón khoảng 15,5 triệu lượt khách, trong đó ít nhất 5 triệu lượt khách quốc tế; năm 2030, đón ít nhất 25,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 8,6 triệu lượt; du lịch đóng góp trực tiếp 11% vào GRDP của tỉnh.