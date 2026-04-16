Quảng Trị : Công bố dự án nhà ở xã hội hơn 530 tỷ đồng tại Đồng Hới

Dự án Nhà ở xã hội Dream Home Đồng Hới vừa được tỉnh Quảng Trị công bố để lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn tối thiểu 530 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần giải “cơn khát” nhà ở xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực.

Theo công bố, dự án Nhà ở xã hội Dream Home Đồng Hới được triển khai tại phường Đồng Hới trên diện tích khoảng 0,56 ha. Khu đất có vị trí khá thuận lợi khi tiếp giáp nhiều trục giao thông và hạ tầng hiện hữu: phía Bắc giáp ô đất cơ quan thuộc Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ; phía Nam giáp đường Phạm Hùng; phía Đông giáp đường Đỗ Nhuận; phía Tây giáp tuyến đường nối từ Phạm Hùng ra đường ven sông Cầu Rào.

Dự án được quy hoạch cung cấp khoảng 450 – 500 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.600 người. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, dự án còn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển không gian đô thị tại khu vực Đồng Hới.

Về tiến độ, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn từ quý 2 đến quý 3/2026. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, dự án sẽ được khởi công trong cùng giai đoạn. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 4/2028.

Trong quý 1/2026, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục được triển khai với tiến độ tích cực. Nổi bật là dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, nơi công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Đến nay, dự án đã chi trả bồi thường cho 111/119 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 24,38 tỷ đồng, tương ứng khoảng 65.000 m2 đất. Dự kiến toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý 2/2026, tạo điều kiện để khởi công trong năm nay.

Một số dự án đã khởi công và đạt tiến độ khả quan như: Dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1, khởi công từ ngày 25/12/2025, hiện đã hoàn thành đổ sàn tầng 2 và đang thi công cột tầng 3, đủ điều kiện mở bán theo quy định. Dự án nhà ở xã hội trung tâm thành phố Đồng Hới, khởi công ngày 19/12/2025, đang hoàn thành ép cọc tòa B và triển khai phần móng tòa A.

Tại khu vực Bảo Ninh, dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 đã hoàn thành phần mái tòa T1, với 120 căn hộ đủ điều kiện bán và cho thuê mua. Dự án Bảo Ninh 1 cũng đã hoàn thành phần thân và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Bên cạnh các dự án đang thi công, một số dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bao gồm: Dự án khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đợt 1 với diện tích 3,55/8,74 ha, đồng thời hoàn tất nhiều hạng mục như rà phá bom mìn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Dự án nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, công nhân Khu kinh tế Hòn La đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công trong tháng 4/2026. Ngoài ra, các dự án tại Đức Ninh Đông, khu trung tâm phía Đông đường Phùng Hưng, khu vực Cửa Phú – Bảo Ninh và dự án Hữu Nghị đang được triển khai các thủ tục quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị giải phóng mặt bằng.