Quảng Trị : Công bố dự án nhà ở xã hội hơn 530 tỷ đồng tại Đồng Hới

Theo công bố, dự án Nhà ở xã hội Dream Home Đồng Hới được
triển khai tại phường Đồng Hới trên diện tích khoảng 0,56 ha. Khu đất có vị trí
khá thuận lợi khi tiếp giáp nhiều trục giao thông và hạ tầng hiện hữu: phía Bắc
giáp ô đất cơ quan thuộc Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ; phía Nam giáp đường
Phạm Hùng; phía Đông giáp đường Đỗ Nhuận; phía Tây giáp tuyến đường nối từ Phạm
Hùng ra đường ven sông Cầu Rào.
Dự án được quy hoạch cung cấp khoảng 450 – 500 căn nhà ở xã
hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.600 người. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, dự án còn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển không gian đô thị tại khu vực Đồng Hới.
Về tiến độ, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu
tư trong giai đoạn từ quý 2 đến quý 3/2026. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn
bị đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, dự án sẽ được khởi công trong cùng
giai đoạn. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 4/2028.
Trong quý 1/2026, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị tiếp tục được triển khai với tiến độ tích cực. Nổi bật là dự án Khu
nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, nơi công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy
nhanh. Đến nay, dự án đã chi trả bồi thường cho 111/119 hộ dân với
tổng kinh phí khoảng 24,38 tỷ đồng, tương ứng khoảng 65.000 m2 đất. Dự kiến
toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý 2/2026, tạo điều
kiện để khởi công trong năm nay.
Một số dự án đã khởi công và đạt tiến độ khả quan như: Dự án nhà
ở xã hội Lộc Ninh 1, khởi công từ ngày 25/12/2025, hiện đã hoàn thành đổ sàn tầng
2 và đang thi công cột tầng 3, đủ điều kiện mở bán theo quy định. Dự
án nhà ở xã hội trung tâm thành phố Đồng Hới, khởi công ngày 19/12/2025, đang
hoàn thành ép cọc tòa B và triển khai phần móng tòa A.
Tại khu vực Bảo Ninh, dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 đã hoàn
thành phần mái tòa T1, với 120 căn hộ đủ điều kiện bán và cho thuê mua. Dự án Bảo
Ninh 1 cũng đã hoàn thành phần thân và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Bên cạnh các dự án đang thi công, một số dự án khác đang
trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bao gồm: Dự án khu đô
thị phía Tây đường Phan Huy Chú đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đợt 1 với diện
tích 3,55/8,74 ha, đồng thời hoàn tất nhiều hạng mục như rà phá bom mìn và lập
báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Dự án nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, công nhân Khu kinh tế Hòn
La đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công trong tháng 4/2026.
Ngoài ra, các dự án tại Đức Ninh Đông, khu trung tâm phía Đông đường Phùng
Hưng, khu vực Cửa Phú – Bảo Ninh và dự án Hữu Nghị đang được triển khai các thủ
tục quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị giải phóng mặt bằng.