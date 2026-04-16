Quảng Trị : Công bố dự án nhà ở xã hội hơn 530 tỷ đồng tại Đồng Hới

Nguyễn Thuấn

16/04/2026, 16:06

Dự án Nhà ở xã hội Dream Home Đồng Hới vừa được tỉnh Quảng Trị công bố để lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn tối thiểu 530 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần giải “cơn khát” nhà ở xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực.

Ảnh minh hoạ

Theo công bố, dự án Nhà ở xã hội Dream Home Đồng Hới được triển khai tại phường Đồng Hới trên diện tích khoảng 0,56 ha. Khu đất có vị trí khá thuận lợi khi tiếp giáp nhiều trục giao thông và hạ tầng hiện hữu: phía Bắc giáp ô đất cơ quan thuộc Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ; phía Nam giáp đường Phạm Hùng; phía Đông giáp đường Đỗ Nhuận; phía Tây giáp tuyến đường nối từ Phạm Hùng ra đường ven sông Cầu Rào.

Dự án được quy hoạch cung cấp khoảng 450 – 500 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.600 người. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, dự án còn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển không gian đô thị tại khu vực Đồng Hới. 

Về tiến độ, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn từ quý 2 đến quý 3/2026. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, dự án sẽ được khởi công trong cùng giai đoạn. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 4/2028.

Trong quý 1/2026, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục được triển khai với tiến độ tích cực. Nổi bật là dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, nơi công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Đến nay, dự án đã chi trả bồi thường cho 111/119 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 24,38 tỷ đồng, tương ứng khoảng 65.000 m2 đất. Dự kiến toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý 2/2026, tạo điều kiện để khởi công trong năm nay.

Một số dự án đã khởi công và đạt tiến độ khả quan như: Dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1, khởi công từ ngày 25/12/2025, hiện đã hoàn thành đổ sàn tầng 2 và đang thi công cột tầng 3, đủ điều kiện mở bán theo quy định. Dự án nhà ở xã hội trung tâm thành phố Đồng Hới, khởi công ngày 19/12/2025, đang hoàn thành ép cọc tòa B và triển khai phần móng tòa A.

Tại khu vực Bảo Ninh, dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 đã hoàn thành phần mái tòa T1, với 120 căn hộ đủ điều kiện bán và cho thuê mua. Dự án Bảo Ninh 1 cũng đã hoàn thành phần thân và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Bên cạnh các dự án đang thi công, một số dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bao gồm: Dự án khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đợt 1 với diện tích 3,55/8,74 ha, đồng thời hoàn tất nhiều hạng mục như rà phá bom mìn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Dự án nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, công nhân Khu kinh tế Hòn La đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công trong tháng 4/2026. Ngoài ra, các dự án tại Đức Ninh Đông, khu trung tâm phía Đông đường Phùng Hưng, khu vực Cửa Phú – Bảo Ninh và dự án Hữu Nghị đang được triển khai các thủ tục quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

Huế "đánh thức đất vàng" gần 10.700 m2 ven sông Hương

Với quy mô gần 10.700 m2 tại vị trí “vàng” ven sông Hương, dự án khách sạn cao cấp hơn 815 tỷ đồng tại Huế được kỳ vọng sẽ bổ sung sản phẩm lưu trú chất lượng cao và thúc đẩy phát triển du lịch.

Hà Nội: Công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay ưu đãi

Thành phố Hà Nội vừa thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 411/BXD-QLN ngày 12/1/2026...

Hải Phòng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản

Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản sử dụng không đúng mục đích…

Ưu tiên phát triển đô thị nén và theo mô hình TOD

Hệ thống đô thị và nông thôn đang xuất hiện những biến động làm thay đổi căn bản cách tiếp cận truyền thống trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn...

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

UBND thành phố Đà Nẵng vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phước với hơn 1.300 căn hộ có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

eMagazine

Đầu tư

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Sắp diễn ra tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Nhật Bản dự định chi 10 tỷ USD giúp các nước châu Á vượt cú sốc năng lượng

VCCI: Hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

