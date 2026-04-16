Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Huế “đánh thức đất vàng” gần 10.700 m2 ven sông Hương

Nguyễn Thuấn

16/04/2026, 16:06

Với quy mô gần 10.700 m2 tại vị trí “vàng” ven sông Hương, dự án khách sạn cao cấp hơn 815 tỷ đồng tại Huế được kỳ vọng sẽ bổ sung sản phẩm lưu trú chất lượng cao và thúc đẩy phát triển du lịch.

Khu đất số 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Ảnh: Ngọc Văn

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn mới đây đã ký ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp tại khu đất ven bờ Nam sông Hương.

Dự án được triển khai trên hai khu đất có vị trí đắc địa tại số 22–24 và 26–30A đường Lê Lợi, với tổng diện tích sử dụng gần 10.700 m2. Đây là khu vực được xem là “đất vàng” của đô thị Huế khi nằm trên trục cảnh quan trung tâm, kết nối trực tiếp với không gian ven sông Hương.

Trước đó, các khu đất này từng là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật. Sau khi các đơn vị trên chuyển về khu hành chính tập trung cách đây khoảng 4 năm, các công trình cũ rơi vào tình trạng xuống cấp, gây lãng phí tài nguyên đất đai và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Việc đưa khu đất vào khai thác thông qua dự án khách sạn cao cấp được kỳ vọng sẽ “đánh thức” giá trị khu vực trung tâm, đồng thời, tạo diện mạo mới cho tuyến đường Lê Lợi – một trong những trục cảnh quan quan trọng của thành phố Huế.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản tiền sử dụng đất, chi phí mua lại tài sản gắn liền với đất và hoàn trả giá trị còn lại của các công trình hiện hữu.

Công trình được phép xây dựng với quy mô tối đa 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 70%. Tổng diện tích đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại khoảng 7.482 m2, trong khi tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả phần nổi, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật) đạt gần 42.800 m2.

Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó, thời hạn khởi công chậm nhất là 12 tháng kể từ khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Bên cạnh chức năng lưu trú, công trình còn hướng đến cung cấp các dịch vụ hội nghị, sự kiện chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách và nhà đầu tư. Việc hình thành một tổ hợp khách sạn hiện đại tại khu vực trung tâm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cấp hạ tầng du lịch, tạo thêm sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Theo kế hoạch, thành phố Huế sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ưu tiên phát triển đô thị nén và theo mô hình TOD

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

Từ khóa:

bất động sản thành phố Huế đất vàng ven sông Hương đấu giá quyền sử dụng đất dự án bất động sản dự án khách sạn cao cấp Huế Thị trường bất động sản Huế

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Chứng khoán

2

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thị trường

3

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Thế giới

4

Nhật Bản dự định chi 10 tỷ USD giúp các nước châu Á vượt cú sốc năng lượng

Thế giới

5

VCCI: Hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy