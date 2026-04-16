Huế “đánh thức đất vàng” gần 10.700 m2 ven sông Hương

Với quy mô gần 10.700 m2 tại vị trí “vàng” ven sông Hương, dự án khách sạn cao cấp hơn 815 tỷ đồng tại Huế được kỳ vọng sẽ bổ sung sản phẩm lưu trú chất lượng cao và thúc đẩy phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn mới đây đã ký ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp tại khu đất ven bờ Nam sông Hương.

Dự án được triển khai trên hai khu đất có vị trí đắc địa tại số 22–24 và 26–30A đường Lê Lợi, với tổng diện tích sử dụng gần 10.700 m2. Đây là khu vực được xem là “đất vàng” của đô thị Huế khi nằm trên trục cảnh quan trung tâm, kết nối trực tiếp với không gian ven sông Hương.

Trước đó, các khu đất này từng là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật. Sau khi các đơn vị trên chuyển về khu hành chính tập trung cách đây khoảng 4 năm, các công trình cũ rơi vào tình trạng xuống cấp, gây lãng phí tài nguyên đất đai và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Việc đưa khu đất vào khai thác thông qua dự án khách sạn cao cấp được kỳ vọng sẽ “đánh thức” giá trị khu vực trung tâm, đồng thời, tạo diện mạo mới cho tuyến đường Lê Lợi – một trong những trục cảnh quan quan trọng của thành phố Huế.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản tiền sử dụng đất, chi phí mua lại tài sản gắn liền với đất và hoàn trả giá trị còn lại của các công trình hiện hữu.

Công trình được phép xây dựng với quy mô tối đa 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 70%. Tổng diện tích đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại khoảng 7.482 m2, trong khi tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả phần nổi, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật) đạt gần 42.800 m2.

Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó, thời hạn khởi công chậm nhất là 12 tháng kể từ khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Bên cạnh chức năng lưu trú, công trình còn hướng đến cung cấp các dịch vụ hội nghị, sự kiện chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách và nhà đầu tư. Việc hình thành một tổ hợp khách sạn hiện đại tại khu vực trung tâm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cấp hạ tầng du lịch, tạo thêm sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Theo kế hoạch, thành phố Huế sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.