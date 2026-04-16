Trang chủ Bất động sản

Ưu tiên phát triển đô thị nén và theo mô hình TOD

Thanh Xuân

16/04/2026, 12:13

Hệ thống đô thị và nông thôn đang xuất hiện những biến động làm thay đổi căn bản cách tiếp cận truyền thống trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn...

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đạt trên 50%; hệ thống đô thị phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; ưu tiên phát triển đô thị nén, phát triển theo TOD và sử dụng không gian hiệu quả. Song song với đó là phát triển khu vực nông thôn toàn diện, nâng cao thu nhập và chất lượng sống; cơ bản hoàn thiện hệ thống trung tâm nông thôn và hạ tầng thiết yếu. Tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70 - 75%; khu vực nông thôn phát triển hài hòa với đô thị.

Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn  thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã nêu khái quát về quá trình phát triển đô thị và nông thôn tại Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn triển khai Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn theo Quyết định số 891/QĐ-TTg năm 2024, hệ thống đô thị và nông thôn Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể cả về quy mô, chất lượng và vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 30,5% năm 2010 lên 40,5% năm 2020 và đạt khoảng 45% vào năm 2025; số lượng đô thị tăng từ 755 đô thị lên khoảng 900 đô thị, hình thành mạng lưới  đô thị tương đối đầy đủ theo các cấp loại. Hệ thống đô thị từng bước khẳng định vai  trò là động lực tăng trưởng, trong khi khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn sau năm 2025, hệ thống đô thị và nông thôn đang xuất hiện những biến động làm thay đổi căn bản cách tiếp cận truyền thống trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.

Cụ thể, hệ thống đô thị không còn phát triển theo các điểm riêng lẻ mà hình thành các vùng đô thị lớn, các chùm, cụm và chuỗi đô thị gắn với các hành lang kinh tế quốc gia và liên vùng. Đồng thời, khu vực nông thôn không còn tồn tại như các không gian tách biệt mà ngày càng gắn kết chặt chẽ với đô thị.

Ngoài ra, vai trò và chức năng của các không gian đô thị và nông thôn cũng thay đổi theo các động lực phát triển mới. Các đô thị gắn với hệ thống hạ tầng chiến  lược như: cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, các trung tâm logistics và  các hành lang kinh tế ngày càng giữ vai trò đầu mối giao thương, lan tỏa và dẫn dắt  phát triển. Trong khi nhiều khu vực nông thôn, đặc biệt là các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, không còn mang tính chất thuần nông mà chuyển sang không gian đa chức năng, vừa có yếu tố đô thị, vừa giữ vai trò sản xuất, sinh thái và dự trữ phát triển.

Cùng với đó, chất lượng phát triển và tổ chức không gian cũng tồn tại không ít bất cập. Mặc dù tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng chất lượng phát triển đô thị chưa cao; không gian đô thị tại nhiều khu vực còn dàn trải, thiếu kiểm soát; hiệu quả sử dụng đất chưa tương xứng với tiềm năng. Tương tự, khu vực nông thôn vẫn thiếu liên kết, chưa phát huy đầy đủ vai trò trong hệ thống phát triển chung.

Đặc biệt, qua quá trình đô thị hóa đã hình thành các không gian đô thị hóa, các vùng chuyển tiếp đô thị và nông thôn, các khu vực phát triển tích hợp, đặc biệt trong phạm vi các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Những không gian này có tính chất pha trộn giữa đô thị và nông thôn, nhưng chưa được xác định rõ vai trò, chức năng và phương thức quản lý trong hệ thống quy  hoạch hiện hành.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và bối cảnh phát triển mới, Bộ Xây dựng nhận định hệ thống đô thị và  nông thôn Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có xu hướng phát triển theo định hướng: tổ chức lại không gian phát triển theo vùng và cấu trúc mạng lưới đa trung tâm, đa cực; phát triển đô thị gắn với các hành lang kinh tế và trục hạ tầng chiến  lược; tăng cường liên kết giữa các vùng và giữa đô thị với nông thôn trong cùng hành lang phát triển.

Cùng với đó, các đô thị lớn sẽ hình thành những vùng đô thị mở rộng, tích hợp nhiều đô thị thành phần; các đô thị trung tâm cấp tỉnh và tiểu vùng nâng cao vai trò trong mạng lưới vùng. Đồng thời, xuất hiện rõ các đô thị chuyên ngành như: công nghiệp, logistics, du lịch, cảng biển, sân  bay…; không gian đô thị hóa tiếp tục mở rộng và hình thành vùng chuyển tiếp đô  thị - nông thôn, quá trình đô thị hóa lan tỏa mạnh ra các khu vực ven đô, các hành lang phát triển và các vùng nông thôn có điều kiện thuận lợi…

đô thị đô thị hóa hệ thống đông thị và nông thôn

UBND thành phố Đà Nẵng vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phước với hơn 1.300 căn hộ có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND Thành phố về rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp…

Đại diện Sở Xây dựng và chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị phá dỡ "con lươn" bê tông chắn lối đi khu dân cư…

Theo phương án đề xuất, dự kiến giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh Lâm Đồng có 47 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.300ha. Trong đó, 33 khu công nghiệp với diện tích hơn 16.490ha được ưu tiên đầu tư trước năm 2030; 14 khu công nghiệp còn lại sẽ triển khai sau năm 2030, hoặc khi đủ điều kiện…

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước "điểm khởi đầu" của một chu kỳ mới – nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

