Nghệ An gấp rút giải phóng mặt bằng cho dự án LNG Quỳnh Lập gần 500 ha
Nguyễn Thuấn
21/03/2026, 12:17
Với khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, Nghệ An đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án LNG Quỳnh Lập, tạo điều kiện khởi công đúng kế hoạch...
Ngày 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An Phùng Thành Vinh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường công tác giải phóng
mặt bằng phục vụ triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập.
KHỐI LƯỢNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG LỚN
Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh
Lập có tổng diện tích 476,14 ha, trong đó diện tích đất sử dụng khoảng 57,29 ha
và diện tích mặt nước 418,85 ha. Theo báo cáo, khu vực thực hiện dự án có khoảng
38 hộ dân gốc phải di dời, cùng hơn 20 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép
đang sử dụng làm nhà ở. Ngoài ra, có 9 trường hợp kinh doanh nhà hàng ven biển
trên diện tích đất do doanh nghiệp trồng rừng quản lý.
Liên quan đến đất đai, dự án còn ảnh
hưởng đến 32,03 ha đất nông nghiệp và 20,71 ha đất rừng sản xuất thuộc lâm bạ của
doanh nghiệp trồng rừng. Bên cạnh đó, có khoảng 230 ngôi mộ cần di dời, cùng
2,12 ha đất sông, suối và đất chưa sử dụng do UBND phường quản lý.
Trước khối lượng công việc lớn và
nhiều yếu tố phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu địa phương khẩn
trương rà soát, đề xuất vị trí xây dựng khu tái định cư, khu di dời mồ mả, gửi
Sở Xây dựng xem xét, tham mưu xử lý theo quy định. Đồng thời, cần tổ chức cắm mốc
sơ bộ ranh giới dự án và khu vực dự kiến khởi công.
Để chuẩn bị cho dự án, Đảng ủy và
UBND phường Tân Mai đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, thành lập Tổ công tác rà soát
hiện trạng từ đầu tháng 12/2025. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đối thoại
trực tiếp với người dân tại các khối Đồng Thanh, Đồng Minh, Tân Minh nhằm tạo sự
đồng thuận, đồng thời thông báo dừng việc chôn cất trong khu vực quy hoạch.
Hiện Tổ công tác đã chia thành ba
nhóm chuyên trách, tập trung thống kê hiện trạng đất đai, xác minh nguồn gốc
tài sản và kịp thời ngăn chặn các hành vi xây dựng, trồng cây trái phép nhằm trục
lợi chính sách.
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, BẢO ĐẢM KHỞI
CÔNG DỰ ÁN
Trước yêu cầu tiến độ
gấp, khối lượng công việc lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa
phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao tại Thông
báo số 146/TB-UBND ngày 5/3/2026, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
UBND phường Tân Mai được giao huy
động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;
kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc
phát sinh. Đồng thời, rà soát quy hoạch để có báo cáo chính thức về khu vực tái
định cư.
Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc khảo sát địa điểm xây dựng
khu neo đậu, tránh trú tàu thuyền, khu tái định cư và khu di dời mồ mả; đồng thời
đề xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ khu vực này.
Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố
trí kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc địa phương và chủ đầu
tư triển khai các nội dung liên quan, bảo đảm tiến độ đề ra.
Trong khi đó, Sở Công Thương có
trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu
phương án xử lý, đặc biệt đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
cũng đề nghị Liên danh chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành,
địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế
hoạch, bảo đảm tiến độ đã đề ra.
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.
Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu
Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...
Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra
Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.
Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: