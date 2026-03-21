Nghệ An gấp rút giải phóng mặt bằng cho dự án LNG Quỳnh Lập gần 500 ha

Với khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, Nghệ An đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án LNG Quỳnh Lập, tạo điều kiện khởi công đúng kế hoạch...

Ngày 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập.

KHỐI LƯỢNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG LỚN

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập có tổng diện tích 476,14 ha, trong đó diện tích đất sử dụng khoảng 57,29 ha và diện tích mặt nước 418,85 ha. Theo báo cáo, khu vực thực hiện dự án có khoảng 38 hộ dân gốc phải di dời, cùng hơn 20 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép đang sử dụng làm nhà ở. Ngoài ra, có 9 trường hợp kinh doanh nhà hàng ven biển trên diện tích đất do doanh nghiệp trồng rừng quản lý.

Liên quan đến đất đai, dự án còn ảnh hưởng đến 32,03 ha đất nông nghiệp và 20,71 ha đất rừng sản xuất thuộc lâm bạ của doanh nghiệp trồng rừng. Bên cạnh đó, có khoảng 230 ngôi mộ cần di dời, cùng 2,12 ha đất sông, suối và đất chưa sử dụng do UBND phường quản lý.

Trước khối lượng công việc lớn và nhiều yếu tố phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất vị trí xây dựng khu tái định cư, khu di dời mồ mả, gửi Sở Xây dựng xem xét, tham mưu xử lý theo quy định. Đồng thời, cần tổ chức cắm mốc sơ bộ ranh giới dự án và khu vực dự kiến khởi công.

Khu vực dự kiến sẽ tổ chức Lễ động thổ dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Để chuẩn bị cho dự án, Đảng ủy và UBND phường Tân Mai đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, thành lập Tổ công tác rà soát hiện trạng từ đầu tháng 12/2025. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân tại các khối Đồng Thanh, Đồng Minh, Tân Minh nhằm tạo sự đồng thuận, đồng thời thông báo dừng việc chôn cất trong khu vực quy hoạch.

Hiện Tổ công tác đã chia thành ba nhóm chuyên trách, tập trung thống kê hiện trạng đất đai, xác minh nguồn gốc tài sản và kịp thời ngăn chặn các hành vi xây dựng, trồng cây trái phép nhằm trục lợi chính sách.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, BẢO ĐẢM KHỞI CÔNG DỰ ÁN

Trước yêu cầu tiến độ gấp, khối lượng công việc lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 5/3/2026, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

UBND phường Tân Mai được giao huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, rà soát quy hoạch để có báo cáo chính thức về khu vực tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra khu vực tái định cư

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc khảo sát địa điểm xây dựng khu neo đậu, tránh trú tàu thuyền, khu tái định cư và khu di dời mồ mả; đồng thời đề xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ khu vực này.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc địa phương và chủ đầu tư triển khai các nội dung liên quan, bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong khi đó, Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu phương án xử lý, đặc biệt đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Liên danh chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đã đề ra.