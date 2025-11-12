Quảng Trị dồn lực hoàn thiện hạ tầng năng lượng, mở rộng không gian tăng trưởng xanh

Với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, Quảng Trị đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ thủ tục và ưu tiên phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời, LNG quy mô lớn. Đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu tổng công suất phát điện đạt khoảng 8.000 MW, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Chiều ngày 11/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Trị, đến nay tổng công suất các dự án năng lượng đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn đạt 1.489,8 MW. Năm 2024, sản lượng điện của toàn tỉnh đạt 3.491 triệu kWh, dự kiến năm 2025 đạt 3.647 triệu kWh – phản ánh sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực năng lượng.

Hiện Quảng Trị có 6 dự án nhiệt điện với tổng công suất 7.563 MW, gồm 3 dự án LNG, 2 dự án nhiệt điện than và 1 dự án điện khí tự nhiên. Trong đó, 5 dự án với tổng công suất 6.063 MW dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025 – 2030, hứa hẹn đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu nguồn điện của tỉnh.

Lĩnh vực điện gió tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, với tổng công suất được quy hoạch lên tới 4.614 MW. Hiện đã có 22 dự án đi vào vận hành thương mại, cung cấp 1.024,2 MW điện cho lưới quốc gia.

Song song đó, lĩnh vực thủy điện được phân bổ tổng công suất đến năm 2030 là 499,5 MW, trong đó 12 dự án đã hoàn thành và vận hành ổn định với tổng công suất 181,5 MW.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với điện mặt trời, Quảng Trị được phân bổ tổng công suất 909,2 MW; trong đó 4 dự án tập trung đã vận hành với công suất 159,2 MW. Ngoài ra, 1.204 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 126,7 MW đã hòa lưới điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy xu hướng tự chủ năng lượng tại các hộ dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc chiều ngày 11/11 về triển khai các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII, các sở, ngành Quảng Trị tập trung bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường – giải phóng mặt bằng, đấu nối truyền tải và cơ chế giá điện tái tạo.

Đại diện các đơn vị cho rằng để đảm bảo tiến độ các dự án, cần sớm hoàn thiện hồ sơ, cập nhật danh mục các dự án năng lượng trọng điểm vào Quy hoạch tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng xanh, công nghệ cao.

Trước những khó khăn thực tế, Quảng Trị đang xem xét điều chỉnh cơ chế hỗ trợ và phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, nhằm đẩy nhanh quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tránh để chậm tiến độ kéo dài. Đây được xem là một trong những khâu “then chốt” để mở đường cho dòng vốn đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục đổ về địa bàn.

HƯỚNG TỚI TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA MIỀN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 tổng công suất phát điện toàn tỉnh đạt khoảng 8.000 MW, đóng góp 2,5 – 3% vào tăng trưởng GRDP hàng năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Phương yêu cầu các sở, ngành khẩn trương cập nhật quy hoạch, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Các dự án được lựa chọn phải đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiệu quả cao, phù hợp định hướng phát triển năng lượng xanh – sạch, gắn với mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc

Đối với điện gió khu vực phía Nam và các dự án điện gió ngoài khơi, Quảng Trị sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt. Song song đó, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư cam kết rõ ràng về năng lực tài chính, kỹ thuật và tiến độ thi công, nhằm tránh tình trạng chiếm giữ đất hoặc chậm triển khai kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế giá điện, đề xuất chính sách khuyến khích tiêu thụ và ưu tiên giá cho năng lượng sạch, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để tình trạng trì trệ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các đơn vị chức năng tăng cường đồng hành cùng nhà đầu tư để sớm đưa dự án vào vận hành, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.