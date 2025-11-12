Quảng Trị dồn lực hoàn thiện hạ tầng năng lượng, mở rộng không gian tăng trưởng xanh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Nguyễn Thuấn
12/11/2025, 08:06
Với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, Quảng Trị đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ thủ tục và ưu tiên phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời, LNG quy mô lớn. Đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu tổng công suất phát điện đạt khoảng 8.000 MW, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...
Chiều ngày 11/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Trị, đến nay tổng công suất các dự án năng lượng đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn đạt 1.489,8 MW. Năm 2024, sản lượng điện của toàn tỉnh đạt 3.491 triệu kWh, dự kiến năm 2025 đạt 3.647 triệu kWh – phản ánh sự tăng trưởng ổn định và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực năng lượng.
Hiện Quảng Trị có 6 dự án nhiệt điện với tổng công suất 7.563 MW, gồm 3 dự án LNG, 2 dự án nhiệt điện than và 1 dự án điện khí tự nhiên. Trong đó, 5 dự án với tổng công suất 6.063 MW dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025 – 2030, hứa hẹn đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu nguồn điện của tỉnh.
Lĩnh vực điện gió tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, với tổng công suất được quy hoạch lên tới 4.614 MW. Hiện đã có 22 dự án đi vào vận hành thương mại, cung cấp 1.024,2 MW điện cho lưới quốc gia.
Song song đó, lĩnh vực thủy điện được phân bổ tổng công suất đến năm 2030 là 499,5 MW, trong đó 12 dự án đã hoàn thành và vận hành ổn định với tổng công suất 181,5 MW.
Đối với điện mặt trời, Quảng Trị được phân bổ tổng công suất 909,2 MW; trong đó 4 dự án tập trung đã vận hành với công suất 159,2 MW. Ngoài ra, 1.204 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 126,7 MW đã hòa lưới điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy xu hướng tự chủ năng lượng tại các hộ dân, doanh nghiệp.
Tại buổi làm việc chiều ngày 11/11 về triển khai các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII, các sở, ngành Quảng Trị tập trung bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường – giải phóng mặt bằng, đấu nối truyền tải và cơ chế giá điện tái tạo.
Đại diện các đơn vị cho rằng để đảm bảo tiến độ các dự án, cần sớm hoàn thiện hồ sơ, cập nhật danh mục các dự án năng lượng trọng điểm vào Quy hoạch tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng xanh, công nghệ cao.
Trước những khó khăn thực tế, Quảng Trị đang xem xét điều chỉnh cơ chế hỗ trợ và phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, nhằm đẩy nhanh quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tránh để chậm tiến độ kéo dài. Đây được xem là một trong những khâu “then chốt” để mở đường cho dòng vốn đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục đổ về địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 tổng công suất phát điện toàn tỉnh đạt khoảng 8.000 MW, đóng góp 2,5 – 3% vào tăng trưởng GRDP hàng năm.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Phương yêu cầu các sở, ngành khẩn trương cập nhật quy hoạch, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Các dự án được lựa chọn phải đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiệu quả cao, phù hợp định hướng phát triển năng lượng xanh – sạch, gắn với mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.
Đối với điện gió khu vực phía Nam và các dự án điện gió ngoài khơi, Quảng Trị sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt. Song song đó, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư cam kết rõ ràng về năng lực tài chính, kỹ thuật và tiến độ thi công, nhằm tránh tình trạng chiếm giữ đất hoặc chậm triển khai kéo dài.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế giá điện, đề xuất chính sách khuyến khích tiêu thụ và ưu tiên giá cho năng lượng sạch, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để tình trạng trì trệ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các đơn vị chức năng tăng cường đồng hành cùng nhà đầu tư để sớm đưa dự án vào vận hành, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và cắt giảm phát thải carbon, Canada đang nổi lên như một hình mẫu về phát triển lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR)- công nghệ được kỳ vọng sẽ định hình “thế hệ điện hạt nhân xanh” của tương lai...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xe ô tô sản xuất giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1/1/2026; riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027. Từ ngày 1/1/2029, tất cả các xe ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng từ Mức 2 trở lên...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 25,3 triệu tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có khoảng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa, tạo ra áp lực, thách thức rất lớn cho hạ tầng thu gom, phân loại và xử lý. Một trong những điểm nghẽn, bất cập được các chuyên gia chỉ ra là do vấn đề phân loại rác thải tại nguồn và hạ tầng thu gom xử lý...
Ngày 10/11, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo “Từ bến cảng đến đường băng – From Dock to Runway” với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Aukje de Vries, cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: