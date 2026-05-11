Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13 - 14% giai đoạn 2026 - 2030

Nam Khánh

11/05/2026, 16:46

Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13 - 14%/năm, GRDP của thành phố chiếm 6% GDP cả nước…

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được khẩn trương triển khai biến khu vực ven biển thành khu vực cảng biển, công nghiệp công nghệ cao.
Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được khẩn trương triển khai biến khu vực ven biển thành khu vực cảng biển, công nghiệp công nghệ cao.

Ngày 11/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống vào năm 2030, có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 13 – 14%/năm.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN 14%/NĂM

Theo đó, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13 - 14%/năm. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 15,2%/năm. Lĩnh vực dịch vụ duy trì mức tăng trưởng 10,9%/năm. Lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản tăng trưởng 8%/năm. Tỷ trọng GRDP của Hải Phòng chiếm khoảng 6% GDP cả nước. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 11.247 USD, nền kinh tế số đóng góp trên 35% GRDP.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 15,5 - 16%/năm. Trong đó, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 47- 48% GRDP, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 60% giá trị công nghiệp chế biến, chế tạo. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn này khoảng 2,4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 43% GRDP, trong đó, đầu tư công chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu đối với thành phố công nghiệp, cảng biển cũng được xác định là đến năm 2030, thu ngân sách đạt khoảng 245.500 tỷ đồng (thu nội địa đạt khoảng 122 nghìn tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 75 tỷ USD; lượng hàng qua cảng đạt 380 triệu tấn, thu hút khoảng 25 triệu lượt khách du lịch. Mỗi năm có khoảng 9.200 doanh nghiệp mới thành lập, đến năm 2030, Hải Phòng có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động. Tốc độ tăng năng suất lao động toàn xã hội khoảng 11%/năm.

Trước thời điểm hợp nhất, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đã đạt được những thành tựu cơ bản. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất mở rộng địa giới hành chính, các chỉ tiêu này cần điều chỉnh cho phù hợp quy mô và thực trạng. Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn thành phố có khoảng 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 62 - 63% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

THU HÚT VỐN TƯ NHÂN VÀO 5 DỰ ÁN QUY MÔ LỚN

Nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, bên cạnh các nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, Hải Phòng dự kiến triển khai 12 đề án trọng điểm cùng hơn 40 dự án quy mô lớn, đóng vai trò nền tảng cho phát triển dài hạn.

Trong 12 đề án trọng điểm, nổi bật là các đề án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung thành phố, quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam, Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng và không gian ngầm đô thị. Đồng thời xây dựng hồ sơ đề xuất thành lập Khu thương mại tự do, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu kinh tế phía Bắc.

Bên cạnh đó là các công trình giao thông chiến lược như dự án tuyến đường nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10, tuyến Cầu Rào 3 – đường ven biển, các đoạn vành đai 2, vành đai 3, cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, trục giao thông Đông – Tây, các tuyến kết nối cảng Lạch Huyện, khu kinh tế với sân bay Gia Bình. Hải Phòng cũng phối hợp triển khai các dự án quy mô quốc gia và liên vùng như tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tuyến đường sắt Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng, Vành đai 5 vùng Thủ đô và các hạng mục mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Ngoài các dự án đầu tư công, Hải Phòng dự định huy động khu vực tư nhân tham gia 5 dự án quy mô lớn như dự án khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long và hồ Bến Tắm được định hướng phát triển thành các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tổng hợp, góp phần mở rộng không gian du lịch và dịch vụ chất lượng cao, dự án nhà máy điện khí LNG Hải Phòng, dự án nhà máy xử lý rác thải Seraphin tại Hải Dương…

Việc triển khai đồng bộ 12 đề án và hơn 40 công trình trọng điểm không chỉ tạo lập hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các đề án về quy hoạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng đóng vai trò định hướng chiến lược, trong khi các công trình hạ tầng và dự án quy mô lớn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Hải Phòng thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 78.000 tỷ đồng

11:04, 07/05/2026

Hải Phòng thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 78.000 tỷ đồng

Hải Phòng đề xuất đưa 2 dự án ra khỏi Chương trình công viên vườn hoa

09:24, 28/02/2026

Hải Phòng đề xuất đưa 2 dự án ra khỏi Chương trình công viên vườn hoa

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

11:16, 10/02/2026

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

Từ khóa:

dự án quy mô lớn Hải Phòng Hải Phòng phát triển kinh tế 2026-2030 quy hoạch thành phố Hải Phòng tăng trưởng GRDP Hải Phòng thu hút vốn đầu tư Hải Phòng

Đọc thêm

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Huế: Tổ chức đấu thầu lại dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ

Huế: Tổ chức đấu thầu lại dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ

Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu lại gói thầu hơn 114 tỷ đồng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương, dự kiến triển khai trong tháng 6/2026.

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đó tổng nguồn vốn ngân sách địa phương dành cho kế hoạch này là 289.992,87 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy