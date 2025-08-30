Quảng Trị lên phương án sơ tán gần 14.300 hộ dân trước bão số 6

Sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 6 (tên quốc tế Nongfa). Dự báo, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, nguy cơ gây mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở tại nhiều khu vực.

Lúc 7 giờ ngày 30/8, tâm bão số 6 ở khu vực biển Hà Tĩnh - Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ. Dự báo đến 19 giờ cùng ngày, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.

Theo nhận định, bão số 6 sẽ gây gió mạnh, nước dâng trên biển, dông lốc trên đất liền, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 230mm, dẫn đến ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị sáng 30/8 cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện mực nước các sông biến đổi chậm và vẫn ở mức dưới báo động 1.

Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa sau bão, tại xã Kim Phú vẫn còn 3 điểm đang bị chia cắt ở bản Ón, bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ. Các hồ chứa nước trên địa bàn đang được vận hành bảo đảm an toàn, với dung tích trung bình 52 hồ chứa vừa và lớn đạt khoảng 63,12% so với thiết kế.

Để ứng phó bão số 6, tỉnh Quảng Trị dự kiến sơ tán hơn 14.295 hộ với 52.853 nhân khẩu ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Công tác xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, hộ đê, bảo đảm an toàn dân cư được triển khai đồng bộ.

Đến 5 giờ sáng 30/8, toàn tỉnh Quảng Trị có 194 phương tiện với 608 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, vùng ven bờ có 131 phương tiện/257 lao động; vùng biển Vịnh Bắc bộ 12 phương tiện/64 lao động; vùng biển Quảng Trị 14 phương tiện/60 lao động; vùng biển Quảng Ngãi 29 phương tiện/175 lao động. Tất cả tàu thuyền đều đã nắm bắt thông tin về bão và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tích cực kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Theo thống kê, toàn tỉnh đã thu hoạch 5.360ha trong tổng số gần 38.800ha lúa hè-thu. Ngoài ra, còn hơn 27.800ha sắn, ngô, lạc, đậu, rau màu và trên 9.360ha diện tích nuôi trồng thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch, có nguy cơ bị ảnh hưởng khi bão số 6 đổ bộ.

Sáng 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Trần Phong đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai công tác ứng phó. Ông nhấn mạnh, sau ảnh hưởng của bão số 5, cơn bão số 6 có thể tác động lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, do đó tuyệt đối không được chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai phương án ứng phó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Các địa phương phải khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ, bảo đảm an toàn tại khu neo đậu; rà soát, chủ động sơ tán người dân khỏi những khu vực nhà ở yếu, vùng thấp trũng, ven sông, ven biển, những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, lũ ống.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, hồ đập; có phương án điều chỉnh phù hợp để bảo đảm an toàn cho các hoạt động văn hóa, lễ hội đang và sẽ diễn ra. Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, nhất là thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”.