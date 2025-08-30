Quảng Trị lên phương án sơ tán gần 14.300 hộ dân trước bão số 6
Nguyễn Thuấn
30/08/2025, 14:12
Sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 6 (tên quốc tế Nongfa). Dự báo, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, nguy cơ gây mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở tại nhiều khu vực.
Lúc 7 giờ ngày 30/8, tâm bão số 6
ở khu vực biển Hà Tĩnh - Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức
gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển
theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ. Dự báo đến 19 giờ cùng
ngày, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp
nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.
Theo nhận định, bão số 6 sẽ gây
gió mạnh, nước dâng trên biển, dông lốc trên đất liền, lượng mưa phổ biến
100-200mm, có nơi trên 230mm, dẫn đến ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai
được cảnh báo ở cấp 3.
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ
huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị sáng 30/8 cho biết, từ đêm qua đến sáng
nay, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện mực nước các
sông biến đổi chậm và vẫn ở mức dưới báo động 1.
Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa
sau bão, tại xã Kim Phú vẫn còn 3 điểm đang bị chia cắt ở bản Ón, bản Yên Hợp
và bản Mò O Ồ Ồ. Các hồ chứa nước trên địa bàn đang được vận hành bảo đảm an
toàn, với dung tích trung bình 52 hồ chứa vừa và lớn đạt khoảng 63,12% so với
thiết kế.
Để ứng phó bão số 6, tỉnh Quảng
Trị dự kiến sơ tán hơn 14.295 hộ với 52.853 nhân khẩu ra khỏi những khu vực
nguy hiểm. Công tác xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, hộ đê, bảo
đảm an toàn dân cư được triển khai đồng bộ.
Đến 5 giờ sáng 30/8, toàn tỉnh Quảng
Trị có 194 phương tiện với 608 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó,
vùng ven bờ có 131 phương tiện/257 lao động; vùng biển Vịnh Bắc bộ 12 phương tiện/64
lao động; vùng biển Quảng Trị 14 phương tiện/60 lao động; vùng biển Quảng Ngãi
29 phương tiện/175 lao động. Tất cả tàu thuyền đều đã nắm bắt thông tin về bão
và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.
Theo thống kê, toàn tỉnh đã thu
hoạch 5.360ha trong tổng số gần 38.800ha lúa hè-thu. Ngoài ra, còn hơn 27.800ha
sắn, ngô, lạc, đậu, rau màu và trên 9.360ha diện tích nuôi trồng thủy sản chưa
đến kỳ thu hoạch, có nguy cơ bị ảnh hưởng khi bão số 6 đổ bộ.
Sáng 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Trần Phong đã chủ trì cuộc họp khẩn
để triển khai công tác ứng phó. Ông nhấn mạnh, sau ảnh hưởng của bão số 5, cơn
bão số 6 có thể tác động lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, do đó tuyệt
đối không được chủ quan.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu
cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai
phương án ứng phó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của
Nhân dân. Các địa phương phải khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ, bảo đảm an
toàn tại khu neo đậu; rà soát, chủ động sơ tán người dân khỏi những khu vực nhà
ở yếu, vùng thấp trũng, ven sông, ven biển, những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt,
lũ quét, lũ ống.
Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo tăng cường
bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, hồ đập; có phương án điều chỉnh phù hợp để
bảo đảm an toàn cho các hoạt động văn hóa, lễ hội đang và sẽ diễn ra. Các lực
lượng chức năng, cơ quan, đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, nhất
là thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống theo phương
châm “bốn tại chỗ”.
Hà Tĩnh, Quảng Trị khẩn trương triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới
00:00, 01/01/0001
Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng
Những hình ảnh ngoạn mục trên bầu trời Ba Đình trong Lễ tổng duyệt
Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...
Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (30-8), tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục nghìn người...
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt
Tối 29/8, Bộ Công an cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đã phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
“Campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam: Đề cao chăm sóc, trị liệu từ môi trường tự nhiên
Cụm y tế chuyên sâu với các bệnh viện, trường y khoa hiện đại tại Bình Chánh, TP.HCM đang dần đi vào hoạt động, trở thành "campus y tế" đầu tiên tại Việt Nam. Điểm mới của "campus y tế" là theo đuổi mô hình y tế xanh, kết hợp học tập, nghiên cứu, khám chữa bệnh gần gũi với môi trường thiên nhiên.
Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân
Việc tiếp nhận của báo Nhân Dân không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một lời hứa gìn giữ và phát huy giá trị. Đó là đảm bảo ca khúc được cất lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: