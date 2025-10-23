Quảng Trị : Những điểm nghẽn khiến nhiều dự án đầu tư công 2025 giải ngân thấp, tiến độ chậm

Dù được giao gần 12 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2025, nhiều dự án tại Quảng Trị vẫn chậm giải ngân, một số nơi đạt tỷ lệ dưới 50%, buộc Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến làm tổ trưởng phải vào cuộc tháo gỡ...

Tại cuộc họp mới đây của Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì, đại diện các sở, ngành và địa phương đã cùng nhìn lại những tồn tại trong việc triển khai các dự án đầu tư công, nhất là ở những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, tiến độ chậm so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tỉnh Quảng Trị được giao đến ngày 15/9/2025 là 11.969,639 tỷ đồng, trong đó vốn giao đầu năm 9.301,259 tỷ đồng, vốn bổ sung 2.668,380 tỷ đồng. Riêng Tổ công tác số 3 – bao gồm các sở Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ cùng 17 xã như Cồn Tiên, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Hiếu Giang, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi… – được giao 751,928 tỷ đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tính đến ngày 20/10/2025, giá trị giải ngân đạt khoảng 357,063 tỷ đồng, tương ứng 47,49% kế hoạch. Một số địa phương được đánh giá có tiến độ tốt là Cam Lộ (85,6%), Hiếu Giang (84,1%) và Lao Bảo (85,7%). Tuy nhiên, phần lớn đơn vị còn lại giải ngân chậm, khiến tỷ lệ bình quân toàn tổ công tác vẫn thấp hơn kỳ vọng.

Nguyên nhân được xác định chủ yếu do các dự án bố trí vốn từ nguồn thu chưa có nguồn thu thực tế, nên chưa đủ điều kiện lập dự toán; một số dự án vướng giải phóng mặt bằng, hoặc chuyển giao giữa các cấp quản lý (từ huyện về xã cũ, từ xã cũ sang xã mới) dẫn đến chậm phê duyệt, chậm triển khai.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phải bám sát tiến độ từng dự án, chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc và phối hợp giải quyết kịp thời. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý ngay, không để dồn ứ vào cuối năm.

UBND các xã được giao nhiệm vụ rà soát toàn bộ danh mục dự án, khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu thi công đúng tiến độ.