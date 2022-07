Quảng Trị phải hoàn thành điều chỉnh thông tin mộ liệt sĩ vào năm 2023

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Trị về công tác lao động, người có công nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng Quảng Trị là vùng đất thiêng, mỗi mảnh đất là biết bao bom đạn, xương máu của chiến sĩ, đồng bào hy sinh; điều này đã tạo nên giá trị văn hóa, sức mạnh của con người và vùng đất Quảng Trị.

Theo Bộ trưởng, Quảng Trị là một trong những tỉnh hiện nay đầu tư, cung cấp ngân sách nhiều cho chính sách người có công, chăm sóc gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Năm năm qua số đơn thư, khiếu nại, kiến nghị về chính sách người có công tại Quảng Trị gần như không có, tình trạng khai man hồ sơ, trục lợi chính sách cũng không thấy phản ánh. Các chính sách người có công được triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Quảng Trị đã giải quyết tốt việc làm mới cho người lao động; tỷ lệ tuyển sinh đào tạo cao (đạt 79,3% kế hoạch năm 2022); thực hiện tốt hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP. Tỉnh cũng đã quan tâm đến các địa bàn huyện nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông có nhiều tiến bộ.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chất lượng lao động, việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; các huyện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, địa phương cần lưu ý trong công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.

Về vấn đề đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ trưởng giao Cục Quản lý Lao động ngoài nước xem xét, bố trí các doanh nghiệp uy tín, có kinh nghiệm hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị; Trung tâm Lao động ngoài nước hỗ trợ đối với những lao động huyện nghèo để bố trí đi theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) miễn phí.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cho biết, trong bối cảnh điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh còn khó khăn và bất lợi do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, song tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công và gia đình người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ.

“Cùng với ngân sách hỗ trợ của trung ương, ngân sách tỉnh cũng đã dành những khoản kinh phí tương đối đầy đủ cho các hoạt động an sinh xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng thông tin.

Để giúp tỉnh Quảng Trị có điều kiện triển khai hoàn thành các nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, nhân kỷ niện 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, tỉnh cũng đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm hỗ trợ trong việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ; chỉnh trang, tôn tạo, nâng cấp Nghĩ trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; cũng như nâng cấp Trung tâm Điều dưỡng Người có công…

Liên quan tới việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ mà đoàn công tác tỉnh Quảng Trị kiến nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo quyết liệt tỉnh Quảng Trị thực hiện việc đổi tên bia mộ.

"Không liệt sĩ nào là vô danh. Các liệt sĩ đều có tên tuổi, quê quán, vì thế, việc ghi tên bia mộ cần nghiêm túc thực hiện. Với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cần thống nhất tên trên những tấm bia này là liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu đến năm 2023, tỉnh Quảng Trị phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ. Trong quá trình tu sửa và khắc lại tên trên bia mộ liệt sĩ cần có sự bàn bạc với địa phương, đặc biệt, không được để tiêu cực trong việc này.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Quảng Trị sẽ là điểm nhấn với Chương trình "Màu hoa đỏ" lần thứ 15 được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng hòa bình” tại thị xã Quảng Trị. Các hoạt động dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương tham dự. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Trị cần phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tốt các hoạt động trên.