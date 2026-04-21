Quảng Trị siết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, nhằm tránh nguy cơ chậm tiến độ và lãng phí vốn đầu tư công...

Theo đó, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh nhiều dự án đang gặp vướng mắc, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và hoàn thành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Đối với Dự án thành phần 2 – Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu cùng dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Bảo Ninh, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại trong tháng 4/2026.

Cụ thể, UBND phường Đồng Hới và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với 6 trường hợp còn lại với diện tích khoảng 0,15 ha trước ngày 27/4/2026, đảm bảo không ảnh hưởng đến thi công các hạng mục đường đầu cầu.

Đồng thời, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 17 trường hợp phải được hoàn thành, công khai và kết thúc trong tháng 4/2026. Sau khi công khai, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp chưa đồng thuận, địa phương được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thu hồi đất và chuẩn bị phương án cưỡng chế trong tháng 4/2026. Việc rà soát hồ sơ phải đảm bảo chính xác, tránh sai sót dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, Giám đốc Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2026.

Đối với Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình thuộc Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện khu vực, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, không để chậm trễ kéo dài, đặc biệt phải thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư.

Tại công trình đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1A với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư phải phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành bố trí tái định cư cho hộ dân trước ngày 15/5/2026.

Với công trình đường du lịch Dinh Mười, các cơ quan chức năng được giao rà soát lại chính sách bồi thường, đảm bảo công bằng giữa các hộ dân; đồng thời hoàn thành hạ tầng khu tái định cư trước ngày 20/4/2026 và vận động người dân bàn giao mặt bằng, trường hợp không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Đối với dự án đường từ xã Lộc Ninh đi Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, các đơn vị phải rà soát, xác định lại giá đất đảm bảo phù hợp thực tế, làm cơ sở tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ dự án, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công. Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2026.