Quảng Trị siết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Nguyễn Thuấn

21/04/2026, 07:34

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, nhằm tránh nguy cơ chậm tiến độ và lãng phí vốn đầu tư công...

Dự án thành phần 2 (cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu) thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ, đến hết tháng 12/2025, nhà thầu thi công dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nhà thầu buộc phải tạm dừng thi công do mặt bằng còn lại đang vướng mắc, chưa được bàn giao. Ảnh: BT
Theo đó, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh nhiều dự án đang gặp vướng mắc, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và hoàn thành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Đối với Dự án thành phần 2 – Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu cùng dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Bảo Ninh, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại trong tháng 4/2026.

Cụ thể, UBND phường Đồng Hới và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với 6 trường hợp còn lại với diện tích khoảng 0,15 ha trước ngày 27/4/2026, đảm bảo không ảnh hưởng đến thi công các hạng mục đường đầu cầu.

Đồng thời, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 17 trường hợp phải được hoàn thành, công khai và kết thúc trong tháng 4/2026. Sau khi công khai, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp chưa đồng thuận, địa phương được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thu hồi đất và chuẩn bị phương án cưỡng chế trong tháng 4/2026. Việc rà soát hồ sơ phải đảm bảo chính xác, tránh sai sót dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, Giám đốc Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2026.

Đối với Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình thuộc Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện khu vực, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, không để chậm trễ kéo dài, đặc biệt phải thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư.

Tại công trình đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1A với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư phải phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành bố trí tái định cư cho hộ dân trước ngày 15/5/2026.

Với công trình đường du lịch Dinh Mười, các cơ quan chức năng được giao rà soát lại chính sách bồi thường, đảm bảo công bằng giữa các hộ dân; đồng thời hoàn thành hạ tầng khu tái định cư trước ngày 20/4/2026 và vận động người dân bàn giao mặt bằng, trường hợp không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Đối với dự án đường từ xã Lộc Ninh đi Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, các đơn vị phải rà soát, xác định lại giá đất đảm bảo phù hợp thực tế, làm cơ sở tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ dự án, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công. Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2026.

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

bồi thường tái định cư dự án cầu Nhật Lệ 3 dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng quảng trị tiến độ thi công

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn

Từ ngày 1/7 năm nay, thành phố sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong đó có hạn chế phương tiện kinh doanh vận tải chở khách chạy dầu hóa thạch trong vùng phát thải thấp...

Tạo động lực bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tạo động lực bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Chiều 20/4, thảo luận tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu cho rằng việc thiết lập một "vùng an toàn pháp lý" cho kinh tế tư nhân, "hạ nhiệt" thị trường bất động sản và bảo đảm an ninh năng lượng... đang là những vấn đề quan trọng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ hơn 19.600 tỷ đồng lên gần 23.000 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028...

Ông Đỗ Thành Trung được bầu là Chủ tịch thành phố Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung được bầu là Chủ tịch thành phố Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

Hải Phòng thực hiện miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng đối với mặt hàng xăng, dầu, khí đến hết năm 2026…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

