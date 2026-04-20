Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

Nam Khánh

20/04/2026, 11:43

Hải Phòng thực hiện miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng đối với mặt hàng xăng, dầu, khí đến hết năm 2026…

Hải Phòng xem xét miễn phí kết cấu hạ tầng cảng biển đối với mặt hàng xăng, dầu, khí.
Ngày 20/4, HĐND TP. Hải Phòng khóa XVII họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, đồng thời, xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó, có nghị quyết về mức thu 0 đồng đối với phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển đối với mặt hàng xăng, dầu, khí.

Theo Tờ trình UBND TP. Hải Phòng, thời gian gần đây, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải quốc tế. Trong đó, giá nhiên liệu, chi phí vận tải, chi phí bảo hiểm hàng hải tăng cao, nhiều tuyến vận tải biển phải điều chỉnh hành trình, kéo dài thời gian vận chuyển, chi phí logistics toàn cầu gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng, chi phí logistics hiện vẫn ở mức cao, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 06/CĐ- TTg ngày 24/1/2026 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ như giảm thuế phí, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cảng biển Hải Phòng đang chịu nhiều áp lực về chi phí lớn, nếu tiếp tục duy trì mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển như hiện nay sẽ gia tăng gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và lưu lượng hàng hóa thông qua cảng.

Từ những đánh giá, nhận định trên, UBND TP. Hải Phòng đề xuất HĐND TP. Hải Phòng quy định mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng lỏng (xăng, dầu, khí) bằng 0 đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước tác động bất lợi của tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Thời gian miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển đối với mặt hàng xăng, dầu, khí được áp dụng từ 1/4 đến hết ngày 31/12/2026.

Trước đó, năm 2016, Hải Phòng có Nghị quyết 148/2016/NQ – HĐND về mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển. Trong đó, mức thu phí 20.000 đồng/tấn đối với xăng, dầu, khí xuất nhập khẩu, mức phí 50.000 đồng/tấn đối với xăng, dầu, khí (hàng lỏng) tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan tại cảng biển Hải Phòng.

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, việc điều chỉnh mức phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển xuống mức 0 đồng nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút, duy trì nguồn hàng thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng.

Trong bối cảnh năm 2026 với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nền kinh tế nước ta nói chung và Đà Nẵng nói riêng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn. Điều này đòi hỏi môi trường đầu tư, kinh doanh phải ngày càng an toàn, minh bạch, ổn định, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không ổn định nhằm hỗ trợ các hãng bay Việt Nam duy trì hoạt động trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động từ xung đột Trung Đông...

Tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới được đặt ra với mục tiêu rất cao, kéo theo yêu cầu phải gia tăng mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng quy mô vốn đầu tư, yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo UOB, GDP Việt Nam quý 1/2026 tăng 7,83%, vượt kỳ vọng nhờ động lực từ sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Tăng trưởng năm 2026 được dự báo duy trì nhịp ổn định trong bối cảnh ngoại thương và FDI tích cực, trong khi các yếu tố lạm phát, năng lượng và địa chính trị vẫn đang được theo dõi...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy