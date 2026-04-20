Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

Ngày 20/4, HĐND TP. Hải Phòng khóa XVII họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, đồng thời, xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó, có nghị quyết về mức thu 0 đồng đối với phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển đối với mặt hàng xăng, dầu, khí.

Theo Tờ trình UBND TP. Hải Phòng, thời gian gần đây, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải quốc tế. Trong đó, giá nhiên liệu, chi phí vận tải, chi phí bảo hiểm hàng hải tăng cao, nhiều tuyến vận tải biển phải điều chỉnh hành trình, kéo dài thời gian vận chuyển, chi phí logistics toàn cầu gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng, chi phí logistics hiện vẫn ở mức cao, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 06/CĐ- TTg ngày 24/1/2026 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ như giảm thuế phí, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cảng biển Hải Phòng đang chịu nhiều áp lực về chi phí lớn, nếu tiếp tục duy trì mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển như hiện nay sẽ gia tăng gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và lưu lượng hàng hóa thông qua cảng.

Từ những đánh giá, nhận định trên, UBND TP. Hải Phòng đề xuất HĐND TP. Hải Phòng quy định mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng lỏng (xăng, dầu, khí) bằng 0 đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước tác động bất lợi của tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Thời gian miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển đối với mặt hàng xăng, dầu, khí được áp dụng từ 1/4 đến hết ngày 31/12/2026.

Trước đó, năm 2016, Hải Phòng có Nghị quyết 148/2016/NQ – HĐND về mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển. Trong đó, mức thu phí 20.000 đồng/tấn đối với xăng, dầu, khí xuất nhập khẩu, mức phí 50.000 đồng/tấn đối với xăng, dầu, khí (hàng lỏng) tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan tại cảng biển Hải Phòng.

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, việc điều chỉnh mức phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển xuống mức 0 đồng nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút, duy trì nguồn hàng thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng.