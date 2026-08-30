Tuyến đường ven biển hơn 2.700 tỷ đồng ở Quảng Trị và cuộc đua với tiến độ

Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 2.731 tỷ đồng, dài khoảng 48 km, đang được các nhà thầu tập trung thi công nhiều hạng mục. Đến cuối tháng 8/2026, giá trị xây lắp thực hiện đã đạt hơn 50%, song một phần mặt bằng chưa được bàn giao vẫn đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Công trường Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây (giai đoạn 1). Ảnh: Hưng Thơ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đến ngày 26/8, dự án đã bàn giao 44,44/48 km mặt bằng, đạt 92,6%. Giá trị xây lắp thực hiện đạt 50,29%.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục, từ thi công cầu, nền đường, cống thoát nước đến kết cấu mặt đường. Những đoạn đã có mặt bằng được tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh khối lượng, tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn khoảng 3,56 km chưa được bàn giao mặt bằng. Các địa phương đang được yêu cầu tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9 và tháng 10/2026, hạn chế tối đa tình trạng mặt bằng bị chia cắt khiến các mũi thi công phải chờ đợi.

Tại Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, áp lực tiến độ còn lớn hơn. Dự án có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, dài khoảng 5,76 km, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2026.

Đến nay, mặt bằng mới được bàn giao 3,74/5,76 km, đạt 65%; giá trị thi công đạt 19,95%. Khoảng 2,02 km chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng đang là trở ngại lớn đối với tiến độ dự án.

Một số trường hợp còn vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời nhà ở và mồ mả. Ban Quản lý dự án đề nghị các địa phương tập trung xử lý dứt điểm, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2026.

Đối với các nhà thầu, Ban Quản lý dự án yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Trường hợp nhà thầu tiếp tục thi công cầm chừng, không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định.

Trong khi đó, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Việt và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới thành phố Huế có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029, gồm 2 dự án thành phần.

Hiện các đơn vị đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế và hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo tiền đề để các dự án sớm bước vào giai đoạn triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương và nhà thầu tập trung cao độ, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Các nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng - Cửa Việt

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân; đồng thời rà soát, giải quyết từng trường hợp theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, không để phát sinh thêm điểm nghẽn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu rà soát tình hình thực hiện hợp đồng trên toàn tuyến; nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo KPI đối với các nhà thầu, tập trung vào năng lực nhân lực, tổ chức thi công và công tác quản trị, điều hành.

Cùng với mặt bằng, nguồn vật liệu cũng được xác định là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ. Các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát, tháo gỡ khó khăn về mỏ đất và các nguồn vật liệu phục vụ thi công, không để tình trạng thiếu vật liệu làm gián đoạn công trường.