Vốn đầu tư Khu thương mại tự do Quảng Trị dự kiến hơn 114 nghìn tỷ đồng

Khu thương mại tự do Quảng Trị được đề xuất triển khai theo 3 giai đoạn, tổng nhu cầu vốn khoảng 77.230-114.130 tỷ đồng, cùng 35 cơ chế, chính sách nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về hạ tầng, logistics, thương mại và thu hút đầu tư.

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến hoàn thiện Đề án lần 2. Ảnh: Hồng Mến

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến hoàn thiện Đề án lần 2. So với lần góp ý đầu tiên, hồ sơ mới đã được đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung, làm rõ hơn cơ sở khoa học, thực tiễn và sự cần thiết hình thành Khu thương mại tự do trên địa bàn.

Theo đề xuất, Khu thương mại tự do Quảng Trị được xây dựng theo mô hình đa điểm, thông minh, liên kết các khu vực cảng biển, cửa khẩu và các tuyến giao thông Đông - Tây. Hệ thống này hướng tới hình thành hệ sinh thái liên kết giữa logistics, thương mại, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng số.

Điểm đáng chú ý là mô hình không chỉ tập trung vào hoạt động trung chuyển hàng hóa. Quảng Trị hướng tới từng bước nâng hoạt động logistics từ trung chuyển đơn thuần sang tạo ra giá trị gia tăng thông qua lưu kho, phân loại, đóng gói, kiểm định, chế biến, thương mại, tái xuất và các dịch vụ logistics.

Đề án dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn, với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 77.230 - 114.130 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị đề xuất 35 cơ chế, chính sách thuộc 12 nhóm, tập trung hỗ trợ đầu tư, thương mại, logistics, phát triển hạ tầng và quản trị, vận hành Khu thương mại tự do.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá Đề án lần 2 có chất lượng tốt hơn, phương pháp tiếp cận khoa học và hệ thống số liệu sát thực tiễn. Tuy nhiên, Đề án cần tiếp tục đánh giá hiệu quả trên cả phương diện kinh tế - xã hội và tác động đến ngân sách Nhà nước; đồng thời rà soát sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan, bảo đảm lộ trình đầu tư khả thi, phù hợp với nguồn lực.

Về mô hình, các thành viên thống nhất định hướng xây dựng Khu thương mại tự do đa điểm, trước mắt tổ chức tại 5 khu vực, bảo đảm sự kết nối, thông suốt giữa các không gian phát triển, sau đó từng bước mở rộng quy mô.

Đối với cơ chế, chính sách, tỉnh định hướng tạo lợi thế cạnh tranh về hạ tầng, logistics, thương mại và hàng hóa, đồng thời xác định rõ các ngành, lĩnh vực ưu tiên để xây dựng mức ưu đãi phù hợp. Trong đó, việc nghiên cứu kéo dài thời gian lưu kho, lưu bãi được xem là một trong những giải pháp tạo lợi thế cạnh tranh cho Quảng Trị.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị tư vấn và cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng làm rõ mô hình, cơ chế, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý lợi thế lớn của địa phương về năng lượng tái tạo. Đây có thể trở thành nền tảng để thu hút các doanh nghiệp sử dụng năng lượng, phát triển cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng và những ngành công nghiệp khai thác hiệu quả nguồn điện từ điện gió.

Theo đó, đơn vị tư vấn được yêu cầu nghiên cứu, bổ sung các chính sách phù hợp để khai thác lợi thế năng lượng tái tạo, đồng thời bảo đảm các điều kiện về thủ tục, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn lực nhằm tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Sau cuộc họp, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.