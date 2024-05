Quý 1/2024: BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

TĂNG TRƯỞNG NHỜ LỰC ĐẨY TỪ PHÂN KHÚC KHÁC HÀNG CÁ NHÂN

Kết thúc 3 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận quy mô tổng tài sản đạt gần 84.000 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 1/2023 nhờ đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân - phân khúc chiến lược chính của ngân hàng.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt gần 66.500 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, động lực tăng trưởng chính đến từ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế, với dư nợ cho vay đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ. Do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp so với cuối năm 2023, dư nợ cho vay giảm nhẹ 1,2%, trong đó dư nợ cho vay giảm vào tháng 1 và nhanh chóng tăng trở lại trong 2 tháng cuối quý.

Quý 1/2024, mặt bằng lãi suất cho vay của BVBank giảm liên tục do Ngân hàng triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Điển hình, ngay từ đầu năm, ngân hàng đã triển khai gói vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 5%/năm với đa dạng mục đích vay dành cho tệp khách hàng cá nhân, khẳng định cam kết “Chúng tôi bắt đầu từ BẠN”.

Ưu tiên tăng trưởng đi đôi với an toàn, bền vững, bảng cân đối của BVBank không bị ảnh hưởng bởi trái phiếu doanh nghiệp. Điều này giúp bảo vệ nguồn vốn của ngân hàng và đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách ổn định và bền vững.

Ở chiều thanh khoản, tổng huy động tăng trưởng 6,4% so với quý 1/2023, đảm bảo đủ nguồn lực cung ứng nguồn vốn cần thiết ra thị trường, chuẩn bị sẵn sàng khi nhu cầu vay vốn phục hồi mặc dù Ngân hàng liên tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động vốn. Đóng góp chính vào danh mục là huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư, chiếm gần 90% cơ cấu tổng tài sản nợ, ghi nhận tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, đạt gần 67.700 tỷ đồng.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LÕI TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

BVBank ghi dấu ấn trong quý 1 với tổng thu nhập đạt trên 530 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước. BVBank ghi nhận thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 472 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong cơ cấu tổng thu nhập, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 76% do doanh số mua bán ngoại tệ trong quý 1/2024 tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ do tác động phần nào của bảo hiểm liên kết.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động trong 3 tháng đầu năm tăng 21%, lên mức 357 tỷ đồng do ngân hàng đang trong quá trình đầu tư mạnh mẽ vào phát triển mạng lưới, chuyển đổi thương hiệu và tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Nhằm gia tăng điểm phục vụ khách hàng theo chiến lược chung, BVBank đã tăng tốc mở rộng số điểm kinh doanh.

Trong 3 tháng đầu năm, thương hiệu BVBank đã hiện diện tại 4 điểm giao dịch mới, nâng tổng số điểm kinh doanh trên toàn hệ thống lên 120 đơn vị và có mặt tại 33 tỉnh thành trên cả nước. Song song với kênh truyền thống, BVBank tiếp tục gia tăng trải nghiệm khách hàng qua nhiều tiện ích mới trên ngân hàng số Digimi và Digibiz, bám sát mục tiêu phát triển mô hình bán lẻ đã đề ra.

Nhờ tăng trưởng cao từ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong 3 tháng đầu năm, BVBank đã hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm, ghi nhận lãi trước thuế đạt 69 tỷ đồng.

Được biết, năm 2024 BVBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt mốc 100.000 tỷ đồng, tăng 14%; huy động khách hàng đạt hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ cấp tín dụng đạt gần 66.000 tỷ đồng (tăng 14% theo hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép), lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, BVBank tiếp tục triển khai phương án tăng vốn 2023 đã được phê duyệt và tăng thêm 890 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ sau khi tăng là hơn 6.400 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa được tổ chức vào 19/04 vừa qua.