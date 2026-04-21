Quý 1/2026, HPG lãi hơn 9.000 tỷ đồng và dự báo mảng thép rất khả quan

Cổ đông HPG đã thông qua tất cả các nội dung họp như kế hoạch kinh doanh 2026; phương án chi trả cổ tức 2025 gồm 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt; tỷ lệ chia cổ tức 2026 dự kiến; danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình trích lập các quỹ,…

Ngày 21/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với sự tham dự của 1.300 cổ đông và đại biểu, đại diện cho hơn 5 tỷ cổ phần, chiếm tỷ lệ 68% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, cổ đông HPG đã thông qua tất cả các nội dung họp như kế hoạch kinh doanh 2026; phương án chi trả cổ tức 2025 gồm 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt; tỷ lệ chia cổ tức 2026 dự kiến; danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình trích lập các quỹ,…

Cụ thể: cổ đông HPG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến là 22.000 tỷ đồng, tăng 41,8% so với năm trước.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long chia sẻ những tín hiệu tích cực về triển vọng tăng trưởng của Tập đoàn. Ông Long cũng nhấn mạnh mảng kinh doanh cốt lõi là thép trong năm nay sẽ rất khả quan nhờ xu hướng chung của thế giới cũng như việc bắt đầu hái quả ngọt từ các dự án đầu tư lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Năm 2025, Tập đoàn HPG đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13% về doanh thu và 29% về lợi nhuận so với năm 2024 - trong đó, sản xuất thép – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đóng góp 93% doanh thu toàn Tập đoàn. Sản lượng bán hàng thép toàn Tập đoàn lần đầu tiên vượt 10 triệu tấn, tăng 25% so với năm trước. Riêng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng trưởng trên 70%. Hòa Phát tiếp tục giữ vị trí số 1 Việt Nam về thị phần thép xây dựng và ống thép, lần lượt đạt 37,6% và 31,2%.

Bên cạnh đó, lãnh đạo HPG cho biết kết thúc quý 1/2026, Hòa Phát ghi nhận hơn 53.300 tỷ đồng doanh thu và 9.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 40% và 170% so với cùng kỳ 2025.

Cụ thể, Tập đoàn HPG sản xuất 3,3 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 25% so với quý I/2025 và tăng 8% so với quý cuối năm 2025. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao ghi nhận 1,4 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2025 và tăng 8% so với quý cuối năm trước. Thép Hòa Phát duy trì thị phần số 1 Việt Nam với 36% và có mặt tại hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp năm châu lục trên thế giới.

Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), sản lượng bán hàng đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 48% so với quý đầu năm 2025. Hiện tại, sản lượng tiêu thụ HRC ở thị trường trong nước chiếm gần 80%. Hòa Phát còn sản xuất và cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu nhiều loại sản phẩm chế biến sau thép như ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực các loại. Trong quý đầu năm, Tập đoàn cung cấp 241.000 tấn ống thép, 106.000 tấn tôn mạ, tăng tương ứng 30% và 19% so với quý I/2025. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại đạt hơn 62.000 tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực nông nghiệp đóng góp 3.8% trong kết quả quý đầu năm. Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát đang chuẩn bị khởi công KCN Lý Thường Kiệt (Hưng Yên) và KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng).

Về điện máy gia dụng, Tập đoàn đầu tư xây dựng thêm nhà máy tủ lạnh mới tại KCN Phú Mỹ (TP.HCM) và hệ thống sản xuất bảng mạch tại KCN Hòa Mạc nhằm tự chủ trong phát triển sản phẩm mới.

Đáng chú ý, trong phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long và ban lãnh đạo Tập đoàn cởi mở giải đáp các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh, phương án chia cổ tức, dự án sản xuất thép ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án bất động sản, kế hoạch mở rộng mảng nông nghiệp sau khi niêm yết,… Đây là các động lực chính để Hòa Phát hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm giai đoạn 2026-2031.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên, lãnh đạo Hòa Phát khẳng định Tập đoàn tiếp tục đầu tư vào thép, đẩy mạnh đầu tư sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc biệt như ray đường sắt, thép cho ngành công nghiệp ô tô, thép dập nguội, thép dự ứng lực, thép lò xo không hợp kim, thép cho công nghiệp năng lượng,…

Tập đoàn đang đẩy mạnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Sau 3 tháng từ ngày khởi công, Nhà máy đã hoàn thành 35% tiến độ xây dựng, dự kiến sẽ bắt đầu lắp đặt dây chuyền từ tháng 6 tới và sẽ ra sản phẩm thép ray vào quý 1/2027. Ông Trần Đình Long cho biết: “Cả thế giới có một vài công ty lớn Áo, Đức sản xuất được dây chuyền làm ray. Hòa Phát chọn làm với các nhà cung cấp công nghệ, thiết bị danh tiếng nhất, chất lượng nhất về ray đường sắt, đồng thời ký hợp tác với đơn vị kiểm định hàng đầu thế giới TUV SUD của Đức, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm nghiệm an toàn đường sắt. Dự kiến quý 2/2027 ray đường sắt của Hòa Phát sẽ đủ điều kiện cung cấp ra thị trường”.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát tối ưu các trang trại, nhà máy, tiếp tục nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Định hướng đến năm 2030, Tập đoàn đặt mục tiêu nâng quy mô lên 900.000 heo thương phẩm mỗi năm, công suất thức ăn chăn nuôi đạt 1 triệu tấn/năm.

Về bất động sản, Hòa Phát sẽ nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng, khu đô thị, nhà ở có tính thanh khoản cao, giá cả hợp lý với mặt bằng thu nhập của đại đa số người dân tại các thành phố lớn. Chiến lược chung là làm thận trọng và tập trung các dự án từ gốc, có vị trí đắc địa tại các đô thị lớn, ví dụ tham gia liên danh chủ đầu tư Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. “Đây là dự án rất lớn, có vị trí tuyệt đẹp và Hòa Phát tham gia một phần nhỏ, không phải bên chi phối. Phải nói là không thể đẹp hơn, góp phần thay đổi hoàn toàn diện mạo Thủ đô, từ quay lưng ra sông thì mặt tiền sau này sẽ hướng ra sông. Chúng tôi ước mơ từ đáy lòng muốn được tham gia vào quá trình chỉnh trang đô thị và rất tự hào được góp sức làm cho Hà Nội đẹp hơn”, Chủ tịch Trần Đình Long chia sẻ.

Trả lời cổ đông về lĩnh vực Điện máy gia dụng, bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, mảng này chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn. Nhưng xét về DN Việt tham gia sản xuất hàng gia dụng, Hòa Phát nằm trong Top đầu. Doanh thu năm 2025 đã gấp 5 lần so với năm 2021, và Hòa Phát là doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu tủ lạnh sang Mỹ. Đây là mảng cạnh tranh rất khốc liệt nhưng tinh thần của Tập đoàn là khó khăn nào cũng vượt qua.

Ban lãnh đạo Tập đoàn còn giải đáp các thắc mắc của cổ đông, nhà đầu tư về các vấn đề khác như ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, vấn đề thuế quan trên thị trường xuất khẩu, chính sách cổ tức dự kiến những năm tới. Ông Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát luôn theo dõi sát sao tình hình thế giới và các biến động của thị trường hàng hóa để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Tập đoàn luôn ưu tiên số 1 cho thị trường nội địa và duy trì tỷ trọng xuất khẩu ở mức dưới 20% nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, không bỏ trứng vào một giỏ.

Đối với phương án chia cổ tức, Hòa Phát dự kiến chia cổ tức 2026 với tỷ lệ 15%. Lý do là để đảm bảo an toàn dòng tiền có tính phòng thủ trước những biến động của thế giới, đặc biệt là chính sách thuế quan thay đổi liên tục của Mỹ.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các chương trình họp, trong đó bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 10 thành viên, trong đó có 3 thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT; ông Trần Tuấn Dương – Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch; ông Doãn Gia Cường – Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên; ông Hoàng Quang Việt – Thành viên; ông Chu Quang Vũ – Thành viên HĐQT độc lập; ông Đặng Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT độc lập; ông Tạ Tuấn Quang – Thành viên HĐQT độc lập.